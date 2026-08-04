V novi epizodi Spotkasta smo gostili Ano Marijo Mihelič, ki jo mnogi poznajo pod imenom Vit Fit by Ana. Ustvarjalka zdravih receptov in vsebin o prehrani in zdravem življenjskem slogu je odkrito spregovorila o svoji zdravstveni zgodbi, ki jo je prisilila v popolno spremembo življenjskega sloga, o hitrih dietah, injekcijah za hujšanje, motnjah hranjenja, pritiskih družbenih omrežij in tudi o prijateljstvu z Jeleno Rozgo. Razkrila je tudi, zakaj popolnega telesa ni, kako pomembno vlogo imajo pri prehrani beljakovine in vlaknine ter zakaj zdravje ni nekaj, kar zgradimo čez noč.

Zdravstvene težave so ji obrnile življenje na glavo

Danes jo mnogi poznajo po zdravih receptih, vendar se je njena zgodba začela povsem drugače. "Imela sem velike težave s ščitnico in sindrom razdražljivega črevesja. Bila sem brez energije, prebava pa je bila tako nepredvidljiva, da nisem vedela, kaj me čaka naslednji dan. Takrat bi naredila karkoli, samo da bi se počutila bolje," je iskreno priznala. Prav zdravstvene težave so bile razlog, da je začela raziskovati prehrano in zdrav življenjski slog.

Tudi Jelena Rozga rada poseže po njenih receptih

Ano na družbenih omrežjih spremljajo številni znani obrazi, med njimi tudi hrvaška pevka Jelena Rozga, s katero sta ustvarili tesno prijateljstvo. Kot je razkrila v Spotkastu, Rozga ob svojem obisku pogosto že vnaprej pove, kaj si želi jesti. "Sama zase sicer ne kuha veliko, ima pa zelo rada moje recepte in vedno točno ve, kaj bi rada jedla, ko sem pri njej," je povedala Ana.

Dodala je, da njeni recepti Rozgi ustrezajo tudi zaradi zdravstvenih razlogov. "Ima hormonske težave, zato ji takšna prehrana zelo ustreza. Poleg tega ne uživa glutena in laktoze, zato sva glede hrane res popoln par," je z nasmehom povedala.

Foto: Luka Petrič

Injekcije za hujšanje so lahko pomoč, največja težava pa je njihova zloraba

Spregovorila je tudi o injekcijah za hujšanje, ki so postale ena najbolj vročih tem na področju zdravja. Ana poudarja, da sama njihove uporabe ne obsoja, kadar gre za zdravljenje ljudi z debelostjo in pridruženimi boleznimi. "Odkrili smo zdravilo, ki deluje. Debelost prinese veliko bolezenskih stanj, od visokega krvnega tlaka do sladkorne bolezni tipa 2. Če lahko nekomu pomagamo zmanjšati zdravstveno tveganje, je to dobro," je povedala. Posebej kritična pa je do njihove zlorabe. "To, da jih izkoriščajo mlada dekleta, se mi zdi absurdno," je dejala.

Hitra rešitev ne odpravi težave, ki je nastajala leta

V pogovoru se je dotaknila tudi vse bolj razširjene želje po hitrih rezultatih. "V dveh tednih bi radi popravili nekaj, kar smo gradili mesece ali leta. To pa preprosto ni mogoče," je povedala. Dodala je, da večina ljudi pred dopustom išče hitre rešitve, nato pa se po nekaj tednih znajde na istem mestu kot prej. Po njenem mnenju dolgoročne spremembe temeljijo na doslednosti, ne na kratkotrajnih dietah.

"V dveh tednih bi radi popravili nekaj, kar smo gradili mesece ali leta. To pa preprosto ni mogoče." Foto: Luka Petrič

Popolnega telesa ni

Ana meni, da veliko ljudi verjame, da bodo srečni šele, ko bodo izgubili nekaj kilogramov ali dosegli določen cilj. "Če se danes nimaš rada, se tudi z desetimi kilogrami manj ne boš imela," je povedala. Dodala je, da si ljudje vedno znova postavljamo nove cilje in da popolnosti nikoli ne dosežemo. Zato je veliko pomembneje, da za svoje telo skrbimo iz spoštovanja do sebe in ne iz nezadovoljstva.

Nasvet, ki ne stane nič

Ob koncu pogovora je delila še preprost nasvet, ki ga lahko v svoje življenje uvede vsak. "Začnite spati vsaj osem ur. To je ena stvar, ki vas ne bo stala nič, pa lahko naredi ogromno razliko," je povedala.

"Začnite spati vsaj osem ur. To je ena stvar, ki vas ne bo stala nič." Foto: Luka Petrič