Hailey Bieber je že dolgo znana kot velika ljubiteljica pilatesa, vendar ga je očitno zamenjala z intenzivnejšim treningom za moč.

Priljubljena vplivnica, podjetnica in žena Justina Bieberja Hailey Bieber je svojih 58 milijonov sledilcev pred kratkim presenetila s fotografijo, na kateri pozira v obteženem telovniku in s posebnimi okluzijskimi trakovi okoli stegen, kar nakazuje, da se osredotoča na krepitev mišic spodnjega dela telesa.

Nova vadbena oprema razkriva, da Hailey vse bolj prisega na funkcionalno vadbo in progresivno obremenitev, ki pomagata graditi mišično maso, izboljšujeta telesno pripravljenost ter povečujeta moč in vzdržljivost.

Foto: Instagram

Trening z obteženim telovnikom in okluzijskimi trakovi

Obteženi telovniki so v zadnjih letih postali eden najbolj priljubljenih pripomočkov za trening moči. Z dodatno obremenitvijo povečajo intenzivnost vaj, kar pripomore k učinkovitejšemu razvoju mišic, večji porabi kalorij med vadbo in izboljšanju kostne gostote.

Takšna oblika vadbe pozitivno vpliva tudi na srčno-žilno pripravljenost, saj telo med izvajanjem enakih gibov opravlja več dela kot običajno. Zaradi tega je trening zahtevnejši, hkrati pa omogoča hitrejši napredek pri pridobivanju moči.

Poleg telovnika Hailey na fotografiji nosi tudi tako imenovane okluzijske trakove za omejevanje pretoka krvi, ki se namestijo visoko na stegna in pod strokovno nadzorovano uporabo delno omejijo pretok krvi v mišice.

Takšna metoda naj bi pripomogla k hitrejši mišični hipertrofiji oziroma rasti mišic ter povečala občutek napolnjenosti mišic že med vadbo. Ker gre za naprednejšo tehniko treninga, strokovnjaki priporočajo, da se uporablja pravilno in pod nadzorom usposobljenega trenerja.

Foto: Guliverimage/Hailey Bieber/Instagram

Trenira pod vodstvom priznane osebne trenerke

Zvezdnica naj bi od nosečnosti leta 2024 trenirala pod vodstvom osebne trenerke Kirsty Godso, ki skrbi tudi za telesno pripravljenost številnih drugih znanih obrazov, med njimi manekenke Kaie Gerber.

Godso na družbenih omrežjih pogosto deli posnetke funkcionalnih treningov in vaj za moč, pri katerih uporablja različne uteži, njen program vadbe pa vključuje kompleksne gibe za krepitev celotnega telesa.

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