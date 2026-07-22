O beljakovinah slišimo na vsakem koraku, veliko pozornosti namenjamo tudi kalorijam, sladkorju in hujšanju. Medtem pa vlaknine za marsikoga ostajajo v ozadju, čeprav imajo odličen vpliv na naše zdravje. Ne skrbijo le za boljšo prebavo, ampak vplivajo tudi na sitost, raven sladkorja v krvi, holesterol, črevesni mikrobiom in celo na dolgoročno zmanjšanje tveganja za številne kronične bolezni. Dobra novica pa je, da vam ni treba popolnoma spremeniti svojega jedilnika, saj lahko že z majhnimi spremembami naredite ogromno razliko.

Kaj sploh so vlaknine?

Vlaknine so vrsta ogljikovih hidratov, ki jih naše telo ne more prebaviti. Medtem ko se večina ogljikovih hidratov v tankem črevesu razgradi v glukozo in služi kot vir energije, vlaknine potujejo skozi prebavni sistem skoraj nespremenjene in ravno zaradi tega opravljajo številne pomembne naloge. Njihova največja prednost je, da hranijo koristne bakterije v črevesu, upočasnijo prebavo, pomagajo pri stabilnejši ravni sladkorja v krvi in poskrbijo, da smo po obroku dlje časa siti. Poleg tega pa prispevajo še k rednemu odvajanju in podpirajo zdravje prebavil.

Po besedah ene izmed najbolj znanih britanskih nutricionistk Rhiannon Lambert večina ljudi še vedno zaužije občutno premalo vlaknin, čeprav so njihove koristi zelo dobro raziskane. Povprečen odrasel človek zaužije približno 18 gramov vlaknin na dan, priporočilo pa znaša okoli 30 gramov.

Zakaj so vlaknine veliko pomembnejše, kot si mislite?

Vlaknine niso pomembne samo zato, ker preprečujejo zaprtje, njihov vpliv namreč sega precej dlje. Prehrana z več vlakninami je povezana z manjšim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja ter raka debelega črevesa. Rhiannon Lambert poudarja, da lahko že povečanje dnevnega vnosa vlaknin za približno 8 gramov pomembno zmanjša tveganje za razvoj teh bolezni. Poleg tega vlaknine pomagajo upočasniti praznjenje želodca. To pomeni, da se po obroku dlje časa počutite site, kar lahko olajša uravnavanje telesne teže brez štetja kalorij ali strogih diet.

V zadnjem času so vlaknine postale zanimive tudi zaradi povezave s hormonom GLP 1, ki pomaga uravnavati apetit in občutek sitosti. Na spletnem portalu Vogue so navedli novejše raziskave, ki kažejo, da lahko vlaknine prek črevesnega mikrobioma vplivajo na naravno izločanje tega hormona. Ko jih naše črevesne bakterije razgrajujejo, nastajajo snovi, ki telesu pomagajo pri uravnavanju občutka lakote. To seveda ni enako kot delovanje zdravil, kot so Ozempic, Wegovy in Mounjaro, ki neposredno vplivajo na hormon GLP 1, vendar je zanimiv dokaz, zakaj imajo vlaknine pomembno vlogo pri zdravem uravnavanju apetita.

Ne pozabite, da niso vse vlaknine enake

Najpogosteje govorimo o topnih in netopnih vlakninah, obe vrsti pa sta pomembni.

Topne vlaknine se v stiku z vodo spremenijo v želatinasto maso. Najdemo jih v ovsu, stročnicah, jabolkih, citrusih in številnih semenih. Pomagajo uravnavati raven sladkorja v krvi, prispevajo k daljšemu občutku sitosti in lahko znižujejo raven holesterola LDL.

Netopne vlaknine pa se ne raztapljajo, saj je njihova naloga predvsem ta, da povečajo volumen blata in poskrbijo za redno prebavo. Bogat vir so polnozrnata žita, oreščki, semena ter lupine sadja in zelenjave.

Pomembno je vedeti tudi, da večina rastlinskih živil vsebuje kombinacijo različnih vrst vlaknin, zato ni treba razmišljati, katero vrsto jeste. Najboljša strategija je preprosto čim bolj raznovrstna prehrana.

Več vlaknin, vendar postopoma

Če trenutno zaužijete zelo malo vlaknin, jih ni smiselno podvojiti čez noč. Prehitro povečanje vnosa lahko povzroči napihnjenost, vetrove ali nelagodje. Vlaknine povečujte postopoma in hkrati poskrbite za zadosten vnos tekočine. V nasprotnem primeru lahko dosežete ravno nasproten učinek od želenega.

Osem preprostih načinov, kako čez dan zaužiti več vlaknin

Dan začnite z zajtrkom, ki vas bo nasitil za dlje

Namesto sladkih kosmičev izberite ovsene kosmiče ali polnozrnate kosmiče brez veliko dodanega sladkorja. Dodajte še sadje in pest oreščkov ali semen in že z enim obrokom naredite veliko za svoj dnevni cilj.

Pri vsakem obroku dodajte nekaj zelenjave

Ni treba, da je vedno solata. Lahko je pečena zelenjava, paradižnik v sendviču, paprika ob malici ali zelenjavna juha. Preprost nasvet je, da več ko je različnih barv na krožniku, več različnih vrst vlaknin boste zaužili.

Sadja ne lupite po nepotrebnem

Če je mogoče, jabolka, hruške ali drugo sadje jejte z lupino, saj prav tam pogosto najdemo veliko vlaknin. Vseeno pa poskrbite, da boste sadje pred zaužitjem dobro oprali.

Belo moko čim pogosteje zamenjajte s polnozrnatimi različicami

Polnozrnat kruh, testenine, rjavi riž in ajdova kaša vsebujejo precej več vlaknin kot njihove bele različice. Razlika se morda zdi majhna, vendar se do konca dneva hitro nabere.

Stročnice vključite tudi takrat, ko ne jeste brezmesnega kosila

Fižol, čičerika in leča niso namenjeni samo vegetarijancem. Dodajte jih juham, solatam, omakam ali celo testeninam. Tako boste povečali vsebnost vlaknin in hkrati zaužili še kakovostne rastlinske beljakovine.

Posujte semena skoraj povsod

Semena čija, lanena ali bučna semena se odlično podajo v jogurt, ovseno kašo, smuti ali celo na solato. Majhna količina lahko precej poveča dnevni vnos vlaknin.

Malico načrtujte nekoliko drugače

Namesto piškotov ali čipsa posezite po sadju, pesti oreščkov ali zelenjavi s humusom. Takšna malica vas bo običajno nasitila za dlje in hkrati prispevala precej več vlaknin.

Ciljajte na raznovrstnost, ne na popolnost

Ni treba, da vsak dan jeste enaka živila. Čez teden poskusite pojesti čim več različnih vrst sadja, zelenjave, stročnic, oreščkov, semen in polnozrnatih žit. Prav z raznovrstnostjo lahko veliko naredite za svoj črevesni mikrobiom.

Vlaknine so živila, ki jih že imate doma

Vlaknine niso modna prehranska muha in niso še en trend z družbenih omrežij. So ena najbolj raziskanih sestavin zdrave prehrane, ki lahko vsak dan tiho opravlja ogromno dela za vaše telo. Boljša prebava, daljša sitost, stabilnejši krvni sladkor, podpora črevesnim bakterijam in manjše tveganje za številne bolezni so razlogi, da si zaslužijo precej več pozornosti. In najboljše pri vsem tem je, da za več vlaknin ne potrebujete dragih prehranskih dopolnil. Dovolj je, da na krožnik nekoliko pogosteje dodate živila, ki jih verjetno že imate doma.

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