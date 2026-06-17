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Avtor:
B. G.

Sreda,
17. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 4 minute

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Natisni članek
odnosi razmerje ljubezen ljubezen zmenkarije

Sreda, 17. 6. 2026, 4.00

6 ur, 4 minute

Sodobni odnosi: vse več moških po partnerko v tujino

Avtor:
B. G.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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plaža, moški | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V zadnjih letih se je razširil pojav, znan pod imenom "passport bros", ki opisuje moške, ki zaradi razočaranja nad sodobno kulturo zmenkov iščejo bolj tradicionalne partnerke v drugih delih sveta.

Vse več moških iz ZDA in drugih zahodnih držav partnerke išče v tujini, predvsem v državah jugovzhodne Azije in Latinske Amerike. Okoli tega trenda so na družbenih omrežjih nastale številne spletne skupnosti, kjer uporabniki primerjajo države glede na to, kako tradicionalne in družinsko usmerjene naj bi bile tamkajšnje ženske. Med najbolj priljubljenimi destinacijami so Tajska, Filipini, Vietnam, Brazilija in Kolumbija, poroča The Economist.

Čeprav se zdi trend sodoben, imajo podobni pojavi korenine v obdobju po drugi svetovni vojni. Takrat so številni ameriški vojaki sklepali zakonske zveze z ženskami iz drugih držav in jih nato pripeljali v Združene države Amerike.

Današnja različica tega pojava pa je drugačna. Namesto da bi partnerke pripeljali domov, se številni moški selijo v države, kjer naj bi lažje našli partnerko, ki ustreza njihovim predstavam o tradicionalnem razmerju.

plaža, moški | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Aplikacije za zmenke spremenile pravila igre

Eden glavnih razlogov za priljubljenost tega trenda naj bi bile aplikacije za zmenke. Del moških meni, da sodobne platforme, kot sta Tinder in Hinge, ustvarjajo okolje, v katerem večino pozornosti prejme majhna skupina najbolj zaželenih uporabnikov, medtem ko preostali težje najdejo partnerja.

Na spletnih forumih se pogosto pojavljajo razprave o tem, da je v bogatejših državah konkurenca pri zmenkih večja, zato nekateri iščejo priložnosti drugje. Na družbenih omrežjih so uporabniki celo ustvarili neuradne zemljevide držav glede na to, kako preprosto naj bi bilo tam spoznati partnerko. Med destinacije, ki omogočajo lažje iskanje zmenkov, pogosto uvrščajo države jugovzhodne Azije, Afrike in Južne Amerike, medtem ko ZDA, Kanada, Zahodna Evropa, Japonska in Južna Koreja veljajo za zahtevnejša okolja za zmenke.

V ozadju tudi družbene in ekonomske spremembe

Analitiki opozarjajo, da pojav odraža širše družbene spremembe, še piše The Economist. V številnih zahodnih državah so ženske danes bolj izobražene, finančno neodvisne in uspešne kot kadarkoli prej. To spreminja tradicionalne vloge v partnerskih odnosih in vpliva na pričakovanja obeh spolov.

Nekateri strokovnjaki menijo, da se del moških težje prilagaja novim razmeram, v katerih partnerstvo temelji na večji enakopravnosti. Zaradi tega iščejo okolja, kjer verjamejo, da bodo našli bolj tradicionalen model družinskega življenja.

plaža, moški | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Globalizacija spreminja tudi ljubezenske odnose

Razmah dela na daljavo, poceni letalskih povezav in družbenih omrežij je močno olajšal spoznavanje ljudi iz različnih držav. Mednarodne zveze zato postajajo vse pogostejše, pojav "passport bros" pa je le eden od izrazov širšega trenda globalizacije osebnih odnosov.

Medtem ko zagovorniki gibanja trdijo, da gre zgolj za iskanje partnerja z enakimi vrednotami, kritiki opozarjajo na morebitna neravnovesja moči, povezana z ekonomskimi razlikami med državami. Kljub različnim pogledom ostaja dejstvo, da sodobni zmenki, družbena omrežja in globalna mobilnost spreminjajo način, kako ljudje po svetu iščejo ljubezen in gradijo partnerske odnose.

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