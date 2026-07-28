Črnogorke so dobile pravico do menstrualne odsotnosti z dela

Črna gora se je pridružila peščici evropskih držav, kjer imajo ženske zakonsko pravico do odsotnosti z delovnega mesta zaradi menstrualnih bolečin.

Črnogorski poslanci so v ponedeljek sprejeli spremembe in dopolnila zakona o zdravstvenem zavarovanju, s katerimi bodo ženske po novem imele pravico do dveh dni plačane odsotnosti z dela na mesec zaradi težav, povezanih z menstruacijo, poročajo črnogorske Vijesti.

Pravico do odsotnosti imajo ženske, ki trpijo za sekundarno dismenorejo oziroma menstrualnimi bolečinami, ki jih povzročajo endometrioza, polipi, miomi, policistični jajčniki in druga patološka ginekološka stanja.

Pobudo za spremembo zakona je marca letos vložila neodvisna poslanka Jevrosima Pejović, njen namen pa je bil "eliminirati vse vrste predsodkov na delovnem mestu in vzpostaviti ravnovesje med zdravjem in profesionalnimi obveznostmi žensk."

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