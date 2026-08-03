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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 33 minut

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Natisni članek
Ana Marija Mihelič Spotkast Spotkast zdravje hujšanje

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 4.00

6 ur, 33 minut

Ana Marija Mihelič o injekcijah za hujšanje: To, da jih izkoriščajo mlada dekleta, se mi zdi absurdno #video

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

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Injekcije za hujšanje so lahko pomembna pomoč ljudem z določenimi zdravstvenimi težavami, težava pa nastane, ko postanejo bližnjica do telesa, ki ga narekujejo družbena omrežja. "To, da jih izkoriščajo mlada dekleta, se mi zdi absurdno," opozarja Ana Marija Mihelič, ki jo mnogi poznajo pod imenom Vit Fit by Ana.

Ob tem poudarja, da nas želja po popolnosti pogosto vodi v napačno smer. "Če se danes nimaš rada, se tudi z desetimi kilogrami manj ne boš imela," pravi in dodaja, da popolnega telesa ni, saj si ljudje vedno znova postavljamo nove cilje in iščemo nekaj, kar nam še manjka. 

Ana Marija Mihelič, Spotkast | Foto: Luka Petrič Foto: Luka Petrič

Ana v novi epizodi Spotkasta odkrito spregovori o pritiskih družbenih omrežij, hitrih dietah, motnjah hranjenja in osebni zgodbi, ki jo je zaradi resnih zdravstvenih težav prisilila v popolno spremembo življenjskega sloga. Razkriva tudi, zakaj zdrav življenjski slog ni stvar popolnosti, ampak vsakodnevnih odločitev, kako sestaviti uravnotežen obrok in zakaj največja sprememba ne nastane na tehtnici, temveč v odnosu, ki ga imamo do svojega telesa. 

Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili že jutri v novi epizodi Spotkasta. 

Ana Marija Mihelič Spotkast Spotkast zdravje hujšanje
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