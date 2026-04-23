Knjigarna Konzorcij v Ljubljani letos praznuje že 65 let, ob njeni splošni prepoznavnosti pa le redki vedo, kako je leta 1961 dobila svoje ime.

Ko so leta 1961 v Ljubljani na takratni Titovi 3, današnji Slovenski 29 odprli knjigarno Konzorcij, je ta osupnila prve obiskovalce. Prvič so namreč dobili možnost prostega dostopa do knjig, ki so jih lahko sami jemali s polic, česar do takrat v knjigarnah niso poznali. Pozornost je pritegovala tudi prostornost trgovine, ki se razprostira v dveh nadstropjih.

Konzorcij, ki je dal ime Konzorciju

Poslovno stavbo, v kateri že 65 let domuje knjigarna Konzorcij, je leta 1961 zgradilo več ljubljanskih podjetij, združenih v konzorcij – to so bili Jugotextil, Ljubljanska banka, Mladinska knjiga in še nekatera druga. Po tem konzorciju podjetij stavba in knjigarna še danes nosita ime Konzorcij.

Konzorcij leta 1961 Foto: Arhiv Mladinske knjige

Mladinska knjiga je v tej novi zgradbi poleg poslovnih prostorov dobila skoraj 800 kvadratnih metrov prodajnega prostora. Pritličje je bilo namenjeno papirnici, prvo nadstropje pa knjigarni. Na petih moderno opremljenih oddelkih je bila poudarjeno predstavljena lastna knjižna produkcija, poleg tega pa tudi izdaje vseh drugih slovenskih in pomembnejših jugoslovanskih založb. Knjigarna je imela tudi ločena oddelka s tujo literaturo ter s ploščami klasične glasbe in grafiko.

Sprva več nemščine, nato je prevladala angleščina

Konzorcij danes ponuja literaturo v vrsti jezikov, med tujimi prevladuje angleščina, a kot so pojasnili v Mladinski knjigi, ni bilo vedno tako. V 60. letih, ko se je knjigarna odprla, je bilo več kot 60 odstotkov uvoženih knjig v nemščini, angleščina pa se je kot vodilni jezik uveljavila šele v drugi polovici 70. let.

V novih prostorih, ki so imeli neprimerljivo boljše pogoje kot drugod, je Mladinska knjiga začela prirejati tudi novinarske konference s predstavitvami svojih knjižnih izdaj, ta tradicija pa se je skupaj z literarnimi večeri in pogovori obdržala vse do danes.

Rojstnodnevno praznovanje vse do večernih ur

Mladinska knjiga na letošnji svetovni dan knjige, ki ga obeležujemo 23. aprila, ob 65-letnici Konzorcija pripravlja pestro dogajanje skozi celotno popoldne in vse do večernih ur. Knjigarna bo odprta vse do 22. ure, ob sprehodu med knjižnimi policami pa se lahko udeležite več dogodkov:

16.30: Duhovna učiteljica Tadeja Bradaš bo ustvarila varen prostor, ki vidi, a ne obsoja. Dogodek bo s svojo izkušnjo študija po kabalističnih načelih obogatila akademska slikarka Brina Torkar, povezoval pa ga bo igralec Dejan Pevčević.



17.00: Vodja otroškega oddelka knjigarne Konzorcij Sara Jemec Primožič, ki otroke vsak mesec popelje v svet pravljic, je tudi tokrat izbrala prav posebno zgodbo.



17.30 in 19.00: Podajte se na sprehod po največji slovenski knjigarni z vodjo Katarino Modic. Spoznali boste zgodovino Konzorcija, njegove knjigarje in knjigarke, dogodke, ki se v njem odvijajo, ter kotičke med knjižnimi policami, kjer si lahko v miru izberete knjigo zase.



18.00: Kolizej je izginil, njegova zgodba pa ostaja kot pripoved o mestu, ljudeh in času, v katerem živimo. Helena Koder, scenaristka, režiserka in pisateljica, jo pripoveduje pretanjeno in z veliko človeške bližine. Pogovor bo vodila Nela Malečkar.



19.30: Večer poezije pesnika Andreja Rozmana Roze, ki je slovenski jezik razširil, razrahljal, obrnil na glavo in mu vdihnil živost govorjene besede. Zdravilo za čas je knjiga pesmi za odrasle iz njegovega bogatega opusa – duhovitih, pronicljivih in presenetljivo natančnih v opazovanju sveta. Večer bo prepleten z uglasbeno poezijo v izvedbi Ane Vipotnik in skupine Ana in oni.

