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Avtor:
I. J.

Četrtek,
23. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur

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Spotkast Spotkast Iza Strehar knjiga scenarij slovenski film

Četrtek, 23. 7. 2026, 4.00

6 ur

Pisateljica Iza Strehar: Slovenci napišemo več knjig, kot jih preberemo #video

Avtor:
I. J.

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Knjiga je v Sloveniji kot sveti gral, ugotavlja pisateljica in scenaristka Iza Strehar v odgovoru na vprašanje, zakaj se zdi, da si v Sloveniji vsak želi napisati in izdati knjigo. V primerjavi s filmom veliko bolj cenimo knjigo, pa čeprav je tudi scenarij za film plod trdega pisateljskega dela. Zanimivemu razmisleku prisluhnite v izseku, celoten pogovor za Spotkast pa bo objavljen že v petek!

"Ko sem izdala knjigo, so bili vsi bolj impresionirani, kot ko so posneli Prasico, čeprav se posname pet filmov na leto," v Spotkastu ugotavlja Iza Strehar, avtorica scenarija za filmsko uspešnico Prasica, slabšalni izraz za ženko, ki je nedavno izdala tudi knjižni prvenec Drsenje.

"To mi je všeč, ker lahko malo bolj vidim v psiho ljudi"

Težje je posneti film in dražje je, a kljub temu ne moreš preživeti samo od filma ali samo od knjige, pravi Strehar, saj je Slovenija majhen trg, v knjigo pa je treba vložiti enako količino dela kot bi jo na večjem trgu. Vendar na navdušenje z izdajanjem knjig gleda pozitivno. "Doma imam že precej teh samoizdanih memoarjev in to mi je všeč, ker lahko malo bolj vidim v psiho ljudi. Tako da jaz to zelo spodbujam," doda v šali. 

Iza Strehar je v pogovoru za Spotkast, ki bo objavljen v petek, razkrila tudi to, zakaj se je ob filmu Prasica, slabšalni izraz za žensko naučila, da mora imeti pogodbo sestavljeno bolje, kako kot scenaristka in pisateljica gleda na uporabo umetne inteligence in pri čem se je poslužuje sama, ter kaj je težje napisati: prvo ali zadnjo stran?
Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: SpotifyApple PodcastsPocket CastsAudibleAmazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in YouTubu.
 
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