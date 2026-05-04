Nad Ljubljano, natančneje nad mestnim središčem, je danes mogoče znova opaziti letalo, ki za seboj vleče napis Poroči se z mano (spet). Prizor, ki je že drugič v kratkem času pritegnil poglede mimoidočih, daje vtis, da je ljubezen tokrat dobesedno v zraku, a z eno precej nenavadno podrobnostjo.

Mnogi so lahko danes nad Ljubljano opazili letalo z napisom Poroči se z mano (spet), kar je med mimoidočimi in na družbenih omrežjih hitro vzbudilo precej zanimanja. Nenavadna gesta, ki jo pogosteje videvamo v romantičnih filmih kot pa nad domačimi mesti, je pritegnila številne poglede v nebo in sprožila val ugibanj.

Poleg samega sporočila namreč ni bilo nobenega imena ali drugega namiga, kdo stoji za tem dejanjem ali komu je namenjeno, zato celotna zgodba deluje še toliko bolj skrivnostno. Dodatno radovednost vzbuja tudi pripis (spet), ki nakazuje, da ne gre za prvo snubitev. Ni jasno, ali je bila prejšnja zavrnjena ali gre za romantično nadaljevanje ljubezenske zgodbe.