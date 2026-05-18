Ponedeljek, 18. 5. 2026, 4.00

Jutranja rutina za uspešen dan, ki jo priporočajo olimpijcem in direktorjem

Uspešen dan se pogosto začne že v prvih minutah po tem, ko vstanemo, saj lahko kratka jutranja rutina pomembno vpliva na produktivnost, samozavest in notranji mir.

Doktorica psihologije in priznana mentalna trenerka Cindra Kamphoff poudarja, da že štiri minute zjutraj zadostujejo za boljšo osredotočenost in bolj pozitiven začetek dneva, poroča CNBC Make It. Pri svojem delu je sodelovala z olimpijci, ekipami lige NFL in vodilnimi v velikih podjetjih, njena metoda pa temelji na preprostem pristopu za bolj usmerjen in energičen začetek dneva.

Metoda ne vključuje zahtevnih vaj ali dolgih meditacij, saj je sestavljena iz preprostih korakov, vsak pa traja približno minuto. Izvajamo jo lahko skoraj kjerkoli – med pripravo zajtrka, sušenjem las ali celo na poti v službo. Po redni uporabi metode ljudje pogosto poročajo o večji motivaciji, boljši koncentraciji in večji samozavesti.

Hvaležnost kot prvi korak do boljšega počutja

Prvi korak jutranje rutine je hvaležnost. Cindra Kamphoff svetuje, da si vsako jutro vzamemo minuto časa in razmislimo o stvareh, za katere smo hvaležni. To niso nujno samo lepi trenutki, tudi težke izkušnje nas lahko veliko naučijo in oblikujejo.

Priporoča, da v mislih podoživimo pomembne odnose, življenjske izkušnje ali poslovne priložnosti, ki so zaznamovale našo pot. Čeprav se nekaterim takšna vaja sprva zdi nekoliko klišejska, raziskave kažejo, da hvaležnost zmanjšuje stres in tesnobo, izboljšuje spanec in pomaga razvijati bolj pozitiven pogled na življenje. Tudi številni uspešni voditelji, med njimi Oprah Winfrey in Jack Dorsey, poudarjajo, da je hvaležnost pomemben del njihove vsakodnevne rutine.

Zakaj sploh počnete to, kar počnete?

Drugi korak je razmislek o lastnem poslanstvu. Namesto da takoj, ko se zbudimo, začnemo razmišljati o seznamu opravil, Kamphoff svetuje, da se vprašamo, zakaj sploh opravljamo svoje delo in komu z njim pomagamo.

Vizualizacija ljudi, na katere bomo ta dan vplivali, lahko poveča občutek smisla in motivacije. Občutek jasnega življenjskega namena je po njenih besedah povezan z večjim zadovoljstvom pri delu, večjo zavzetostjo in celo daljšo življenjsko dobo.

Določite, kakšna oseba želite biti danes

Tretji del rutine je postavljanje namer za dan pred nami. Ne gre zgolj za seznam nalog, ampak za odločitev, kako želimo nastopati in kakšna oseba želimo biti.

Nekdo si lahko reče, da bo danes samozavestno vodil svojo ekipo, drugi pa, da bo med sestanki popolnoma zbran in prisoten. Mentalna trenerka poudarja, da nas jasno določene namere pogosto vodijo do boljših rezultatov, saj nas spomnijo, kakšen človek želimo postati.

Pozitiven notranji govor krepi samozavest

Zadnji korak je pozitiven pogovor s samim seboj. Po besedah mentalne trenerke način, kako razmišljamo o sebi, močno vpliva na našo samozavest in vedenje.

Svetuje, da oblikujemo kratke afirmacije, ki se začnejo z "zmorem", "bom" ali "sem". Če nas na primer čaka pomemben nastop ali sestanek, si lahko rečemo: "Sem samozavesten govorec." Ali pa: "Zmorem uspešno voditi ta projekt."

Takšne misli pomagajo graditi mentalno moč in ustvarjajo pozitivno naravnanost že na začetku dneva. Kot pravi Cindra Kamphoff: "Kar verjamete o sebi, postopoma tudi postanete."

