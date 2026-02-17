Zaskrbljujoč trend med mladimi: to počnejo, da hlinijo bolezen in se izognejo šoli

Na družbenih omrežjih, predvsem tistih, katerih ciljna publika so mladi, so se v zadnjem obdobju pojavili viralni posnetki, ki prikazujejo in najstnike učijo, kako lahko z bleščilom za ustnice povzročijo blago alergijsko reakcijo oziroma izpuščaj. Strokovnjaki pri tem opozarjajo, da se lahko sprva nedolžen izpuščaj spremeni v resno alergijsko reakcijo, ki ima lahko dolgoročne posledice.

Na družbenem omrežju TikTok se v zadnjem času širi nevaren trend, v katerem mladostnikom (tudi nekateri vplivneži) ponudijo razlago, kako lahko z uporabo sredstva za povečanje ustnic, t. i. lip plumperja, na koži povzročijo na videz nedolžne izpuščaje in tako hlinijo bolezen.

Kemična reakcija, ki lahko vodi do resnih dermatoloških poškodb

Strokovnjaki pri tej novodobni metodi mladostnikov v želji, da bi se izognili preizkusu znanja ali pa obisku šole, svarijo, da ta ni le nedolžna potegavščina, ampak lahko vodi do resnih dermatoloških poškodb. Mladostniki se pri tej metodi zanašajo na kemično reakcijo, uporabijo pa bleščila za ustnice, ki so namenjena povečanju volumna. Ta vsebujejo dražilne sestavine, kot so kapsaicin (iz čilija), mentol in cimetovo olje, ki na ustnicah povzročijo blago oteklino in rdečico zaradi povečane prekrvavitve.

Koža na predelu dekolteja je po nanosu videti razdražena in vneta

Če mladostniki izdelek nanesejo na tanjše in občutljivejše predele kože, na primer na obraz, vrat ali dekolte, je lahko reakcija na koži drastična in zelo vidna. Nekateri posnetki, ki prikazujejo uporabo te metode ter nanos izdelkov, s katerimi povzročijo rdečico in izpuščaje na koži, že dosegajo večmilijonske oglede. Po nanosu tovrstnih izdelkov je mogoče zaznati lise, koža je močno pordela ter deluje razdražena in vneta.

Rezultat uporabe izdelka na tanjši koži je tako na videz zelo podoben hudemu alergijskemu izpuščaju, koprivnici ali pa začetnemu stanju nekaterih nalezljivih bolezni. Reakcija na koži, s katero želijo mladi hliniti bolezen, pa lahko povzroči tudi resnične zdravstvene težave in zaplete. Nekatere uporabnice so v komentarjih že zapisale, da so se s to metodo želele izogniti šoli, a se je pri njih pojavila resna alergijska reakcija, zaradi katere so kasneje potrebovale zdravniško pomoč. Prav tako se izpuščaj, ki naj bi bil na koži viden le nekaj ur in povzročil blago reakcijo, lahko spremeni v resnejše vnetje, ki na koži vztraja več dni.

Izdelki niso namenjeni nanosu na druge predele kože

Na nevarnosti pri uporabi je opozorila tudi dermatologinja Sabine Kurzidem s klinike Skinmed v Zürichu, ki je pred kratkim za švicarske medije pojasnila, kako nevarno je takšno početje. Izdelki so namreč testirani za uporabo na ustnicah, zato niso namenjeni drugim predelom kože na telesu. Dermatologinja je opozorila predvsem na veliko tveganje pri mladostnikih z občutljivo ali suho kožo. "Na tak način se lahko poruši naravna kožna pregrada. To vodi v poslabšanje stanja kože, ki se kaže kot dolgotrajen pekoč občutek, izsušenost in resno draženje," je še posvarila na nevarnosti ob uporabi izdelka na predelih telesa, za katere ni namenjen.

Nekateri uporabniki so v komentarjih trdili, da tovrstna metoda pri hlinjenju alergijske reakcije ni vedno uspešna in da jim učiteljev ni uspelo prepričati, da bi jih iz šole poslali domov, oziroma jim starši niso dovolili, da bi ostali doma. Pri nekaterih bi bila prevara hitro razkrita, saj bi jih starši ob tovrstnih izpuščajih takoj odpeljali k zdravniku.