Na RTV Slovenija kmalu nova poletna oddaja, s partnerjem jo bo vodila priljubljena igralka

Na RTV Slovenija kmalu prihaja nova sobotna oddaja Poletna avantura, v novem voditeljskem izzivu pa se bo s svojim partnerjem Dinom preizkusila igralka in radijska voditeljica Ondina Kerec, ki so jo gledalci lahko spoznali kot Lucijo Jerman v priljubljeni seriji Nemirna kri.

Da na RTV Slovenija z 11. julijem prihaja nova oddaja Poletna avantura, sta na družbenih omrežjih naznanila kar nova voditelja, ki sta zapisala: "Komaj sva čakala, da vam to poveva. Prihaja nova oddaja Poletna avantura, vsako soboto ob osmih zvečer na RTV Slovenija."

Oddajo Poletna avantura bo skupaj s svojim partnerjem, stand-up komikom in radijskim ustvarjalcem Dinom Kapetanovičem vodila igralka, radijska voditeljica ter ustvarjalka vsebin Ondina Klara Kerec, ki so jo gledalci lahko spoznali v priljubljeni seriji Nemirna kri, kjer je upodobila lik Lucije Jerman.

V novi oddaji, ki ne bo klasična potopisna serija in bo sestavljena iz desetih epizod, bosta voditelja obiskovala različne slovenske kraje in jih spoznavala skozi različne naloge in izzive. Voditelja bosta s pomočjo zanimivih ljudi predstavila zgodbe, okuse in doživetja, ki pogosto ostanejo skriti tudi domačinom, so zapisali na RTV Slovenija.

Nova oddaja bo gledalce popeljala po različnih slovenskih regijah, kjer bo voditeljski dvojec odkrival lokalne posebnosti, zanimive sogovornike, manj znane zgodbe in nepozabna doživetja.

Foto: Instagram/ondinakerec

"Vsak kraj Ondina in Dino spoznavata skozi tri misije, ki ju vodijo od prvih namigov o destinaciji do aktivnega raziskovanja in končnega kulinaričnega druženja z domačini. Na poti ju čakajo izzivi, naloge in presenečenja, ob katerih se pogosto znajdeta tudi v prijateljskem tekmovanju. Kdo bo uspešnejši, hitrejši ali iznajdljivejši, ni najpomembnejše – pomembno je, da je ob tem veliko zabave in smeha, nepričakovanih zapletov in spontanih trenutkov," so o novi oddaji v sporočilu za javnost še zapisali na RTV Slovenija.