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Avtor:
R. S.

Četrtek,
4. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 51 minut

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Kam za vikend? Kam za vikend? Kam na izlet Kam na izlet po Sloveniji? Dogodki

Četrtek, 4. 6. 2026, 4.00

5 ur, 51 minut

Kam za vikend? V Brda na češnje, v Križanke na Jana ali s ponyji na Vršič.

Avtor:
R. S.

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Praznik češenj | Foto Arhiv organizatorja

Foto: Arhiv organizatorja

Ta konec tedna prinaša pester nabor dogodkov za vse okuse: od tradicionalnih praznikov in športnih izzivov do koncertov, festivalov in druženja v naravi. Ljubitelji kulinarike se lahko odpravite v Brda na jubilejni Praznik češenj, športni navdušenci na Vršič ali v Bohinj, kulturni raziskovalci pa na festivale, ki odpirajo pomembna družbena vprašanja in slavijo glasbo v vseh njenih oblikah. Na zavihku Siol Dogodki boste tudi tokrat našli obilico idej za nepozaben konec tedna.

praznik češenj | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja 60. Praznik češenj v Brdih

Brda bodo ta konec tedna znova dišala po svežih češnjah, saj tam pripravljajo že 60. jubilejni Praznik češenj. Tradicionalna povorka etnoloških vozov bo obudila bogato dediščino briških krajev, obiskovalce pa bodo razvajale stojnice z lokalnimi dobrotami, vini in rokodelskimi izdelki. Posebna atrakcija bo XXL češnjev štrudelj, dogajanje pa bodo dopolnili koncerti, kulturni nastopi in vsebine za vso družino.

Ne zamudite – 60. Praznik češenj – Siol Dogodki

Redbull Goni Pony | Foto: Red Bull Content Pool Foto: Red Bull Content Pool Red Bull Goni Pony na Vršič

Eden najbolj zabavnih športnih dogodkov pri nas bo tudi letos na najvišji slovenski prelaz privabil množico pogumnih kolesarjev. Udeleženci se bodo z legendarnimi Pony kolesi podali na zahteven vzpon proti Vršiču, kjer štejeta predvsem vztrajnost in dobra volja. Barviti kostumi, navijanje ob progi in edinstveno vzdušje ustvarjajo dogodek, ki ga je vredno doživeti tudi kot gledalec.

Več na – Red Bull Goni Pony – Siol Dogodki

Jan Plestenjak, glasbenik | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed Jan Plestenjak s simfoniki v Križankah

Križanke bodo gostile večer, prežet z romantiko, nostalgijo in velikimi uspešnicami Jana Plestenjaka. Priljubljeni glasbenik bo svoje največje hite predstavil v posebni simfonični preobleki, ki njegovim skladbam doda novo dimenzijo. Čarobno prizorišče pod zvezdami in vrhunska glasbena izvedba obljubljata nepozabno koncertno doživetje.

Ne spreglejte – Jan Plestenjak s simfoniki – Siol Dogodki

Festival 202 | Foto: STA Foto: STA Festival 202: zgodovina slovenskega hiphopa

Pred Kinom Šiška bo ta konec tedna odmeval domači hiphop. Festival 202 bo skozi nastope pionirjev in sodobnih ustvarjalcev ponudil vpogled v razvoj slovenske rap scene ter združil različne generacije izvajalcev in občinstva. Dvodnevni program prinaša energične nastope, legendarna imena in praznovanje kulture, ki že desetletja oblikuje domačo glasbeno krajino.

Več na – Festival 202 – Siol Dogodki

Parada ponosa 2025 | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Festival Parada ponosa Ljubljana

Ljubljana bo v prihodnjih dneh gostila enega najpomembnejših kulturno-političnih festivalov v regiji. Festival Parada ponosa odpira prostor za razpravo o človekovih pravicah, svobodi izražanja in prihodnosti demokracije, letošnje dogajanje pa spremlja slogan "Demokracija v naših rokah – upanje je naš upor". Poleg razprav in srečanj festival prinaša tudi bogat kulturni program ter številne dogodke v javnem prostoru.

Ne zamudite – Festival Parada ponosa – Siol Dogodki

Tek 4 srčnih mož | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja Tek 4 srčnih mož v Bohinju

Bohinj bo konec tedna gostil tradicionalni športni dogodek, ki združuje rekreacijo, zgodovino in nepozabne razglede. Tekači se bodo lahko podali na desetkilometrsko traso okoli jezera ali na zahtevnejši trail tek po okoliških poteh. Dogajanje bodo popestrili otroški teki, delavnice in številne aktivnosti za obiskovalce vseh generacij.

Več na – Tek 4 srčnih mož – Siol Dogodki

Festival kiparjev z motorno žago | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja Festival kiparjev z motorno žago

Na Gradišču nad Šentvidom pri Stični bo znova odmevalo brnenje motornih žag, ki jih bodo mojstri uporabili za ustvarjanje pravih umetniških del. Tri dni bodo pred obiskovalci nastajale izjemne lesene skulpture, vrhunec pa bo državno prvenstvo v hitrostnem kiparjenju. Gre za edinstven dogodek, kjer se ustvarjalnost sreča z močjo in spretnostjo.

Ne spreglejte – Festival kiparjev z motorno žago – Siol Dogodki

Niansa festival | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja NiANSA Festival v Rakovem Škocjanu

V osrčju ene najlepših kraških dolin bo potekal intimni festival eksperimentalne elektronike, ki slovi po svojem skupnostnem duhu. Omejeno število obiskovalcev, trije naravni odri in več kot 40 dogodkov ustvarjajo posebno izkušnjo poslušanja in raziskovanja zvoka. Koncerti, zvočni sprehodi, delavnice in AV-performansi bodo obiskovalce popeljali daleč stran od vsakodnevnega vrveža.

Več na – NiANSA Festival – Siol Dogodki

Slovenski dan vrtnic | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja Slovenski dan vrtnic v Arboretumu

Arboretum Volčji Potok bo za en dan postal pravo kraljestvo vrtnic. Dogodek obiskovalce vabi, da to priljubljeno cvetlico doživijo z vsemi čuti – skozi vonjave, okuse, zgodbe in sproščene sprehode med cvetočimi gredami. V spokojnem ambientu Spodnjega rozarija bo mogoče odkriti povsem novo plat vrtnice kot simbola lepote in navdiha.

Ne zamudite – Slovenski dan vrtnic – Siol Dogodki
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