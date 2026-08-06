Kam za vikend: od gorskih izzivov in kraških dobrot do glasbenih večerov in zgodovine

Poletje ponuja številne priložnosti za raziskovanje Slovenije, druženje in nova doživetja. Tudi ta konec tedna ne manjka zanimivih dogodkov – od športnih izzivov v objemu narave, kulinaričnih praznikov in rokodelskih sejmov do koncertov Žana Serčiča, plesnih večerov ter dogodkov, kjer boste stopili v preteklost. Izbrali smo nekaj najbolj zanimivih predlogov, še več idej za izlet in zabavo pa vas čaka na zavihku Siol Dogodki .

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K24 Ultra Trail Race – tekaški izziv skozi lepote Koroške

Ljubitelji teka in gora se bodo tudi letos zbrali v Črni na Koroškem, kjer bo potekal K24 Ultra Trail Race, ena največjih športno-turističnih prireditev v regiji. Udeleženci bodo lahko izbirali med štirimi trasami – 10, 24, 50 in 100 kilometrov –, ki vodijo čez zahtevne gorske poti, gozdove in planinske steze. Posebno doživetje predstavlja tudi del trase skozi opuščene rove Podzemlja Peca, kjer se šport poveže z edinstveno lokalno dediščino.

Praznik terana in pršuta v Dutovljah

Kras bo znova zadišal po tradicionalnih dobrotah, saj se vrača Praznik terana in pršuta, ena najstarejših etnoloških prireditev na tem območju. Obiskovalci bodo lahko okušali vrhunski kraški pršut, teran in druge lokalne specialitete ter spoznavali bogato kulturno dediščino kraške pokrajine. Poleg kulinarike bo program ponudil tudi glasbo, druženje, domačo obrt in številne aktivnosti za vse generacije.

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Sejem domače in umetnostne obrti na Bledu

Bled bo tudi letos gostil tradicionalni sejem slovenske domače in umetnostne obrti, kjer se bodo predstavili ustvarjalci z različnih koncev Slovenije. Obiskovalci bodo lahko občudovali ročno izdelane izdelke, spoznali zgodbe obrtnikov in si ogledali prikaze nastajanja unikatnih izdelkov. Sejem v Zdraviliškem parku bo odlična priložnost za prijeten sprehod, pokušino lokalnih dobrot in iskanje posebnega spominka.

Klepet z vinarjem ob sončnem zahodu v Piranu

Ljubitelji vina in mediteranskega vzdušja bodo v Piranu lahko uživali v posebnem večeru, namenjenem zgodbam slovenskih vinarjev. Na dogodku Klepet z vinarjem bodo ob kozarcu izbranih vin spoznavali njihove poti, filozofijo pridelave in skrivnosti vrhunskih okusov. Druženje se bo nadaljevalo na strešni terasi Terrace 99, kjer bo ob sončnem zahodu nastalo pravo doživetje za vse ljubitelje vina in lepih razgledov.

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Žan Serčič prinaša akustične večere turneje Na ulicah srca

Po uspešnih koncertih v največjih slovenskih dvoranah se Žan Serčič podaja na novo glasbeno potovanje z akustično turnejo Na ulicah srca. Obiskovalce čakajo bolj intimni koncertni večeri, kjer bodo v ospredju čustva, glas in glasba v svoji najbolj pristni obliki. Zazvenele bodo nove interpretacije njegovih uspešnic, med njimi Bela lilija, Kamasutra, Brez tebe ne znam in druge skladbe, ki so zaznamovale njegovo ustvarjanje.

DJ večer Hase Base na Bledu

Blejsko poletje bo popestril tudi glasbeni večer z DJ-jem Hase Base, ki slovi po energičnih house ritmih in izbranih plesnih setih. Njegova glasba povezuje minimal, tech house in old school disco house ter ustvarja vzdušje, v katerem plesišče hitro zaživi. Večer pod zvezdami bo odlična izbira za vse, ki želijo po dnevu raziskovanja Bleda uživati še v sproščenem poletnem ritmu.

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Spritzline 2026 – zdravica, ki želi v Guinnessovo knjigo rekordov

Maribor in štajersko vinorodno podeželje bosta zaživela v znamenju posebnega dogodka Spritzline 2026. Več kot dva tisoč udeležencev bo sodelovalo pri približno kilometer dolgi zdravici, ki bo poskus postavitve Guinnessovega svetovnega rekorda. Dogodek bo povezal ljubitelje druženja, lokalnih vin in edinstvenih doživetij v sproščenem štajerskem vzdušju.

Ustvarjalne otroške delavnice na Starem gradu nad Kamnikom

Najmlajši obiskovalci bodo lahko svojo ustvarjalnost preizkusili na otroških delavnicah na Starem gradu nad Kamnikom. Vsako soboto med 10. in 12. uro jih čakajo zanimive naloge, izdelovanje in raziskovanje grajskega okolja, ne glede na letni čas ali vreme. Dogodek je odlična izbira za družinski izlet, kjer se zabava in učenje prepletata v prijetnem zgodovinskem okolju.

Foto: Ana Kovač

Živa zgodovina na Celjskem gradu

Celjskemu gradu se to poletje vrača življenje iz preteklosti, saj bodo obiskovalci lahko stopili v svet srednjega veka. Animatorji bodo prikazali grajski vsakdan, srednjeveške igre, ples in različne spretnosti, ob posebnih dogodkih pa bodo na ogled tudi replike orožja in življenje v taboru. To je doživetje za vse, ki želijo zgodovino spoznati na zabaven in interaktiven način.

Košnja po starem na Rogli

Na Rogli se bodo obiskovalci lahko vrnili v čas, ko je bilo delo na travnikih povezano s tradicijo, znanjem in skupnostjo. Prikaz košnje po starem bo predstavil nekdanje načine dela, od košnje do sušenja sena, ter približal življenje naših prednikov. Dogodek je lepo doživetje za vse generacije, ki želijo spoznati stare običaje v čudovitem naravnem okolju.