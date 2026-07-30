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Avtor:
R. S.

Četrtek,
30. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 30 minut

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Kam za vikend? Kam za vikend? Siol Dogodki Dogodki

Četrtek, 30. 7. 2026, 4.00

6 ur, 30 minut

Kam za vikend?

Kam za vikend: Tadej Pogačar vabi na največji kolesarski spektakel poletja

Avtor:
R. S.

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S klanca v klanc | Vrhunec dogodka Pogi Challenge bo nedeljski vzpon S klanca v klanc. | Foto Ana Kovač

Vrhunec dogodka Pogi Challenge bo nedeljski vzpon S klanca v klanc.

Foto: Ana Kovač

Zadnji julijski konec tedna prinaša pestro dogajanje po vsej Sloveniji. Od vrhunskega kolesarskega spektakla s Tadejem Pogačarjem do koncertov, srednjeveških doživetij in festivalskega utripa – izbire ne manjka. Pripravili smo izbor dogodkov, ki bodo navdušili športne navdušence, ljubitelje glasbe, družine in vse, ki radi raziskujejo nove kraje. Na zavihku Siol Dogodki pa vas čaka še veliko več idej za poletni oddih.

S klanca v klanc | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Pogi Challenge s Tadejem Pogačarjem

Tri dni vrhunskega kolesarskega dogajanja bodo zaznamovali domači kraji Tadeja Pogačarja. Petkov kriterij bo ponudil redko priložnost za ogled svetovne kolesarske elite od blizu, sobota bo namenjena družinam in najmlajšim, vrhunec pa bo nedeljski vzpon S klanca v klanc proti Krvavcu. Dogodek spremlja tudi dobrodelna nota, saj bodo zbirali sredstva za Fundacijo Tadeja Pogačarja in mladinsko ekipo Pogi Team, ogled pa je za obiskovalce brezplačen.

Ne zamudite – Pogi Challenge – Siol Dogodki

Šank Rock | Foto: arhiv skupine Foto: arhiv skupine Šank Rock v živo

Legendarni Šank Rock ostaja sinonim za slovenski hard rock in tudi po več kot štirih desetletjih navdušuje z energičnimi koncerti. Na odru bodo znova zazvenele uspešnice, kot so Pravljica o mavričnih ljudeh, Metulj in Hitro drugam, ob katerih so odraščale generacije poslušalcev. Večer bo prava izbira za vse, ki prisegajo na glasen rock, iskreno energijo in brezčasne slovenske hite.

Več na – Koncert skupine Šank Rock – Siol Dogodki

Ptuj | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Ptujska poletna noč

Staro mestno jedro Ptuja bo za dva večera znova zaživelo v ritmu glasbe, kulinarike in poletnega druženja. Mestni trgi se bodo spremenili v različna glasbena prizorišča, ulice pa v živahne promenade, kjer se bodo prepletali koncerti, dobra hrana in sproščeno vzdušje. To je eden tistih dogodkov, zaradi katerih je poletje v najstarejšem slovenskem mestu še posebej čarobno.

Ne spreglejte – Ptujska poletna noč – Siol Dogodki

Zmagovalci Lestvice IPF največkrat predvajanih glasbenih del v letu 2025, Žan Serčič | Foto: Gaja Hanuna Foto: Gaja Hanuna Akustični večer Žana Serčiča

Po razprodanih koncertih v največjih slovenskih dvoranah se Žan Serčič odpravlja na intimno akustično turnejo. Obiskovalci bodo v drugačnih aranžmajih slišali uspešnice, kot so Bela lilija, Plamen in kri, Brez tebe ne znam ter skladbe z novega albuma Na ulicah srca. Večer bo posvečen glasbi v njeni najbolj iskreni in čustveni obliki.

Več na – Žan Serčič: Na ulicah srca – Siol Dogodki

Bled | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Spoznaj grofa in grofico na Blejskem gradu

Blejski grad vsako poletno nedeljo oživi v duhu srednjega veka. Grof in grofica obiskovalce popeljeta med viteze, grajske dame in plemiške običaje, ob 11. uri pa dogajanje popestrijo atraktivni nastopi srednjeveške skupine viteza Gašperja Lambergarja. To je odličen družinski izlet, kjer zgodovina za nekaj ur postane resničnost.

Ne zamudite – Spoznaj grofa in grofico – Siol Dogodki

Celjski grad | Foto: Matej Povše Foto: Matej Povše Živa zgodovina na Celjskem gradu

Na Celjskem gradu boste lahko preizkusili, kako bi se znašli v srednjem veku. Animatorji, viteške igre, ples, prikazi grajskega življenja in delavnice obiskovalce vabijo k aktivnemu raziskovanju zgodovine. To ni le ogled gradu, temveč pravo doživetje za radovedne obiskovalce vseh generacij.

Več na – Živa zgodovina na Celjskem gradu – Siol Dogodki

joga | Foto: Pexels Foto: Pexels Joga v parku med krošnjami

Če si želite mirnejšega zaključka tedna, vas Arboretum Volčji Potok vabi na brezplačno vadbo joge v objemu narave. Pod brezami, v prijetni senci dreves, boste lahko sprostili telo in um, ne glede na to, ali ste začetnik ali izkušen praktik. Plača se le vstopnina v park, prijava pa ni potrebna.

Ne spreglejte – Joga v parku – Siol Dogodki
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