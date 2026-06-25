Pred nami je prvi pravi počitniški konec tedna, ki prinaša pestro dogajanje po vsej Sloveniji. Od velikih koncertov svetovnih in domačih glasbenih imen do družinskih prireditev, športnih izzivov in festivalov v naravi – izbire ne bo manjkalo. Če iščete idejo za izlet, koncertni večer ali aktivno preživljanje prostega časa, smo pripravili izbor dogodkov , ki bodo zaznamovali zadnje junijske dni.

Bryan Adams z intimnim akustičnim koncertom

Eden največjih glasbenih zvezdnikov zadnjih desetletij prihaja v Portorož s posebnim koncertnim programom Bare Bones. Bryan Adams bo svoje največje uspešnice predstavil v akustični preobleki, ki poudari moč njegovih besedil in prepoznavnega glasu. Ob spremljavi pianista Garyja Breita bo ustvaril intimno vzdušje, zaradi katerega se bo zdelo, kot da igra za vsakega obiskovalca posebej.

Bryan Adams Foto: Mediaspeed

Kekčevi dnevi v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo tudi letos zaživela v družbi najbolj priljubljenih slovenskih pravljičnih junakov. Kekčevi dnevi prinašajo otroške predstave, ustvarjalne delavnice, filmske projekcije in številne animacije, ki bodo navdušile najmlajše. Prvi teden poletnih počitnic bo tako v znamenju zabave, domišljije in nepozabnih družinskih doživetij.

Kranjska Gora bo tudi letos zaživela v družbi najbolj priljubljenih slovenskih pravljičnih junakov. Foto: STA/Katja Kodba

Festival Gora Rocka

Na Šentviški planoti nad Tolminom bo ponovno odmevala rock glasba. Festival Gora Rocka že vrsto let združuje kakovosten glasbeni program, dobrodelnost in nepozabno festivalsko vzdušje v objemu narave. Poleg koncertov domačih in tujih izvajalcev pripravljajo tudi športne in kulturne aktivnosti, ki obiskovalcem popestrijo festivalski vikend.

Soča Outdoor Festival

Dolina Soče bo gostila enega največjih outdoor dogodkov pri nas. Tekači se bodo lahko preizkusili na razdaljah od pet do petdeset kilometrov, posebnost tras pa ostaja spektakularen prihod v cilj s prečkanjem reke Tolminke. Festival poleg tekmovanj ponuja tudi pohodniške dogodivščine, druženje in sproščeno športno vzdušje.

Soča Outdoor Festival Foto: Soča Outdoor Festival/Žiga Koren

Neisha praznuje 20 let kariere

Križanke bodo gostile poseben jubilejni koncert ene najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic. Neisha bo ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija predstavila največje uspešnice svoje kariere in občinstvo popeljala skozi dve desetletji ustvarjanja. Večer obeta vrhunsko glasbeno doživetje, prežeto s čustvi in spomini.

Neža Buh - Neisha praznuje 20 let kariere. Foto: Snežka Kuralt

Starodobniki zavzamejo Postojno

Postojna bo konec tedna gostila ljubitelje avtomobilske in motociklistične dediščine. Mednarodno srečanje starodobnih vozil bo postreglo z razstavo izjemno ohranjenih primerkov, panoramsko vožnjo po notranjskih cestah in ogledom Parka vojaške zgodovine v Pivki. Dogodek je prava paša za oči tako za zbiratelje kot za radovedne obiskovalce.

Kartuzija & vino

V Žički kartuziji pripravljajo vinsko-kulinarično popoldne, ki združuje zgodovino, vrhunska vina in lokalno gastronomijo. Med starodavnimi zidovi bodo obiskovalci okušali vina priznanih vinarjev ter jedi, navdihnjene s kartuzijansko tradicijo. Mirno okolje, poletni večer in bogata dediščina ustvarjajo kuliso za posebno doživetje.

Žička kartuzija bo zasijala v znamenju vinsko-kulinaričnega doživetja Foto: Ana Kovač

Pohod čez Pohorje

Ljubitelji pohodništva se lahko podajo na tradicionalni pohod od Kop do Maribora. Več kot 40 kilometrov dolga trasa vodi mimo Lovrenških jezer, gozdnih poti in razglednih točk, ki razkrivajo lepote Pohorja. Gre za zahteven, a izjemno nagrajujoč izziv za vse, ki radi preživljajo čas v naravi.

Ljubitelji pohodništva se lahko podajo na tradicionalni pohod od Kop do Maribora. Foto: Jošt Gantar

Festival Lent in švicarski groove mojstri

Mariborski Festival Lent bo tudi letos poskrbel za vrhunske glasbene večere. Med zanimivejšimi nastopi bo koncert skupine L'Eclair iz Ženeve, ki slovi po edinstveni mešanici funka, krautrocka, psihedelije in elektronskih ritmov. Njihovi koncerti so znani po nalezljivi energiji in improvizaciji, ki občinstvo hitro spravi v gibanje.