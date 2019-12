Bolečine, nespečnost, stres, prebavne težave. Zakaj je CBD tako zelo učinkovit?

Oglasno sporočilo

CBD je vedno bolj priljubljen tudi pri nas. Na sliki je CBD ponudnika Konopljin cvet.

CBD je izjemno učinkovit kanabinoid, ki ga pridobivamo iz cvetov industrijske konoplje. Čeprav se konoplja že tisočletja uporablja v različne namene, tudi zdravilne, smo njen pravi potencial začeli odkrivati šele nekaj let nazaj, in to z odkritjem CBD-ja kot njene najbolj učinkovite sestavine.

Številne študije so potrdile, da s CBD-jem lažje premagujemo stres, nespečnost in depresijo. Ima vlogo pri epilepsiji. Zmanjšuje tveganja za srčno-žilne bolezni, pomaga pri Alzheimerjevi bolezni, blaži bolečine (tudi kronične) in še mnogo več.

Tudi v Sloveniji so že potekale raziskave in študije na temo CBD-ja. Ena izmed njih je pokazala njegovo učinkovitost pri treh četrtinah pacientov z epilepsijo – stanje se jim je izboljšalo za več kot polovico. Zanimivost, ki jo je treba omeniti, je, da pri rednem jemanju CBD smole opažajo izboljšanje do te mere, da se epileptični napadi sploh ne pojavljajo več. Kljub temu pa se o tem zelo malo govori.

Nasploh je v zadnjih letih število zadovoljnih uporabnikov CBD-ja in izdelkov iz CBD-ja vedno večje, kar nedvomno izkazuje njegovo učinkovitost. Samo v Sloveniji je pomagal že velikemu številu posameznikom, kot npr. Andreji iz Izole, ki se je zadnjih nekaj let borila s kronično bolečino:

"Preizkusila sem vse; od masaž, protibolečinskih tablet, opravila sto in eno preiskavo, tako prek zdravstvenega zavarovanja kot samoplačniško. Izboljšave so bile le kratkotrajne. Bolečina ni in ni pojenjala, vse dokler se nisem srečala s CBD smolo. Ne morem trditi, da so bolečine čisto izginile – za to bo potreben čas –, so pa nedvomno bolj znosne in veliko veliko manjše. Tudi spim bolje. Ne vem, ali zaradi manj bolečin ali zaradi CBD smole?"

ZAKAJ JE CBD TAKO ZELO UČINKOVIT?

Ste vedeli, da človeško telo proizvaja tako imenovane endokanabinoide, ki so skoraj identični konopljinim kanabinoidom? Nam lastni endokanabinoidi so nekakšni varovalci imunskega sistema. Prek primarnega delovanja na živčni sistem vzpostavljajo komunikacijo med celicami, tkivi in organi in skrbijo, da ne nastane preobremenitev celic. V telesu se primarno vežejo na t. i. receptorje CB1 in CB2, ki so prisotni pri bolečinah, vnetjih, apetitu in spominu. Zaradi tega je tudi razumljivo, zakaj so endokanabinoidi tako pomembni za telo.

Endokanabinoidi in telesu podobni kanabinoid CBD se vežejo na t. i. receptorje, ki vplivajo na različne funkcije v telesu.

Potreba po endokanabinoidih se poveča v obdobju večjega stresa, bolezni ali ob močnih bolečinah. Takrat telo ne more proizvesti dovolj lastnih endokanabinoidov; treba jih je vnesti prek zunanjega vira. V takšnih situacijah nastopi konoplja oziroma kanabinoid CBD, ki je po sestavi skoraj identičen telesu lastnim endokanabinoidom, ki jih naše telo nujno potrebuje.

"Ko zaužijemo CBD, ga telo takoj prepozna kot njemu lastno učinkovino."

Vedno večje število študij potrjuje učinkovitost

Rezultati študij, ki jih je v zadnjih letih, kot je bilo že omenjeno, vedno več, še niso dokončni. So pa prav vse študije do zdaj zelo obetavne in kažejo na ogromen doprinos k boljšemu počutju posameznikov.

Tudi v zdravstvu so spoznali potencial CBD-ja, zato so ga zdravniki v nekaterih primerih že začeli predpisovati na recept.

Trenutno so izkazani pozitivni učinki pri:

● Alzherimerjevi bolezni ● srčni bolezni ● anksioznosti ● Parkinsonovi bolezni ● možganski kapi ● depresiji ● osteoporozi ●raku ● stresu ● revmatizmu ●diabetesu ● prebavnih motnjah ● artritisu ●kožnih boleznih ● črevesnih boleznih

To pa še ni vse, saj se seznam z vsako opravljeno raziskavo le še povečuje.

"Ko spoznamo, da CBD ni nekaj, kar naj bi pomagalo, ampak je izdelek, ki DEJANSKO pomaga, ugotovimo, zakaj je CBD tako zelo priljubljen, njegova priljubljenost pa v zadnjem času še kar naprej strmo narašča."

CBD se pojavlja v vedno več proizvodih: v prehranskih dopolnilih, kozmetičnih izdelkih in zdravilih. Na splošno je v zadnjem času vedno več govora o CBD-ju, o njegovih pozitivnih in zdravilnih učinkih.

Porast pridelave konoplje gre v večji meri pripisati ravno porastu CBD-ja in CBD izdelkov.

Samo v Sloveniji je CBD (predvsem CBD smola, imenovana tudi CBD pasta) pomagal že nešteto ljudem pri premagovanju težav, ko so Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, osteoporoza, revmatizem, artritis, srčne bolezni, možganska kap, rak, diabetes, kožne bolezni, anksioznost, depresija, stres, prebavne motnje, črevesne bolezni in še bi lahko naštevali.

Proizvajalcev CBD-ja je več. Katerega izbrati?

Priporočamo izdelke Konopljin cvet, katerih sestavine so pridelane iz konoplje, gojene izključno v Sloveniji (Gorenjska, Dolenjska, Primorska), vse pa imajo certifikate GMP. Konoplja, iz katere so izdelki, ima BIO certifikat SI-EKO in je redno testirana, saj na ta način preverjamo, da ne vsebuje težkih kovin, pesticidov in drugih škodljivih snovi. Pa ne le to – na koncu proizvodnje še enkrat preverijo kakovost v neodvisnih in akreditiranih laboratorijih.

Izdelke Konopljin cvet lahko naročite tudi na ambasadazdravja.si, ki v letu 2020 praznuje 10. obletnico svojega obstoja. Ponosni so, da vam lahko po toliko letih še vedno pomagajo prebroditi in olajšati marsikatero težavo. V zahvalo za zaupanje vam tako ponujajo trenutno najbolj iskan in prodajan izdelek – CBD smolo – po res noro ugodni ceni. Več na ambasadazdravja.si/CBD-smola-akcija-ob-10-obletnici-obstoja.

Vsi izdelki Konopljin cvet so 100% naravni, pridobljeni s CO2 ekstrakcijo in vsebujejo celoten spekter kanabinoidov. CBD smola je pridobljena iz prvovrstnih konopljinih vršičkov, gojenih v Sloveniji (Dolenjska, Gorenjska in Prekmurje). Na ta način se lažje nadzoruje kakovost konoplje od gojenja do končnega izdelka.

Proizvodnja deluje v skladu z vsemi certifikati GMP. Strog nadzor kakovosti pomeni, da se izdelki preverjajo na vsakem koraku, izvajajo se testi stabilnosti in varnosti, z analizami preverjamo, da surovine ne vsebujejo težkih kovin, pesticidov in drugih škodljivih snovi in še mnogo več. Vse to pa le z enim razlogom: ponuditi res le in samo najboljše!

Več na www.ambasadazdravja.si

