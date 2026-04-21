Vreme

nasvet sadje soda bikarbona jagode

Torek, 21. 4. 2026, 8.15

Ali še vedno perete jagode samo z vodo? Preizkusite to metodo.

jagode | Foto Shutterstock

Družbena omrežja svarijo pred "nevarnimi" jagodami, polnimi pesticidov, in priporočajo novo metodo pranja sadja, ki naj bi učinkoviteje odstranila tako umazanijo kot nevarne kemikalije.

Jagode nas že nekaj časa vabijo s polic, a medtem ko jih eni komaj čakajo, so drugi pri tem priljubljenem sadju precej bolj zadržani. Na družbenih omrežjih se vse pogosteje pojavljajo opozorila, da so jagode polne pesticidov in zato potencialno nevarne za uživanje.

Bolj umirjena stališča poudarjajo, da so jagode sicer varne, vendar jih je treba pred zaužitjem temeljito oprati. Ob tem pa mnogi trdijo, da spiranje pod navadno tekočo vodo ni dovolj.

Je soda bikarbona res boljša izbira?

V ospredje stopa priljubljena druga rešitev, soda bikarbona. Ta rahlo spremeni pH vode, kar lahko pomaga pri odstranjevanju površinskih nečistoč, kot so ostanki zemlje, drobni insekti in del pesticidov.

Treba pa je vedeti, da soda bikarbona ne odstrani vseh kemikalij in snovi, ki so že prodrle v plod. Teh ni mogoče odstraniti z namakanjem, medtem ko je žuželke in večje delce umazanije mogoče odstraniti že z navadno vodo.

Kako pravilno uporabiti sodo bikarbono?

Če želite preizkusiti metodo s sodo bikarbono, je postopek zelo preprost. V liter vode vmešate eno čajno žličko sode bikarbone, jagode pa takšni v raztopini pustite od pet do deset minut. Nato jih je treba temeljito sprati pod čisto tekočo vodo, da odstranite morebitne ostanke.

Je to sploh potrebno?

Kljub vsemu velja, da v večini primerov povsem zadostuje že temeljito spiranje jagod pod tekočo vodo. Namakanje v raztopini sode bikarbone je lahko dodatni korak za tiste, ki želijo še večjo previdnost, nikakor pa ni nujno.

