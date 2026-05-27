Spoznajte Pietruško, novo prebivalko ljubljanskega živalskega vrta

V petek je iz varšavskega živalskega vrta v ZOO Ljubljana pripotovala mlada samica nubijske žirafe. Ime ji je Pietruszka (Pietruška), kar po poljsko pomeni peteršilj, ki pa ga nima rada. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive, so ob tem pojasnili v ljubljanskem živalskem vrtu.

Pietruškina skoraj tisoč kilometrov dolga pot v Ljubljano je trajala 17 ur. Mlada žirafa je potovala na varnem v posebni prikolici, prilagojeni velikosti in značilnostim žiraf. Njeni oskrbniki so ji pomagali, da se je s prikolico seznanila in se nanjo tudi navadila. Večino časa je potovala stoje, večkrat se je za krajši čas ulegla.

Iz Varšave jo je v Ljubljano pospremil njen oskrbnik

Pot je bila skrbno načrtovana. Potekala je v hladnejšem delu dneva in ponoči, da so se izognili morebitnim zastojem. Pogosti so bili postanki, na katerih so preverjali počutje žirafe. Pri natovarjanju so bili prisotni njeni oskrbniki. Eden od njih, ki ga pozna in mu zaupa, se je pripeljal v Ljubljano in jo pospremil v novo domovanje, s strokovnim osebjem v Ljubljani pa je delil vse informacije, da bi oskrbniki v ZOO Ljubljana Pietruško čim bolje spoznali. Tudi zato je bila zanjo selitev manj stresna.

Foto: ZOO Ljubljana

Nove sosede se je razveselil tudi samec Rastko

Pietruška je pot in novo okolje dobro sprejela, so sporočili iz ZOO Ljubljana. Ob prisotnosti svojega oskrbnika in ljubljanskih oskrbnikov je raziskovala notranje prostore in spoznavala novega soseda, samca Rastka, ki se je nove sostanovalke razveselil. Trenutno sta še ločena, vendar se vidita, ovohavata in seveda tudi slišita, so pojasnili v ljubljanskem živalskem vrtu.

Poje ogromno listja, ker še vedno raste

Žirafa, ki bo 7. julija dopolnila dve leti, je trenutno visoka 3,5 metra in tehta 330 kilogramov. "Poje ogromne količine listja, saj še vedno pospešeno raste," so povedali v ZOO Ljubljana, "varšavski živalski vrt je z njo dostavil mesečno zalogo briketov za žirafe ter mineralno-vitaminske dodatke. Zato smo ji lahko ponudili enako hrano, kot jo je dobivala v prejšnjem domovanju, saj je pomembno, da je prehod na novi jedilnik čim bolj postopen, še posebej pri rastlinojedih živalih, ki imajo bolj občutljivo prebavo."

Foto: ZOO Ljubljana

V ZOO Ljubljana so ob tem toplo povabili k obisku Rastka in Pietruške, ki si ju je mogoče ogledati s poti za obiskovalce in z razgledišča s pogledom v notranji prostor. Ob tem obiskovalce prosijo, naj ne trkajo na steklo ali žirafe drugače vznemirjajo ter ji dovolijo, da se v miru navadi na novo okolje.

Oglejte si še: