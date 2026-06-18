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Avtor:
R. S.

Četrtek,
18. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 56 minut

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Kam za vikend? Kam za vikend?

Četrtek, 18. 6. 2026, 4.00

6 ur, 56 minut

Kam za vikend?

Poletje se začenja: najboljši dogodki tega konca tedna po Sloveniji

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Joker Out | Kam za vikend: največja zabava bo z Joker Out, a to še ni vse. | Foto Ana Kovač

Kam za vikend: največja zabava bo z Joker Out, a to še ni vse.

Foto: Ana Kovač

Ta konec tedna bo Slovenija zaživela v poletnem ritmu. Izbira je pestra in vabljiva: od glasbenih spektaklov in vinskih doživetij do največjega praznika idrijske čipke in sproščenih dni ob jezeru. Pripravili smo izbor dogodkov, ki bodo med 19. in 21. junijem poskrbeli za nepozabne trenutke ne glede na to, ali iščete zabavo, kulturo, kulinariko ali družinski izlet.

Velenjska plaža | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja Skok v poletje na Velenjski plaži

Velenjska plaža bo med petkom in nedeljo uradno odprla vrata poletni sezoni z enim najbolj priljubljenih dogodkov v regiji. Tridnevni Skok v poletje prinaša glasbene nastope, športne aktivnosti, zabavo za družine in sproščeno druženje ob jezeru. Prijetno poletno vzdušje, osvežitev ob vodi in bogat spremljevalni program bodo poskrbeli, da bo začetek poletja resnično poseben.

Ne zamudite – Skok v poletje na Velenjski plaži – Siol Dogodki

festival idrijske čipke | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja Festival idrijske čipke

Idrija bo ta konec tedna znova postala prestolnica ene najdragocenejših slovenskih kulturnih dediščin. Letošnji festival zaznamuje velik jubilej – 150 let delovanja Čipkarske šole Idrija, kar bodo zaznamovali posebna otvoritvena slovesnost in številni spremljevalni dogodki. Obiskovalci bodo lahko občudovali mojstrske izdelke klekljaric, spoznali tradicijo ter začutili, kako živa in sodobna ostaja umetnost klekljanja.

Več na – Festival idrijske čipke – Siol Dogodki

Siddharta, 30 let, Stožice | Foto: Daniel Novakovič/STA Foto: Daniel Novakovič/STA Siddharta pod zvezdami na gradu Vurberk

Ena največjih slovenskih rock skupin po uspešnem projektu 30za30 odpira novo koncertno poglavje. Na slikovitem gradu Vurberk pripravljajo poseben akustično-električni koncert Siddharta – štrom, ki bo ponudil nekoliko drugačno glasbeno izkušnjo. Intimnejši ambient, mogočna kulisa gradu in energija legendarnih uspešnic obljubljajo večer, ki ga bodo oboževalci še dolgo pomnili.

Ne spreglejte – koncert skupine Siddharta – Dogodki na Siol.net

Joker Out | Foto: Urša Premik Foto: Urša Premik Skupina Joker Out pripravlja veliki karneval

Deseta obletnica skupine Joker Out bo veliko več kot le koncert. Ljubljanski spektakel bo obiskovalce popeljal v pravo festivalsko-karnevalsko doživetje z akrobati, cirkuškimi nastopi, interaktivnimi delavnicami, karaokami in bogato kulinarično ponudbo. Vrhunec dneva bo seveda nastop ene najbolj priljubljenih slovenskih skupin, ki bo skupaj z oboževalci praznovala okrogli jubilej.

Shrani dogodek – veliki koncert skupine Joker Out: Karneval – Dogodki na Siol.net

ljubljanska vinska pot | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja Poletna Ljubljanska vinska pot

Park Zvezda v središču Ljubljane bo za en dan postal raj za ljubitelje vina in kulinarike. Na približno 80 stojnicah se bodo predstavili vrhunski domači in tuji vinarji, obiskovalci pa bodo lahko okušali več kot 350 različnih vinskih vzorcev iz vseh slovenskih vinorodnih okolišev. Dogodek bosta dopolnila odlična kulinarična ponudba in sproščeno poletno druženje pod krošnjami mestnega parka.

Ne zamudite – poletna Ljubljanska vinska pot – Siol Dogodki

Franci Kek, Rock Otočec | Foto: STA Foto: STA Rock Otočec se vrača v spominih

Poletna muzejska noč v Novem mestu bo letos zazvenela v ritmih legendarnega festivala Rock Otočec. Razstava Rock Otočec – košček raja bo obiskovalce popeljala skozi zgodovino dogodka, ki je zaznamoval generacije ljubiteljev rock glasbe. Večer bodo dopolnili vodeni ogledi, glasbeni program in ustvarjalne delavnice, vse skupaj pa bo ustvarilo nostalgično in hkrati živahno poletno vzdušje.

Več na – Rock Otočec: košček raja – Dogodki na Siol.net
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