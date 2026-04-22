Švica v očeh mnogih velja za simbol urejenosti, visokega standarda in urejenega življenja. A resničnost, ki jo tam doživljajo mlade družine in posamezniki, ki so se tja preselili, je pogosto precej bolj kompleksna. Tia Verdev, ki že več let živi med Slovenijo in Švico, svojo zgodbo deli iskreno in brez olepševanja. V pogovoru razkriva, kako je odraščati med dvema državama, kako je videti vsakdan v digitalnem bančništvu, s kakšnimi stroški se sooča mlada mamica ter zakaj Švica zanjo ni zgolj sanjska destinacija, temveč tudi prostor številnih izzivov.

Tia Verdev je mlada mamica, ustvarjalka vsebin na družbenih omrežjih in modna navdušenka, ki svoj vsakdan pogosto deli s svojo spletno skupnostjo. V Švici dela na področju digitalnega bančništva, kjer skrbi za spletne bančne storitve, komunikacijo s strankami in obravnavo dokumentacije ter reklamacij. Ob tem ostaja močno povezana s Slovenijo, kamor se redno vrača in kjer ohranja številna prijateljstva ter poslovne stike. Čeprav navzven živi stabilno in organizirano življenje, priznava, da se v Švici pogosto sooča z občutkom stroge delovne kulture, visokih življenjskih stroškov in manj družabnega vsakdana, kot ga pozna iz Slovenije.

Kaj Slovenci največkrat narobe razumejo o Švici?

Veliko ljudi misli, da tukaj živiš brezskrbno in luksuzno. A realnost je, da visoki stroški hitro izničijo občutek finančne varnosti.

Ali je Švica družinam prijazna država?

Ne bi rekla. Otroci preživijo manj časa s starši, kosila v vrtcih in šolah niso organizirana, kar pomeni veliko logistike za starše. Otroštvo je tukaj precej strukturirano in manj sproščeno kot v Sloveniji.

Kako je poskrbljeno za varstvo otrok?

Varstvo otrok je zelo drago. Vrtec lahko stane od 3.500 do 4.500 evrov na mesec, zato si ga mnogi težko privoščijo. Sama imam varuško, ker je to celo ugodnejša rešitev. Prav tako je problem v času kosila, za kosilo v vrtcu ni poskrbljeno in v tem času je otroka treba odpeljati iz vrtca in mu nuditi drugo varstvo. To je zelo težko usklajevati, saj mnoge službe tega ne dopuščajo.

"Otroštvo je tukaj precej strukturirano in manj sproščeno kot v Sloveniji." Foto: Osebni arhiv Tie Verdev

Odločili ste se za porod v Švici v eni izmed zasebnih porodnišnic. Kako ste doživeli porod?

Res je, odločila sem se za porod v Švici v eni izmed zasebnih porodnišnic, ker sem slišala za veliko pozitivnih izkušenj. Na koncu sem rodila naravno, čeprav sem sprva razmišljala o carskem rezu. S samo izkušnjo pa sem bila zelo zadovoljna. Prijazno osebje in čisto okolje mi je v takšni situaciji zares ogromno pomenilo.

Kakšna pa je porodniška? Koliko časa traja?

Država krije samo tri mesece porodniške, ostalo je odvisno od delodajalca. Z otrokom torej preživiš bistveno manj časa kot v Sloveniji, kar je zame zelo velik minus.

Kako se je začela vaša zgodba s Švico in zakaj ste se tja preselila? Koliko ste bili takrat stari?

V Švico sem se preselila zaradi mamine službene priložnosti. Takrat sem bila stara 12 let, ravno sem zaključila peti razred osnovne šole v Sloveniji.

Vam je nadaljevanje šolanja brez znanja jezika predstavljalo velik izziv?

Niti ne, saj sem se tudi jezika hitro naučila. V Švici sem brez problema nadaljevala osnovno šolo. Kljub temu da nisem znala skoraj nič nemško, nisem imela večjih težav. V Sloveniji sem bila odlična učenka in to je bilo tukaj zelo cenjeno. Na splošno se tukaj slovenski in balkanski šolski sistem precej spoštujeta, kar me je zelo presenetilo.

"Na splošno se tukaj slovenski in balkanski šolski sistem precej spoštujeta, kar me je zelo presenetilo." Foto: Osebni arhiv Tie Verdev

Kako bi opisali svoje otroštvo v Švici v primerjavi s Slovenijo?

Kakovost življenja v Sloveniji je po mojem mnenju višja. V Švici se življenje vrti predvsem okoli dela, ljudje so bolj zaprti in manj družabni. Res pa je, da če si rojen tukaj, tega ne dojemaš tako. Sama pa imam željo, da se v Slovenijo preselim, še preden gre hči v obvezni vrtec.

Se pogosto vračate v Slovenijo?

V Slovenijo se vračam vsaj enkrat na mesec. Tukaj imam prijatelje in tudi poslovna sodelovanja. Veliko paketov mi podjetja pošljejo v Slovenijo, zato je mesečni obisk skoraj stalnica. Najprej sem se vozila z avtom, kar mi je vzelo ogromno časa, sedaj pa najraje potujem s spalnim vlakom, kar je z majhno hčerko precej lažje kot vožnja z avtom.

Kako ste pristali v bančništvu in kaj zajema vaše delo?

Najprej sem delala na drugi banki, ki je šla v stečaj, nato pa sem dobila priložnost na trenutni banki. Delam v digitalnem bančništvu, kar vključuje spletne bančne storitve, pogodbe, dokumentacijo, reklamacije in komunikacijo s strankami preko telefona. Moje delo pa vključuje tudi komunikacijo v nemščini, angleščini in francoščini.

"Sama pa imam željo, da se v Slovenijo preselim, še preden gre hči v obvezni vrtec." Foto: Osebni arhiv Tie Verdev

Ali je delovna kultura drugačna kot v Sloveniji?

Delo je tukaj absolutna prioriteta. To se vidi že v šolskem sistemu, dolžini porodniškega dopusta in splošnem ritmu življenja. Družabno življenje je pogosto potisnjeno v ozadje. Razlike so vsekakor velike.

Kako ste kot ustvarjalka vsebin sprejeta v Švici?

Ker ustvarjam v slovenskem jeziku, je moja publika večinoma slovenska. Težko ocenim, kako bi bilo, če bi ustvarjala v nemščini.

Ali vam družbena omrežja predstavljajo težavo v službi?

Delodajalci pogosto preverjajo družbena omrežja. Sama sem imela tudi neprijetne izkušnje, ko je bila moja bolniška zaradi izgorelosti pod drobnogledom, čeprav sem imela zdravniško dovoljenje za potovanje. To me je opozorilo, kako izpostavljen je lahko moj spletni profil.

"Sama sem imela tudi neprijetne izkušnje, ko je bila moja bolniška zaradi izgorelosti pod drobnogledom." Foto: Osebni arhiv Tie Verdev

Kako občutite visoke stroške življenja v Švici?

Stroški so zelo visoki, še posebej z majhnim otrokom. Vrtec lahko stane več tisoč evrov na mesec, najemnine so visoke, zdravstveno zavarovanje pa za žensko znaša okoli 500 do 600 evrov mesečno. Po drugi strani pa so storitve hitre in učinkovite, na primer zdravniški pregledi so dostopni skoraj takoj.

Kako se cene razlikujejo v primerjavi s Slovenijo?

Hrana se mi ne zdi bistveno dražja kot v Sloveniji, včasih celo obratno. Razlika je predvsem pri mesu in stanovanjih. Najemnine so zelo visoke, tudi za manjša stanovanja ali sobo v skupnem gospodinjstvu, za katero mnogi odštejejo več kot 900 evrov na mesec.

"Hrana se mi ne zdi bistveno dražja kot v Sloveniji, včasih celo obratno." Foto: Osebni arhiv Tie Verdev

Ali je finančni pritisk stalno prisoten?

Da, pogosto je prisoten. Plače so višje, a so tudi stroški zelo visoki. V Sloveniji je več prostora za družinsko in družabno življenje, česar tukaj pogosto primanjkuje.

Kako zahteven projekt je bila prenova hiše?

Prenova je bila velik projekt. Veliko stvari je moj bivši partner naredil sam, kar je celotno prenovo finančno olajšalo. Materiale pa sva včasih kupovala tudi v Sloveniji, ker so bili tam cenejši.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Preberite še: