Je res treba vedno zaupati svoji intuiciji?

Ko se znajdemo pred pomembno odločitvijo, pogosto slišimo nasvet: zaupaj intuiciji, prisluhni notranjemu glasu, sledi občutku. A kaj pravzaprav pomeni zanašati se na intuicijo? Je to zanesljiv notranji kompas ali preplet izkušenj in nezavednih vplivov? Intuicija nas lahko usmerja, vendar njeni signali niso vedno tako jasni ali nezmotljivi, kot si morda predstavljamo.

Kaj intuicija sploh je in kako zanesljiva je, znanost še ni povsem razjasnila. Kljub temu ji ljudje pogosto zaupajo. Raziskava iz leta 2026 je pokazala, da 71 odstotkov odraslih vsaj občasno posluša svoj notranji občutek, poroča Time. Težava pa nastane, ker se lahko anksiozne ali vsiljive misli kažejo zelo podobno kot intuicija.

Meja med intuicijo in tesnobo je pogosto zabrisana, opozarjajo strokovnjaki. Tako lahko nekdo strah pred letenjem zamenja za "notranji opozorilni signal", ali pa dvom pri izbiri službe pripiše intuiciji, čeprav gre predvsem za občutek tesnobe.

Strokovnjaki poudarjajo, da si redko zastavimo ključno vprašanje: kdaj poslušamo svojo notranjo modrost in kdaj dajemo preveliko moč vsiljivim mislim, ki nam lahko začnejo krojiti življenje.

Kaj pravzaprav pomeni intuicija

Intuicijo je težko natančno opredeliti in še težje izmeriti. To, da jo je znanstveno zapleteno raziskovati, pa ne pomeni, da ne obstaja – večina ljudi je že kdaj izkusila občutek, da "nekaj preprosto vedo", še preden znajo to razložiti.

V vsakdanjem razumevanju jo pogosto opisujemo kot notranji glas ali občutek, ki usmerja naše odločitve. V svetu, preplavljenem z informacijami in mnenji, je takšen notranji kompas lahko zelo koristen. A strokovnjaki opozarjajo, da intuicija ni nezmotljiva. Ker pogosto temelji na čustvenem, hitrem presojanju in ne na premišljenem razmisleku, je dovzetna za napake. Raziskave kažejo, da se lahko pri odločitvah, ki temeljijo na občutku, nezavedno odražajo tudi naši predsodki.

Anksioznost ali intuicija: kako ju ločiti

Odločanje v stanju tesnobe redko vodi do dobrih rezultatov. Ko smo anksiozni, je težko dostopati do tistega bolj umirjenega, premišljenega dela sebe. Zato je koristno opazovati, kako se ob določeni misli počutimo.

Če se pojavijo telesni znaki, kot so stiskanje v prsih, hitro bitje srca, potne dlani ali napetost v mišicah, gre pogosto za anksioznost. Naši možgani namreč še vedno reagirajo, kot da smo v nevarnosti, čeprav resnične grožnje ni.

Pomemben namig je tudi občutek odprtosti ali zaprtosti. Tesnoba ljudi praviloma "skrči" in ustvari občutek ujetosti, medtem ko intuicija pogosto prinese občutek širine, jasnosti ali radovednosti.

Anksiozne misli imajo pogosto tudi nujen, skoraj prisilen značaj. Zdi se, kot da morate nekaj storiti takoj, sicer se bo zgodilo nekaj slabega. Intuicija pa je običajno bolj mirna in ne sili v takojšnje ukrepanje.

Razlika je tudi v tonu misli. Anksioznost skoraj vedno ustvarja negativne scenarije, polne dvomov in strahu. Intuicija pa se lahko pojavi kot tiha, nevtralna ali celo pozitivna slutnja.

Kako umiriti vsiljive in anksiozne misli

Ko nas preplavijo tesnobne misli, je ključno, da ne reagiramo impulzivno. Kratek premor lahko pomaga ustvariti prostor med mislijo in odzivom. S tem damo sebi možnost, da se odločimo bolj premišljeno.

Pomaga tudi sproščanje telesa. Globoko, počasno dihanje lahko umiri stresni odziv, prav tako tehnike postopnega sproščanja mišic, pri katerih izmenično napenjamo in sproščamo posamezne dele telesa.

Koristno je preveriti tudi realnost svojih strahov. Namesto katastrofičnih scenarijev si lahko zastavimo vprašanje, kaj je najslabše, kar se lahko zgodi, in kako bi se s tem spopadli. Takšen razmislek pogosto pokaže, da je tveganje manjše, kot se zdi.

Ena izmed učinkovitih strategij je tudi poimenovanje misli. Če si rečemo, da gre morda le za anksioznost, lažje stopimo korak nazaj in misel opazujemo bolj objektivno. Tako se lahko odločimo, ali ji bomo sledili ali ne.

Na koncu ni vedno preprosto ločiti intuicije od anksioznosti. A z večjo pozornostjo do telesa, občutkov in misli lahko postopoma razvijemo boljši občutek, kdaj nam notranji glas resnično pomaga in kdaj nas le zavaja.

