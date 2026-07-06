Ta konec tedna bo prve obiskovalce sprejel priljubljeni Koruzni labirint, ki so ga letos iz Krtine preselili v Ljubljano.

Po več uspešnih sezonah v Krtini se Koruzni labirint letos seli v Ljubljano, natančneje v Stanežiče, kjer bo to soboto prvič sprejel obiskovalce.

Gre za labirint, ustvarjen v koruzi, za njegovo tematiko pa so letos izbrali džunglo. Obiskovalci se bodo lahko z zemljevidom v roki podali na raziskovanje in iskanje zabavno-poučnih točk skozi koruzno "divjino", v labirintu pa bodo našli tudi koruzni bar, kjer se bodo lahko osvežili, posedeli in se zaigrali v senci koruze.

Lokacija je od središča Ljubljane oddaljena le približno deset minut vožnje. Obiskovalcem je na voljo veliko parkirišče, organizatorji pa spodbujajo tudi trajnostno mobilnost: prihod z vlakom, kolesom ali peš bodo nagradili s popustom pri nakupu vstopnice.

Oglejte si še: