Kaj reči nekomu, ki joka? Strokovnjaki razkrivajo, kaj res pomaga in kaj ne.

Ko nekdo pred nami začne jokati, se pogosto znajdemo v zadregi. Mnogi želijo situacijo čim prej popraviti ali najti prave besede, vendar psihologi in strokovnjaki za komunikacijo opozarjajo, da je ravno to ena najpogostejših napak.

Ob solzah imamo pogosto občutek, da moramo sogovornika takoj potolažiti ali mu pomagati, da se bo počutil bolje. A strokovnjaki poudarjajo, da ljudje v najtežjih trenutkih običajno ne potrebujejo rešitev, temveč občutek, da niso sami.

Namesto hitrih nasvetov ali praznih tolažilnih besed je veliko pomembneje, da ostanemo mirni, se približamo osebi in ji damo vedeti, da smo tam zanjo.

Tišina je lahko največja podpora

Če ne veste, kaj reči, vas tišina ne bi smela skrbeti. Raziskovalci poudarjajo, da so neverbalna sporočila pogosto močnejša od besed. Mirna prisotnost, očesni stik ali nežen dotik po rami – če je primeren glede na odnos – lahko povedo veliko več kot dolgi govori.

Sporočilo, ki ga s tem pošiljamo, je preprosto: "Tukaj sem. Tvojih čustev me ni strah."

Ko se jok poleže, lahko pogovor steče lažje. Takrat strokovnjaki svetujejo, naj se izogibamo vprašanjem, kot je: "Si v redu?", saj lahko takšno vprašanje človeka nehote postavi v položaj, v katerem se čuti dolžnega odgovoriti, da je vse v redu, čeprav ni.

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Veliko bolj podporno je reči:

"Žal mi je, da se ti je to zgodilo."

"Vem, da prestajaš nekaj zelo težkega."

"Če želiš govoriti, sem tukaj."

Nato sogovorniku pustimo prostor, da pove svojo zgodbo. Prav pripovedovanje dogodkov mnogim pomaga pri predelavi bolečih izkušenj.

Kaj storiti, če joka popoln neznanec?

Če opazite neznanca, ki joka na vlaku, v parku ali trgovini, je pomembno oceniti okoliščine. Če se zdi, da želi biti sam, je najbolje spoštovati njegovo zasebnost. Če pa je videti, da potrebuje pomoč, lahko prijazno pristopite in vprašate:

"Videti je, da vam je težko. Vam lahko kako pomagam?" Lahko ponudite tudi konkretno pomoč, na primer pokličete bližnjo osebo ali preverite, ali kaj potrebuje.

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Česa ne smete reči nekomu, ki joka

Po mnenju strokovnjakov so najbolj problematični prav stavki, ki zmanjšujejo pomen čustev. Med njimi so:

"Saj bo vse v redu."

"Ne joči."

"Bodi močan."

"Lahko bi bilo še huje."

Čeprav so izrečeni z dobrim namenom, lahko sogovornik dobi občutek, da njegova bolečina ni razumljena ali da bi moral svoja čustva čim prej potlačiti.

Prav tako ni priporočljivo, da pogovor hitro preusmerimo nase in začnemo pripovedovati lastne zgodbe ali prehitro delimo nasvete. Najprej poslušajte, šele nato, če začutite, da si oseba to želi, ponudite pomoč ali predloge.

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Včasih je največ, kar lahko naredimo, to, da smo zgolj tam

Strokovnjaki se strinjajo, da popolnih besed ni. Ljudje v težkih trenutkih največkrat ne potrebujejo nekoga, ki bo odpravil njihovo bolečino, ampak nekoga, ki bo pripravljen ostati ob njih, poslušati in jim dovoliti, da svoja čustva izrazijo brez občutka, da morajo biti takoj "v redu".

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