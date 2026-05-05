Deset trikov, da boste vedno najboljši poslušalec v pogovoru

V času hitrih pogovorov, kratkih sporočil in nenehnega prekinjanja pozornosti se zdi, da poslušanje postaja prava redkost. Večina ljudi verjame, da zna dobro poslušati, a v resnici pogosto zgolj čakamo na svoj trenutek za govorjenje. Med pogovorom ohranjamo nevtralen izraz, pogled bega drugam, telesna govorica pa ne sporoča prave prisotnosti.

Prav zato se veliko sogovornikov počuti preslišanih ali nerazumljenih, čeprav besede pridejo do njih. Ključ do boljših odnosov – tako v službi kot zasebno – ni v tem, da govorimo več, temveč da poslušamo bolj zavestno, poroča Time.

Tako imenovano aktivno poslušanje pomeni, da svojo pozornost jasno pokažemo tudi navzven, z izrazi na obrazu, telesom in drobnimi odzivi, ki sogovorniku sporočajo: tukaj sem, poslušam te.

1. Poslušajte, kot da slišite prvič. Ena najpogostejših napak je, da mislimo, da že vemo, kaj bo sogovornik povedal. To se dogaja predvsem v tesnejših odnosih, v katerih smo določene zgodbe že slišali. A ravno takrat hitro izgubimo zanimanje, kar se vidi tudi na našem obrazu. Strokovnjak za komunikacijo Julian Treasure svetuje, da poslušamo, kot da sogovornika poslušamo prvič. Pristna radovednost je namreč ključ do globljega razumevanja, vsak pogovor v sebi skriva nekaj novega, tudi kadar se nam zdi že znan.

2. Ujemite čustva sogovornika. Način, kako poslušamo, ni odvisen le od besed, ampak tudi od mimike. Isti stavek lahko zveni prijazno ali sarkastično, odvisno od izraza na obrazu. Dobro poslušanje pomeni, da se čustveno uskladimo s sogovornikom. Če je razburjen, to pokažemo tudi mi, če je zaskrbljen, ni primerno, da se odzovemo z nasmehom. Tako gradimo pristno povezavo.

3. Dvignite obrvi in pokažite zanimanje. Rahlo dviganje obrvi so univerzalen znak zanimanja. Sogovorniku povedo, da vas je tema pritegnila in da želite slišati več. Pomembno pa je, da ne pretiravate, sicer lahko delujete nenaravno presenečeno.

4. Namesto kimanja zavestni odzivi. Kimanje je znak strinjanja, vendar ni vsako kimanje enako učinkovito. Počasno, zavestno kimanje v ritmu ena, dva, tri daje sogovorniku občutek, da ga spremljate in spodbujate, naj nadaljuje. Prehitro ali neprestano kimanje pa lahko deluje neiskreno.

5. Nagnite glavo in se približajte. Rahlo nagibanje glave je subtilen, a močan signal, da želite bolje slišati. Podobno velja za rahlo nagibanje telesa naprej – s tem pokažete zanimanje in aktivno vključenost v pogovor. Nasprotno pa naslanjanje nazaj ali podpiranje glave z roko pogosto deluje kot dolgočasenje.

6. Obrnite telo proti sogovorniku. Telo pove več kot besede. Če so vaša stopala, trup in pogled usmerjeni proti sogovorniku, jasno sporočate, da ste prisotni. Če pa gledate stran ali imate telo obrnjeno drugam, dajete vtis, da bi bili raje kje drugje.

7. Uporabljajte kratke odzive. Tudi povsem kratke besede, kot so "aha", "res?" ali "vav", lahko močno vplivajo na pogovor. Sogovorniku sporočajo, da ga poslušamo in da smo vključeni v to, kar pripoveduje. Pri tem pa ni vseeno, kako jih izrečemo. Pomembno je, da se odziv ujema z razpoloženjem pogovora. Sočuten "o, ne" lahko izrazi podporo in razumevanje, medtem ko enako kratek, a navdušen "o!" pokaže veselje ali presenečenje.

8. Ne zapolnite vsake tišine. Tišina v pogovoru ni nujno neprijetna. Pogosto pomeni, da sogovornik razmišlja. Če jo takoj zapolnite ali posežete po telefonu, lahko prekinete tok pogovora in zmanjšate občutek povezanosti.

9. Pokažite osredotočenost z očmi. Rahlo zožen pogled, kot da želite nekaj bolje videti, kaže visoko stopnjo koncentracije. Ta subtilen signal sogovorniku sporoča, da ste popolnoma osredotočeni nanj.

10. Poslušanje zahteva energijo. Poslušanje ni pasivna dejavnost, ampak zahteva trud. Ko se resnično posvetimo sogovorniku, mu ne damo le občutka, da je slišan, temveč tudi, da je razumljen na čustveni ravni. Prav v tem je razlika med povprečnim in odličnim poslušalcem: v pripravljenosti vložiti energijo in pozornost v vsak pogovor.

