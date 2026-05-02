Skoraj polovica mladih iz generacije Z bi raje živela v preteklosti

Velik delež pripadnikov generacije Z bi se, če bi imel možnost, raje preselil v preteklost kot ostal v sedanjosti ali odšel v prihodnost. Rezultati ankete kažejo na globoko nezadovoljstvo z razmerami v družbi, predvsem pa na vse večje nelagodje zaradi vpliva sodobne tehnologije na vsakdanje življenje.

Nova anketa, ki jo je izvedel NBC News v sodelovanju s SurveyMonkey, razkriva zanimiv trend med mladimi Američani: kar 47 odstotkov mladih, starih med 18 in 29 let, je v anketi navedlo, da bi raje živeli v preteklosti. Tretjina bi izbrala obdobje pred manj kot 50 leti, dodatnih 14 odstotkov pa celo več kot 50 let v preteklosti.

Le 38 odstotkov vprašanih bi ostalo v sedanjosti, zelo majhen delež pa bi se odločil za prihodnost. Ob tem kar 62 odstotkov mladih meni, da bo njihovo življenje slabše kot življenje prejšnjih generacij.

Generacija Z in nostalgija po času pred pametnimi telefoni

Pogovori z mladimi razkrivajo, da je želja po življenju v preteklosti tesno povezana z odnosom do interneta, družbenih omrežij in pametnih telefonov. Številni si želijo obdobja, ko življenje še ni bilo nenehno posredovano prek zaslonov, ko so bili medosebni stiki bolj neposredni, pozornost pa manj razpršena.

Ta trend se kaže tudi v ponovnem porastu zanimanja za modo, kulturo in tehnologijo iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja in začetka 2000-ih. Med mladimi so znova priljubljeni kasetniki, iPodi, oblačila iz prejšnjih desetletij in splošna estetika časa pred popolno digitalizacijo vsakdana. Del zanimanja je spodbudila tudi serija Love Story, ki je obudila fascinacijo nad ikonami 90. let, kot sta John F. Kennedy mlajši in Carolyn Bessette-Kennedy.

Strokovnjaki za nostalgijo pojasnjujejo, da si številni mladi želijo časa tik pred tem, ko so družbena omrežja in računalniki začeli v celoti oblikovati način življenja. Obdobje 90. let tako predstavlja ravnotežje med udobjem moderne tehnologije in še vedno prisotno neposredno človeško izkušnjo.

Iskanje skupnosti in občutka nadzora

Po mnenju psihologov je povečanje nostalgije pogosto povezano z negotovostjo, političnimi napetostmi, hitrim tehnološkim razvojem in strahovi pred prihodnostjo, vključno z umetno inteligenco. Pogled v preteklost mladim ponuja občutek varnosti, preprostosti in večjega nadzora nad življenjem.

Hkrati pa generacija Z ne zavrača tehnologije v celoti, temveč si prizadeva za bolj zdrav odnos do nje. Pametni telefoni in družbena omrežja naj bi služili kot orodje, ne pa kot središče življenja. Mladi vse pogosteje poudarjajo pomen resničnih, fizičnih skupnosti, srečanj v živo in medsebojne podpore zunaj digitalnega sveta.

Zanimivo je tudi, da nekateri mladi kljub nostalgiji po preteklosti ostajajo optimistični glede določenih vidikov prihodnosti, predvsem v smislu družbenega napredka. Ob tem pa poudarjajo, da si želijo prihodnosti z manj zasloni in več pristnih človeških stikov.

Ta trend razkriva širši občutek utrujenosti od nenehne povezanosti, informacijske preobremenjenosti in pritiska digitalnega sveta. Želja po preteklosti tako ni le romantična idealizacija, temveč odraz potrebe po počasnejšem tempu, večji prisotnosti v trenutku in bolj pristnih odnosih.

