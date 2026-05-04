Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
14.07

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
sporočilo letalo snubitev

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 14.07

29 minut

Ljubezen (spet) v zraku: nad Ljubljano kroži letalo s snubitvijo

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
letalo, napis, snubitev | Foto Siol.net

Foto: Siol.net

Nad Ljubljano, natančneje nad mestnim središčem, je danes mogoče znova opaziti letalo, ki za seboj vleče napis Poroči se z mano (spet). Prizor, ki je že drugič v kratkem času pritegnil poglede mimoidočih, daje vtis, da je ljubezen tokrat dobesedno v zraku, a z eno precej nenavadno podrobnostjo.

Mnogi so lahko danes nad Ljubljano opazili letalo z napisom Poroči se z mano (spet), kar je med mimoidočimi in na družbenih omrežjih hitro vzbudilo precej zanimanja. Nenavadna gesta, ki jo pogosteje videvamo v romantičnih filmih kot pa nad domačimi mesti, je pritegnila številne poglede v nebo in sprožila val ugibanj. 

Poleg samega sporočila namreč ni bilo nobenega imena ali drugega namiga, kdo stoji za tem dejanjem ali komu je namenjeno, zato celotna zgodba deluje še toliko bolj skrivnostno. Dodatno radovednost vzbuja tudi pripis (spet), ki nakazuje, da ne gre za prvo snubitev. Ni jasno, ali je bila prejšnja zavrnjena ali gre za romantično nadaljevanje ljubezenske zgodbe. 

sporočilo letalo snubitev
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.