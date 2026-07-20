Kaj reči, ko nekdo vpije na vas? Psihologi opozarjajo, česa ne narediti.

Tudi v najbolj zdravih odnosih se včasih zgodi, da nekdo izgubi živce. Partner med prepirom povzdigne glas, prijatelj po tednih nabranega stresa eksplodira ali sodelavec med napetim sestankom začne vpiti.

V takšnih trenutkih večina ljudi instinktivno izreče enega od dveh stavkov: "Pomiri se" ali "Oprosti." Psihologi pa opozarjajo, da sta prav ta odziva pogosto neučinkovita. Prošnjo, naj se pomiri, sogovornik običajno razume kot kritiko, medtem ko lahko prehitro opravičilo sporoča, da je vpitje učinkovito sredstvo za doseganje svojega cilja.

Strokovnjaki poudarjajo, da cilj ni čim prej ustaviti jeze, ampak ustvariti pogoje za normalen pogovor. Ob tem pa opozarjajo: če se ob vpitju počutite fizično ali čustveno ogrožene, je najpomembneje, da pogovor prekinete in se umaknete.

"Pomagaj mi razumeti, kako ti vidiš ta položaj"

Ko nekdo vpije, je naravni odziv, da ga prekinemo, se branimo ali dokazujemo svoj prav. Toda psihiatri opozarjajo, da je človek v močnem čustvenem stanju pogosto nesposoben slišati argumente. Strokovnjaki zato priporočajo preprost stavek: "Pomagaj mi razumeti, kako ti vidiš ta položaj."

S tem sogovorniku ne obljubljate, da se boste z njim strinjali, ampak mu sporočate, da ste pripravljeni poslušati. Prav občutek, da je slišan, pogosto dovolj zmanjša napetost, da se kričanje spremeni v pogovor.

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Priznajte čustva, ne pa tudi neprimernega vedenja

Psihologi svetujejo, da potrdite občutke druge osebe, ne da bi s tem opravičevali njeno vedenje. Lahko rečete: "Vidim, da ti je to res pomembno" ali "Razumem, zakaj te je to prizadelo."

Klinična psihologinja Arela Agako pojasnjuje, da je izbruh jeze pogosto le površinski izraz globljih občutkov, kot so strah, žalost, razočaranje ali občutek zapostavljenosti. Če sogovornik začuti, da razumete njegova čustva, se običajno hitreje umiri.

Poiščite vsaj eno stvar, v kateri ima prav

Čeprav se zdi težko, strokovnjaki priporočajo, da poiščete del njegovega sporočila, s katerim se lahko iskreno strinjate. Če vas nekdo graja, ker zamujate, lahko odgovorite: "Prav imaš, moral bi ti sporočiti, da bom zamudil."

Psiholog Rod Mitchell poudarja, da takšna iskrena potrditev pogosto preseneti jeznega sogovornika in zmanjša njegovo obrambno držo. To ne pomeni, da sprejemate vse očitke, ampak priznate tisto, kar je res.

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Postavite jasno mejo

Namesto prošnje, naj se sogovornik pomiri, strokovnjaki priporočajo mirno postavljanje meja. Na primer: "Pripravljen sem se pogovarjati, ne morem pa tega početi, če vpijeva drug na drugega."

Takšen odgovor ne napada druge osebe, hkrati pa jasno pove, kakšen način komunikacije je za vas sprejemljiv.

Ne hitite z rešitvami

Veliko ljudi želi spor čim prej rešiti in začne ponujati nasvete, še preden se je druga oseba sploh izpovedala. To je po mnenju strokovnjakov pogosta napaka. Ko sogovornik pove svoje, lahko vprašate: "Imam idejo, ki bi morda pomagala. Jo želiš slišati?"

S tem pokažete spoštovanje in drugi osebi omogočite, da sama odloči, ali je pripravljena poslušati predloge.

Včasih je najboljša rešitev premor

Če je druga oseba še vedno preveč razburjena, pogovor preprosto ni mogoč. V takšnem primeru psihologi priporočajo stavek: "Rad bi se pogovoril, vendar dokler je pogovor na tej ravni, tega ne zmorem. Predlagam, da se k temu vrneva pozneje."

Če se vpitje nadaljuje, vas sogovornik žali ali se ob njem počutite ogrožene, brez slabe vesti končajte pogovor. Umik ni znak poraza, temveč zaščita vaših meja in način, da ne sodelujete v komunikaciji, ki ni več spoštljiva ali konstruktivna.

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Poslušanje pogosto umiri jezo bolj kot argumenti

Strokovnjaki se strinjajo, da večina ljudi med jeznim izbruhom ne išče takojšnje rešitve, temveč občutek, da so slišani in razumljeni. Miren ton, iskreno poslušanje, priznanje upravičenih občutkov in jasno postavljene meje lahko bistveno povečajo možnosti, da se prepir spremeni v spoštljiv pogovor.

Če pa se komunikacija spremeni v ustrahovanje ali nasilje, je najpomembnejše zaščititi sebe in takšno okolje zapustiti.

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