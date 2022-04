Fit do poletja: hujšanje pod nadzorom strokovnjakov je učinkovitejše

Dnevi so vsak dan toplejši in vse bolj opominjajo na to, da je poletje tik pred vrati. Pri posameznikih v tem času začne naraščati želja po tem, da se znebijo čez zimo pridobljenih kilogramov oz. da si nazaj izborijo lepo oblikovano telo. Če se dela ne lotite pravočasno in s koraki, ki ne zagotavljajo uspeha, se hujšanje in oblikovanje telesa pred prihajajočimi poletnimi počitnicami lahko spremeni v šprint v zadnjem trenutku, ki najpogosteje ne prinaša želenih rezultatov.

Foto: Terme Šmarješke Toplice

Če torej želite shujšati nekaj kilogramov, preden se odpravite na plažo, imate za zdaj še dovolj časa, da v prihajajočih tednih sprejmete prave odločitve in naredite prve korake na poti do telesa, kakršnega si želite. Ključna koraka pri tem sta zagotovo redna telesna aktivnost in uravnotežena polnovredna prehrana. Toda preden se "preselite" v telovadnico in sprejmete morda neustrezne prehranske odločitve, preverite, kje vam lahko pomagajo na poti do uspeha.

Nagnite tehtnico v svojo korist

Vam je znan občutek, da s tem, ko odlagate plasti zgornjih oblačil, opažate plasti nakopičene maščobe na trebuhu, ki se je počasi nabrala skozi hladnejši del leta? Pogosto ne vemo, kako začeti hujšati, zato se vse preveč ljudi odloči za eno izmed priljubljenih diet, ki običajno ne prinaša želenih rezultatov. Zato letos to naredite na pravi način!

Terme Šmarješke Toplice slovijo po sodobnem in strokovnem pristopu pri iskanju poti do samega sebe in po programih, ki dopolnjujejo način življenja, ki v središče postavlja posameznikovo telesno in duševno zdravje, dvig odpornosti in dobro energijo. V osrčju Term Šmarješke Toplice lahko doseže tiste najdrznejše cilje. Njihovi programi pod vodstvom zdravniškega osebja, športnih in velneških strokovnjakov že več kot 20 let gostom pomagajo do konkretnih rezultatov. Specializirani so v treh osnovnih programih, ki temeljijo na individualnem pristopu glede na cilje in specifike zdravstvenega stanja posameznika: hujšanje SlimFit,

razstrupljanje VitaDetox,

krepitev imunskega sistema ImmunoRebalance.

Hujšanje pod zdravniškim nadzorom V Termah Šmarješke Toplice so razvili edinstvena programa hujšanje SlimFit in razstrupljanje VitaDetox. Temeljni terapevtski ukrep je sprememba življenjskih navad: omejitev vnosa kalorij, enostavnih ogljikovih hidratov, nasičenih maščob in transnenasičenih maščob ter redno gibanje, ker so telesne mišice največji porabnik glukoze in najpomembnejši dejavnik za odpravo inzulinske rezistence. Programi se začnejo s temeljitim zdravniškim pregledom, ki vključuje tudi obremenitveni test (ergometrijo) pri kardiologu. Terapije, prehrana in športne aktivnosti, ki sledijo, so prilagojene zdravstvenemu stanju in ciljem vsakega posameznika.

Redna telesna aktivnost je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko storite za svoje zdravje

Splošno znano je, koliko pozitivnih učinkov na naše psiho-fizično počutje ima redna telesna vadba – pomaga uravnavati oz. vzdrževati zdravo telesno težo, pomaga zmanjševati pojav bolezni, krepi kosti in mišice ter izboljša sposobnost za soočanje z vsakodnevnimi dejavnostmi.

Če ne morete vzdrževati idealne teže ali vam je ta že ušla izpod nadzora, samo redna telesna aktivnost ne bo več dovolj, da si povrnete zdravo telesno težo. Treba bo prilagoditi tudi svoje navade in jedilnik. Povečana teža je lahko tudi posledica presnovnega ali metabolnega sindroma, ki v sodobnem času prizadene vse več ljudi. Prepoznamo ga po trebušni debelosti (če je obseg pasu nad popkom več kot 94 centimetrov pri moških oz. več kot 80 centimetrov pri ženskah) in vsaj dveh od naslednjih dejavnikov: zvišan krvni tlak, zvišani trigliceridi, znižan "dobri" holesterol, zvišan krvni sladkor na tešče. Pojavnost metabolnega sindroma se povečuje z načinom življenja, za katerega so značilni stres, premalo telesnega gibanja, neredna in neustrezna prehrana in pomanjkanje spanca.

Pozitivnih učinkov gibanja se zaveda večina bolnikov z motnjami presnove, vendar ne znajo in ne zmorejo gibanja vpeljati v svoj vsakdan. Zato v Termah Šmarješke Toplice vrsto vadbe in intenzivnosti prilagodijo posamezniku, da ta uživa v gibanju in se zato z lahkoto privadi na bolj zdrav način življenja. Vadba v termalni vodi, nordijska hoja v naravi in zanimive vadbe v telovadnici, višinski sobi in IR-sobi zmanjšujejo maščobne obloge ter čvrstijo mišice, hkrati pa sproščajo in vračajo samozavest.

Če se spopadate s prekomerno telesno težo, pa vam samim ne uspe izgubiti kilogramov, boste pod strokovnim vodstvom programa SlimFit dosegli želene rezultate. Strokovna terapevtska ekipa, ki bdi nad programom, sledi sodobnim medicinsko utemeljenim metodam in postopkom "kurjenja" maščobnih oblog. Med programom vas bodo vodili z vam prilagojeno telesno vadbo in terapijami ter vam pomagali vzdrževati motivacijo za dosego cilja, ki ste si ga postavili. Učinkovite in varne metode pospešujejo razgradnjo maščob, metabolizma in krepijo mišice, kar zagotavlja dolgotrajen učinek. Da je ta še boljši in da je dobro tudi počutje, pa pripomore tudi blagodejna nega telesa z masažo.

Izločite iz telesa škodljive substance in izboljšajte energijsko ravnovesje

Čeprav je človeško telo dobro opremljeno, da se znebi strupenih snovi, ki jih vnašamo v telo, lahko sčasoma zaradi nezdrave prehrane in razvad, kroničnega stresa in izpostavljenosti toksinom iz okolja to razstrupljanje postane počasnejše in s tem naše počutje vse slabše – imamo manj energije in smo dovzetnejši za okužbe in bolezni. Zato se priporoča, da občasno telesu omogočimo prepotreben oddih s popolnim čiščenjem telesa, s tem ponastavimo celotno telo in pomagamo vitalnim organom do dobrega delovanja. Odmor od nezdravih navad bo imel vrsto pozitivnih učinkov tako na počutje kot na splošno zdravje.

programom VitaDetox boste svoje telo razstrupiti na popolnoma naraven način. Gre za celovit pristop prečiščevanja in prehranskega razstrupljanja, ki pospešuje izločanje zdravju škodljivih snovi iz telesa in izboljša energijsko ravnovesje ter je podprt s telesno dejavnostjo. Program je individualno prilagojen posamezniku glede na želje in cilje ter na podlagi strokovnih mnenj trenerja, nutricionista in zdravnika specialista, ki preveri vaše zdravstveno stanje. Temelji na prehranskem razstrupljanju s postom, pri čemer je poudarek na biološki oz. integrirani pridelavi zaužitih hranil, prilagojeni telesni dejavnosti in sklopu tretmajev za razstrupljanje.

Foto: Terme Šmarješke Toplice

Po razstrupljanju se običajno ljudje počutijo bolje in ostanejo motivirani, da vztrajajo pri nekaterih zdravih spremembah, ki jih pridobijo s programom VitaDetox, pri čemer vam pomagajo njihovi strokovnjaki za prehrano.

Skrb zase ni sinonim za sebičnost

Skrb zase v prvi vrsti pomeni poskrbeti za svoje dobro počutje in ohranjanje zdravja. Šele ko se mi počutimo dobro, lahko dobro opravljamo svoje delo, pomagamo in skrbimo za druge in smo motivirani, da dosegamo vsakodnevne cilje. Skrb zase je odgovor na to, kako se lahko bolje spopadamo s stresorji. Sodobna tehnologija z nešteto dnevnimi sporočili z vseh strani je stres pospešila bolj kot kadarkoli prej, zato je toliko pomembneje, da si včasih privoščimo "razstrupljanje" tudi od pametnih naprav.

Pot do kakovostnejšega in srečnejšega življenja

Vedno manj časa namenjamo sebi in polnjenju svojih notranjih baterij. Zdaj je pravi čas, da se posvetimo sebi – negi svojega telesa in počutja – ter se odklopimo od stresnega vsakdana. Pri tem pa poskrbimo za svoje imunsko ravnovesje. Zakaj si ne bi pri podpori svojega zdravja in počutja privoščili nečesa novega? Morda nepozabne izkušnje, pri kateri bomo celostno in strokovno podprti ter bomo našli pot do notranjega ravnovesja in dobrega psiho-fizičnega počutja.

Skrb zase bi morala biti prva izbira vsakega posameznika. Obstajajo številni pristopi, ki pomagajo pri tem, da se zazremo vase in se naučimo poslušati svoje telo. Pri tem pa odkrivamo najboljše v sebi.

ImmunoRebalance – najbolj inovativen program v Evropi Terme Šmarješke Toplice so ponosni lastnik ugledne nagrade za inovativnost za program ImmunoRebalance. Program je odličen oddih za vse, ki po napornem stresnem obdobju potrebujete okrepitev in revitalizacijo. Predstavlja popoln odklop za nov zagon. Omogoča aktivno sprostitev v naravi in odmik od vseh motečih dražljajev, elektronskih in tistih, ki se kar naprej vrivajo v vaše misli in vam jemljejo energijo. S pomočjo spoznanj, ki jih boste pridobili s programom, boste lažje ozavestili svoje slabe navade in zaživeli bolj zdravo in harmonično. Program stremi k vzpostavljanju ravnovesja s pomočjo prvinske narave, ki obdaja Šmarješke Toplice, in njenih danosti – zdrave prehrane, pripravljene iz pretežno ekološko pridelanih živil, in zdravilnih termalnih vrelcev. Osvojili boste naravne metode za okrepitev imunskega sistema in s pomočjo strokovnjakov na igriv in sproščen način izboljšali življenjske vzorce (gibanje, prehrana, odnos do sebe …). Program spodbuja tudi IT-detox – odklop od komunikacijske tehnologije. Aktiven oddih s pridobivanjem novih znanj omogoča olajšanje po stresnem obdobju, okrepitev obrambnih mehanizmov in bolj zdrav življenjski slog.

Programi za dobro počutje krepijo telo in duha

Znotraj wellnessa je mnogo poti, ki vodijo do dobrega psiho-fizičnega počutja – od masaž in kopeli do najrazličnejših terapij in programov, ki jih vodi strokovna ekipa. Terme Šmarješke Toplice so vpete v naravno okolje in s tem omogočajo popoln odklop od "divjega" vsakdana. Njihova ponudba programov je res široka in vključuje tudi uporabo termo-mineralne vode, uravnotežene biološko predelane prehrane, posamezniku prilagojene telesne vadbe in drugih zdravilnih dejavnikov, ki pomagajo vzpostavljati ravnovesje telesa in duha ter vam pomagajo povrniti zdrave navade, ki bodo imele pozitivne posledice na vaše telo in počutje.