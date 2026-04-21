Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Torek,
21. 4. 2026,
19.16

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
rutina prehrana raziskava hujšanje

Je skrivnost hujšanja res tako preprosta? To pravijo znanstveniki.

zdravje, prehrana, obrok | Foto Shutterstock

V svetu, kjer nas na vsakem koraku obkrožajo mamljive in visokokalorične izbire, postaja nadzor nad prehrano vse težji. Nova znanstvena raziskava ponuja zanimiv odgovor: ključ do uspešnega hujšanja morda ni v raznolikosti, temveč v rutini.

Študija, objavljena v reviji Health Psychology, je prišla do zanimivih ugotovitev, potem ko so raziskovalci z ameriške univerze Drexel analizirali prehranske navade 112 odraslih s čezmerno telesno težo ali debelostjo, ki so sodelovali v 12-tedenskem programu hujšanja. Udeleženci so vsakodnevno beležili svoj vnos hrane in telesno težo, kar je omogočilo natančen vpogled v njihove prehranske vzorce. 

Glavna ugotovitev raziskave je preprosta: bolj ko je bila prehrana posameznika rutinska, več kilogramov je izgubil. To pomeni, da so bili uspešnejši tisti, ki so pogosto jedli enake obroke in ohranjali stabilen dnevni kalorični vnos. Udeleženci z bolj ponavljajočo se prehrano so v povprečju izgubili približno 5,9 odstotka telesne mase, medtem ko so tisti z bolj raznoliko prehrano izgubili le 4,3 odstotka. 

Rutinska prehrana kot nekakšna bližnjica

Razlog za to se skriva v psihologiji navad. Ko določeno vedenje, kar je v tem primeru izbira obrokov, ponavljamo, postane samodejno in zahteva manj napora. Tako se zmanjša potreba po vsakodnevnem odločanju, ki je sicer eden glavnih razlogov za neuspeh pri dietah. 

Pomemben dejavnik uspeha je bila tudi stabilnost kaloričnega vnosa. Raziskava je pokazala, da večja nihanja v dnevnem številu kalorij vodijo do slabših rezultatov. Vsako povečanje nihanja za sto kalorij je bilo povezano z manjšim deležem izgubljene teže. Zanimivo pa je, da so nekateri udeleženci z večjimi razlikami med koncem tedna in delovnim tednom prav tako dosegli dobre rezultate. Raziskovalci domnevajo, da to ni posledica večjega vnosa hrane, temveč bolj doslednega beleženja prehrane. 

Današnje prehransko okolje je zasnovano tako, da spodbuja prenajedanje, saj je ponudba visokokaloričnih in močno predelanih živil skoraj neomejena. V takem okolju je vsaka odločitev o hrani dodatno breme, še ugotavlja študija.

Rutinska prehrana pa deluje kot nekakšna bližnjica: če imamo vnaprej določene obroke, se izognemo stalnemu tehtanju med okusom in kalorijami. Poleg tega raziskave kažejo, da večja raznolikost hrane lahko poveča željo po jedi, kar dodatno otežuje samonadzor. 

Je težava v raznoliki prehrani?

Raziskovalci so ob tem poudarili, da je raznolika prehrana še vedno zelo pomembna za splošno zdravje, še posebej če vključuje različne vrste sadja, zelenjave in drugih hranilno bogatih živil. Dodali so, da njihovi rezultati kažejo povezavo, ne pa neposrednega vzroka. Vendar pa v sodobnem okolju, kjer prevladujejo nezdrave izbire, lahko preprosta strategija – ponavljanje preverjenih, uravnoteženih obrokov – pomaga ljudem vztrajati pri ciljih.

Čeprav se sliši dolgočasno, ima lahko monotona prehrana presenetljive prednosti. Namesto nenehnega iskanja novih jedi in diet je morda učinkovitejše oblikovati nekaj zdravih obrokov in se jih dosledno držati. In ravno doslednost je pri hujšanju pomembnejša kot raznolikost, je pokazala raziskava. Manj odločitev namreč pomeni manj napak in več uspeha.

rutina prehrana raziskava hujšanje
