Pozor pri nakupu krem za sončenje: test razkril šokantne rezultate

Poletje je čas, ko je naša koža pogosto izpostavljena močnemu soncu in ravno zato je kakovostna zaščita pred nevarnimi sončnimi žarki izjemno pomembna. Toda če ste mislili, da lahko pri kremi za sončenje prihranite z nakupom na priljubljenih spletnih tržnicah, vas bodo najnovejše ugotovitve, o katerih poroča Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), neprijetno presenetile.

Kako je potekalo testiranje izdelkov za zaščito pred soncem?

ZPS poroča, da so v okviru mednarodnega testiranja preverili izdelke za zaščito pred soncem, kupljene na spletnih tržnicah Temu, Shein in AliExpress. Vsi izdelki so na embalaži obljubljali zaščitni faktor najmanj 50. Od skupno 17 naročenih izdelkov pa jih je bilo za laboratorijsko testiranje primernih le sedem. Nekateri izdelki sploh niso prispeli, drugi so vsebovali v Evropski uniji prepovedane sestavine, zato jih v test niso mogli vključiti.

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Rezultati so bili alarmantni

Na ZPS opozarjajo, da kar štirje izdelki skoraj niso nudili zaščite pred žarki UVB. Čeprav je bil na embalaži naveden zaščitni faktor 50, laboratorijske meritve niso dosegle niti zaščitnega faktorja 2. En izdelek je sicer nudil določeno zaščito, vendar je bila ta precej nižja od navedene. Le dva izdelka sta dosegla zaščito, zapisano na embalaži, od teh pa je le eden zagotavljal tudi ustrezno zaščito pred žarki UVA.

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Tudi najboljši izdelek ni brez pomislekov

Čeprav je eden od testiranih izdelkov dosegel ustrezne rezultate glede zaščite pred soncem, ga na ZPS kljub temu ne priporočajo.

Vsebuje namreč UV-filter OMC oziroma Octylmethoxycinnamate, ki ga strokovnjaki uvrščajo med potencialne hormonske motilce. Nekatere raziskave kažejo, da lahko vpliva na hormonsko ravnovesje in delovanje ščitnice, hkrati pa je znan tudi kot kontaktni alergen, ki lahko ob izpostavljenosti soncu povzroči alergijske reakcije na koži.

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V nekaterih izdelkih so odkrili tudi prepovedane sestavine

ZPS opozarja, da OMC ni edina problematična sestavina, ki so jo odkrili. Nekateri izdelki so namreč vsebovali tudi UV-filtre in konzervanse, ki so v Evropski uniji že prepovedani ali pa so pod strogim regulatornim nadzorom. Med njimi je bila tudi snov 4 MBC oziroma 4 Methylbenzylidene camphor, ki je v kozmetičnih izdelkih v EU prepovedana.

Lažen občutek varnosti je lahko zelo nevaren

Največja težava pri takšnih izdelkih ni le neučinkovitost, ampak tudi občutek lažne varnosti, poudarjajo na ZPS. Če krema obljublja zaščitni faktor 50, v resnici pa kože skoraj ne zaščiti, lahko uporabnik ostane na soncu bistveno dlje, kot bi sicer. Posledice so lahko sončne opekline, hitrejše staranje kože in dolgoročno večje tveganje za razvoj kožnega raka.

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Zakaj je nakup kozmetike na spletnih tržnicah odsvetovan?

Po navedbah ZPS gre večinoma za generične blagovne znamke brez pregledne zgodovine in z omejeno sledljivostjo. Čeprav mora biti tudi takšna kozmetika skladna z evropsko zakonodajo, je v praksi nadzor bistveno zahtevnejši kot pri izdelkih priznanih proizvajalcev. Spletne tržnice pogosto delujejo po sistemu številnih neodvisnih prodajalcev, zato je ob ugotovljenih nepravilnostih težje zagotoviti učinkovito ukrepanje ali umik izdelkov s trga.

Kako se lahko zaščitite?

Na ZPS svetujejo, da krem za zaščito pred soncem in drugih kozmetičnih izdelkov ne kupujete na spletnih tržnicah, kot so Temu, Shein in AliExpress.

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Priporočajo izbiro preverjenih izdelkov, ki so dostopni v slovenskih trgovinah, drogerijah in lekarnah. Pred nakupom je smiselno preveriti tudi rezultate neodvisnih primerjalnih testov, pri izbiri pa bodite pozorni še na sestavo izdelka in morebitne problematične kemikalije.

Ne glede na izbrani izdelek pa velja osnovno pravilo. Kremo za zaščito pred soncem nanesite v zadostni količini, zaščito redno obnavljajte in se izogibajte najmočnejšemu soncu v najbolj vročem delu dneva. Tako boste svoji koži zagotovili najboljšo mogočo zaščito skozi celo poletje.

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