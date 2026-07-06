Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
10.28

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
koruzni labirint Stanežiče atrakcija

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 10.28

1 ura, 5 minut

Koruzni labirint na novi lokaciji, preselili so ga v Ljubljano

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
korizni labirint 2026 | Foto Arhiv organizatorja

Foto: Arhiv organizatorja

Ta konec tedna bo prve obiskovalce sprejel priljubljeni Koruzni labirint, ki so ga letos iz Krtine preselili v Ljubljano.

Po več uspešnih sezonah v Krtini se Koruzni labirint letos seli v Ljubljano, natančneje v Stanežiče, kjer bo to soboto prvič sprejel obiskovalce.

Gre za labirint, ustvarjen v koruzi, za njegovo tematiko pa so letos izbrali džunglo. Obiskovalci se bodo lahko z zemljevidom v roki podali na raziskovanje in iskanje zabavno-poučnih točk skozi koruzno "divjino", v labirintu pa bodo našli tudi koruzni bar, kjer se bodo lahko osvežili, posedeli in se zaigrali v senci koruze.

Lokacija je od središča Ljubljane oddaljena le približno deset minut vožnje. Obiskovalcem je na voljo veliko parkirišče, organizatorji pa spodbujajo tudi trajnostno mobilnost: prihod z vlakom, kolesom ali peš bodo nagradili s popustom pri nakupu vstopnice.

Oglejte si še:

park Jezero, Prevalje
Trendi Z donacijo skrivnostnega milijonarja na Koroškem zgradili novo atrakcijo
koruzni labirint Stanežiče atrakcija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.