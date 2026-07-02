Ne morete spati zaradi vročine? Razkrivamo trike, ki vam bodo pomagali preživeti soparne noči.

V poletnih dneh vročina pogosto vztraja tudi ponoči, kar lahko hitro vpliva na kakovost spanca. Klimatska naprava ni vedno na voljo, poleg tega pa mnogi opažajo, da jim hladen zrak ne ustreza najbolje, saj lahko povzroča suh zrak, draženje dihal ali neprijeten občutek zjutraj. Dobra novica pa je, da si lahko tudi brez klime pomagate s preprostimi rešitvami, ki bodo telo prijetno ohladile in poskrbele za bolj miren spanec.

Zatemnite prostor čez dan

Ko sonce več ur segreva spalnico, bo prostor toploto zadrževal tudi ponoči. Pomembno je, da čez dan spustite rolete ali zagrnete zavese, posebej če imate okna obrnjena proti soncu. Tako boste preprečili dodatno segrevanje prostora in zvečer ustvarili prijetnejšo temperaturo.

Prezračujte ob pravem času

Mnogi naredijo napako in okna pustijo odprta ves dan. Če je zunaj zelo vroče, bo topel zrak prostor le še dodatno segrel. Okna raje odprite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko se temperature nekoliko spustijo.

Vročina ponoči pogosto vpliva na kakovost spanca. Foto: Shutterstock

Uporabite hladno posteljnino

Material posteljnine lahko na vaše počutje med spanjem vpliva bolj, kot si mislite. Izberite lahke in zračne materiale, kot sta bombaž ali lan, saj bolje dihajo in pomagajo odvajati toploto. Nekateri si pomagajo tudi tako, da prevleko za vzglavnik za nekaj minut postavijo v hladilnik.

Pred spanjem se stuširajte z mlačno vodo

Hladna prha se morda sliši kot najboljša rešitev, vendar lahko telo zaradi velike temperaturne razlike reagira povsem drugače. Mlačna voda pomaga telesu, da se postopoma ohladi, kar ustvari prijetnejši občutek in ga pripravi na počitek.

Namesto mrzle prhe izberite tuširanje z mlačno vodo. Foto: Shutterstock

Izogibajte se težkim obrokom

Težka in mastna hrana lahko telo še dodatno obremeni, saj za prebavo porabi več energije. V vročih večerih raje izberite lažje obroke, na primer zelenjavo, sadje, jogurt ali jedi z lahko prebavljivimi beljakovinami.

Ohladite ključne točke na telesu

Na zapestjih, vratu, za koleni in na gležnjih so krvne žile bližje površini kože. Če ta mesta nežno ohladite s hladno krpo, lahko ustvarite občutek prijetne osvežitve in telesu pomagate hitreje zmanjšati občutek vročine.

Izognite se težkim obrokom pred spanjem. Foto: Shutterstock

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