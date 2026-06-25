Statistični urad je razkril, katera so bila v letu 2025 najpogostejša imena živorojenih otrok. Najpogostejše ime pri dečkih je še drugič v zgodovini postalo Mark, medtem ko so se starši lani pri deklicah najpogosteje odločili za Hano.

Lani se je v Sloveniji rodilo 16.961 otrok, so sporočili s Sursa. Starši so za novorojene dečke drugič do zdaj najpogosteje izbrali ime Mark. S tem imenom so starši poimenovali 198 (2,3 odstotka) lani rojenih fantkov.

Ime Luka po vrsto letih na vrhu lani na drugem mestu

Luka, ki je bil 23 let najpogostejše ime in tudi še v 2023, je bil med lani rojenimi na drugem mestu (194 dečkov). Tretje najbolj priljubljeno ime je bilo znova Filip (175 rojstev), četrto Jakob (161), prvič pa se je na peto mesto uvrstil Oliver.

Med deklicami na prvem mestu prvič ime Hana

Na lestvici imen za deklice se je na prvo mesto prvič zavihtela Hana (182 oz. 2,2 odstotka deklic). Ime Hana se med pet najpogostejših dekliških imen uvršča od leta 2020, najvišje mesto do zdaj je ime zasedlo v 2023, ko je bilo drugo po priljubljenosti.

Med peterico najbolj priljubljenih imen za lanske novorojenke spadajo še Mia (155), Ema (154), prvič Sofija (152) in Zala (148).

Sestavljeni priimek je imelo 1.063 otrok, sestavljeno ime pa 505. Sestavljeni priimek in sestavljeno ime hkrati je dobilo 67 otrok – 29 dečkov in 38 deklic, so sporočili s Sursa.

Tretje leto zapored manj kot 17 tisoč živorojenih otrok

V Sloveniji je bilo lani živorojenih 16.961 otrok oz. 86 (0,5 odstotka) več kot leto prej – dečkov je bilo 8.768, deklic pa 8.193. Na tisoč prebivalcev se je rodilo osem otrok, kar je nekoliko več kot v predhodnem letu (7,9). Leto 2025 je tako tretje zaporedno leto, ko se je v Sloveniji rodilo manj kot 17 tisoč otrok, in v vseh treh letih zaznavamo najmanj rojenih otrok na tisoč prebivalcev (7,9 oz. 8,0).