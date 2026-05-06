Splošni pogoji za prijavo na izbor tekmovalcev - Najboljši med policami

Organizator izbora in producent TV oddaje „NAJBOLJŠI MED POLICAMI“ (v nadaljevanju oddaja) je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Organizator organizira prijavo na izbor tekmovalcev za oddajo, ki bo potekal na spletni strani https://siol.net/trendi/zanimivosti/prijavi-se-na-nakupovalni-izziv-690834 v obdobju od 6.5.2026 do 24.5.2026.

2. Namen izbora

Namen izbora je izbrati ustrezne kandidate za sodelovanje v oddaji, ki jo producira organizator.

Z oddajo podatkov in prijavnice, prijavitelj potrjuje, da je seznanjen s temi pravili in se z njimi strinja ter izjavlja, da bo spoštoval pravila in pogoje za prijavo v izbor tekmovalcev (kandidatov) v oddaji, kot jih določi organizator. Pravila lahko organizator kadarkoli spremeni. Odločitve organizatorja so dokončne, pritožba ni mogoča in jih ni treba utemeljiti ali pojasniti.

3. Pogoji za prijavo

Na izbor se lahko prijavijo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

so stare najmanj 18 let,

imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji,

sprejemajo ta pravila in pogoje v celoti.

4. Način prijave

Prijava poteka z izpolnitvijo prijavnega obrazca, ki mora vsebovati vse zahtevane podatke, ter z oddajo morebitnih dodatnih gradiv, kot so: fotografije, video predstavitev in druga zahtevana dokumentacija. Nepopolne ali nepravilno izpolnjene prijave se lahko izločijo iz nadaljnjega postopka.

5. Potek izbora

Izbor poteka v več fazah:

pregled prijav;

predizbor na podlagi prijavne dokumentacije;

osebni ali spletni avdicijski razgovor;

morebitni dodatni krogi izbora;

končni izbor tekmovalcev.

Organizator si pridržuje pravico, da spremeni potek ali število faz izbora.

6. Merila za izbor

Pri izboru kandidatov bo organizator upošteval zlasti:

ustreznost kandidata za koncept oddaje,

komunikacijske sposobnosti,

osebnostne lastnosti,

ustvarjalnost, izvirnost ali druge relevantne sposobnosti,

pripravljenost za sodelovanje pri snemanju in promocijskih aktivnostih.

Odločitev organizatorja je dokončna in ni predmet pritožbe. Izpolnjena prijavnica še ni zagotovilo za udeležbo v oddaji.

Na podlagi oddane prijave se organizator odloča o vključitvi prijavitelja v ožji izbor in morebitnem nadaljnjem sodelovanju v oddaji.

7. Sodelovanje v oddaji

Izbrani kandidati bodo pred sodelovanjem podpisali posebno pogodbo, ki bo urejala medsebojne pravice in obveznosti.

Organizator si pridržuje pravico, da kandidata kadar koli izloči iz postopka ali oddaje, če je navedel neresnične ali zavajajoče podatke, krši ta pravila ali navodila organizatorja, s svojim ravnanjem škoduje ugledu oddaje, organizatorja ali končnemu naročniku.

8. Obdelava osebnih podatkov

Podatki prijavitelja, navedeni v prijavnici in drugih predloženih dokumentih, organizator lahko uporabi v svojem produkcijskem procesu in za namene nadaljnjih kontaktiranj v zvezi s to oddajo ali bodočih oddaj.

Prijavitelj se strinja, da prijavnica, fotografije in videoposnetek s trenutkom prijave postanejo last organizatorja.

Organizator bo osebne podatke prijaviteljev obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (GDPR) in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vse informacije bodo varno hranjene in obravnavane kot zaupne. Kakršno koli razkritje podatkov se bo izvedlo le s privoljenjem prijavitelja (kar vključuje vsa dovoljenja, ki jih bo podal/-a v prijavnici in v preostalem procesu prijave).

8.1 Informacije o upravljalcu

Upravljavec osebnih podatkov je TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, www.tsmedia.si. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov TSmedia, d. o. o., je dosegljiva na naslovu TSmedia, d. o. o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, oziroma prek elektronske pošte dpo@tsmedia.si.

8.2 Vrste osebnih podatkov

Za namen izvedbe izbora lahko organizator zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

ime in priimek;

datum rojstva;

naslov stalnega ali začasnega prebivališča;

telefonska številka;

elektronski naslov;

fotografije in video posnetki;

podatki o izobrazbi, poklicu, interesih in izkušnjah;

drugi podatki, ki jih prijavitelj prostovoljno posreduje v prijavi.

8.3 Namen obdelave

Upravljavec obdeluje osebne podatke za namen izbire kandidatov v oddaji in sicer:

izvedba in organizacija izbora;

komunikacija s prijavitelji;

ocena primernosti kandidatov;

izvedba avdicij in snemanj;

priprava in produkcija oddaje;

promocijske aktivnosti, povezane z oddajo.

Vaše osebne podatke obdelujemo samo, če imamo za to pravno podlago. Praviloma jih obdelujemo samo iz naslednjih razlogov:

Privolitev: z izpolnitvijo in oddajo prijave nam dajete privolitev za uporabo osebnih podatkov,

Pogodba: obdelava je nujno potrebna za izvedbo pogodbe o sodelovanju,

Zakonska obveznost: obdelava je nujno potrebna za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti,

Legitimni interes: obdelava je nujno potrebna za namen naših legitimnih poslovnih interesov.

8.4 Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od posameznika

8.5 Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev prijavitelja ter izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe.

8.6 Rok hrambe

Osebne podatke prijaviteljev hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena hrambe podatkov – to je produkcija oddaj.

Ker se za sodelovanje pogosto prijavi veliko zanimivih in talentiranih oseb, bi radi imeli možnost, da vas znova povabimo k sodelovanju v drugi sezoni oddaje ali v povsem drugi oddaji. Da vam ne bi bilo treba znova iti skozi postopek prijave in da bi vas lahko znova kontaktirali, bi vaše podatke hranili tudi po zaključku oddaje, če nam za to date soglasje.

Če ne želite, da hranimo vaše podatke oziroma da vas znova kontaktiramo za sodelovanje v drugi oddaji, nam to sporočite na: pr@tsmedia.si

8.7 Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d. o. o. ter

Pooblaščene tretje osebam: kot so naši zaposleni in poslovni partnerji, potrebni za produkcijo oddaje. Tretjim osebam je dostop do podatkov dovoljen samo v obsegu, ki je potreben za izpolnitev namena obdelave podatkov. Tretjim osebam ni dovoljeno uporabljati podatkov za kakršen koli drug namen.

Organom pregona in nadzornim organom: policiji, regulatornim organom ali pravnim svetovalcem v zvezi s kakršnim koli domnevnim kaznivim dejanjem, nezakonito dejavnostjo ali sumom kršitve pogojev uporabe in/ali kršitve drugih pravic in obveznosti, kadar to zahteva zakon ali kadar sumimo na škodo ali morebitno škodo tretjim osebam.

Preden upravljavec dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi ali pogojih za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja upravljavec. Poslovni partnerji lastnika storitve imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za izvajanje storitve.

Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorja v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

8.8 Iznos v tretje države

Upravljavec praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, lastnik storitve to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

8.9 Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih lastnik storitve o uporabniku obdeluje,

popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje lastnik storitve, niso pravilni,

izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da lastnik storitve preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali lastniku storitve.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da lastniku storitve TSmedia posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,

na poštni naslov: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki lastniku storitve sporočijo pisno ali pa s podpisom novega dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki.

Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov dpo@tsmedia.si.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

9. Uporaba fotografij in posnetkov

Prijavitelj organizatorju in njegovim pooblaščenim osebam za celotno obdobje trajanja avtorskih pravic nepreklicno dovoljuje uporabo vseh avdio, video in drugih posnetkov, nastalih v postopku prijave, avdicij in izbora, na katerih se pojavlja njegova podoba ali glas. To vključuje pravico do reproduciranja, distribuiranja, javnega prikazovanja, predvajanja ter kakršnekoli druge oblike uporabe v vseh obstoječih ali prihodnjih medijih, kadar je takšna uporaba povezana z oddajo.

10. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za tehnične težave pri oddaji prijave, izgubo podatkov zaradi tehničnih napak ter

nepravočasno oddane prijave iz razlogov, ki niso na strani organizatorja.

11. Spremembe pravil

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani www.siol.net.

12. Končne določbe

Ta pravila začnejo veljati z dnem objave. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi pravili, se uporablja veljavna zakonodaja Republike Slovenije.

Za dodatne informacije se prijavitelji lahko obrnejo na pr@tsmedi.si.

Ljubljana, 6.5.2026