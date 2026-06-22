Po petih letih se ponovno odpira luksuzno hotelsko naselje Sveti Stefan, ki se s 1. julijem vrača na svetovni turistični zemljevid. Povpraševanje gostov je zelo veliko, cene za storitve pa so astronomsko visoke. Gostje bodo morali za komplet ležalnikov in senčnik na hotelski plaži odšteti tudi do 240 evrov na dan. Za bivanje v luksuznem hotelu pa se cene gibljejo od vsaj dva tisoč evrov na noč.

Po polnih petih letih se črnogorsko luksuzno hotelsko naselje Sveti Stefan 1. julija zopet vrača na svetovni turistični zemljevid. Kot so potrdili v podjetju, ki upravlja hotelsko naselje, je že vse pripravljeno za prihod gostov in dodajajo, da bosta z začetkom julija začeli obratovati tudi dve svetovno znani restavraciji, Zuma in Nammos, ki bosta na voljo gostom elitnega letovišča.

Za najem kompleta ležalnikov in senčnika 240 evrov na dan

Po podatkih družbe Adriatic properties, ki je najemnik objekta, je od vseh Amanovih hotelov na svetu, prav Aman Sveti Stefan trenutno prvi po številu rezervacij, je poročal črnogorski portal Vijesti. Vila Miločer, ki je svoja vrata odprla 22. maja in je že sprejela prve goste, je praktično razprodana. Gostje lahko poleg tega uporabljajo tudi velik spa center na Kraljičini plaži.

Najemnik je namreč odprl tudi plaže, zato je v skladu z dogovorom s črnogorsko vlado Kraljičina plaža od 8. do 20. ure rezervirana za hotelske goste, medtem ko je na Veliki Miločerski oziroma Kraljevi plaži del plažnega pohištva rezerviran za domačine, najem kompleta ležalnikov s senčnikom in postrežbo pa bo goste stal 240 evrov. Odprta je tudi plaža Zahodni Sveti Stefan, kjer je del plažnega pohištva prav tako namenjen domačinom, tudi tam pa bo najem dveh ležalnikov in senčnika stal 240 evrov.

Domačini še naprej ne morejo dostopati do plaže, ograje znova stojijo

Ponovna postavitev ograje na Kraljični plaži pa je naletela tudi na odpor pri domačinih. Člani sveta Krajevne skupnosti Sveti Stefan so nedavno na Občinsko državno tožilstvo v Kotorju vložili kazensko ovadbo proti podjetju Adriatic Properties in drugim državnim ter občinskim organom zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanj kršitve svobode gibanja in prebivanja ter neizvrševanja sodne odločbe.

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Kazenska ovadba je bila vložena po tem, ko je najemnik (družba Adriatic Properties), v nasprotju s pravnomočno sodbo ponovno namestil ograje, ki od 8. do 20. ure preprečujejo prehod po promenadi od Svetega Stefana do Miločerskega parka in v bližini Kraljičine plaže. Prav tako je pretekli teden krajevna skupnost na Občinski inšpektorat Občine Budva vložila tudi zahtevo za odstranitev, kot trdijo, nezakonito postavljenega objekta (ograje z vrati) na javni promenadi. Spor glede dostopa domačinov do plaž in javnih sprehajalnih poti na območju letovišča je bil tudi glavni razlog za zaprtje hotela Sveti Stefan med letoma 2021 in 2026.

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Potem ko je sodišče odločilo, da morajo biti določeni prehodi javno dostopni, je upravljavec kompleksa od države zahteval visoko odškodnino zaradi poslovne škode, ki naj bi jo utrpel, ker zaradi sodnih odločitev gostom niso mogli zagotavljati pričakovane ravni zasebnosti. Prav zaradi nerešenih pravnih in poslovnih vprašanj sta hotela Sveti Stefan in Vila Miločer zaprla svoja vrata.

Leta 2025 in 2026 sta vlada Črne gore in družbe Adriatic Properties naposled dosegli dogovor o poravnavi in tudi pogojih ponovnega obratovanja. Del njihovega dogovora obsega tudi ureditev dostopa do plaž. Kraljičina plaža je podnevi večinoma rezervirana za goste hotela, nekateri določeni deli drugih plaž pa morajo ostati dostopni domačinom.

Cene za enodnevni najem dveh ležalnikov in senčnika bodo dosegle tudi do 240 evrov. Foto: Shutterstock

Ideja o spremembi nekdaj skromne ribiške vasi v luksuzni mestni hotel je nastala v petdesetih letih 20. stoletja in prišla iz samega političnega vrha Jugoslavije, je v svoji knjigi "Budva, od mita do resničnosti" zapisal dolgoletni turistični delavec, pokojni Vlado Duletić. Pobudo za hotel najvišjega cenovnega razreda je v 50. letih 20. stoletja dal prav slovenski politik Edvard Kardelj, takratni visoki zvezni funkcionar nekdanje skupne države Jugoslavije. Kardelova ideja se je uresničila leta 1960 z odprtjem mestnega hotela.