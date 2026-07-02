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Avtor:
R. S.

Četrtek,
2. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 59 minut

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Kam za vikend? Kam za vikend? Siol Dogodki poletje julij

Četrtek, 2. 7. 2026, 4.00

5 ur, 59 minut

Kam za vikend?

Kam za vikend: muzikal Veronika Deseniška še zadnjič na Celjskem gradu

Avtor:
R. S.

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Veronika Deseniška | Po desetih letih uspehov in več kot 35 tisoč obiskovalcih se muzikal Veronika Deseniška še zadnjič vrača na Celjski grad. | Foto Mediaspeed

Po desetih letih uspehov in več kot 35 tisoč obiskovalcih se muzikal Veronika Deseniška še zadnjič vrača na Celjski grad.

Foto: Mediaspeed

Ta konec tedna bo živahno na vseh koncih države. Ljubitelji glasbe, kulinarike, tradicije, kulture, športa in sprostitve boste zagotovo našli dogodek zase. Izbrali smo deset zanimivih dogodkov, več idej za izlete in doživetja pa vas čaka na zavihku Siol Dogodki.

Gin | Foto: STA Foto: STA Festival Gin & Brin 2026

Kras bo tudi letos gostil dvodnevni Festival Gin & Brin, ki že od leta 2017 združuje ljubitelje gina, brinjevca in vrhunskih craft destilatov. Obiskovalci bodo lahko spoznali zgodovino gina in tradicijo brinjevca, poklepetali z destilarji ter odkrivali skrivnosti priprave najboljših brinovih žganj. Na festivalu se bo predstavilo 15 destilarjev na dan, svoje izdelke pa bodo ponudili tako v čisti obliki kot tudi v skrbno pripravljenih koktajlih.

Ne zamudite – Festival Gin & Brin 2026 – Siol Dogodki

Pihalni orkester Velenje | Foto: STA Foto: STA Rudarski praznik v Velenju

Šaleška dolina bo znova zaživela v znamenju rudarske tradicije, ponosa in povezanosti. Osrednja slovesnost bo na Mestnem stadionu Velenje, dogajanje pa bodo pospremili rudarski sprevod, bogat kulturni in glasbeni program ter tradicionalni skok čez kožo, s katerim bodo v rudarski stan sprejeli 28 novincev. Gre za praznik, ki že dolgo presega okvire rudarskega poklica in povezuje celotno lokalno skupnost.

Več na – Rudarski praznik – Siol Dogodki

Mi2, Stožice | Foto: Jože Bojec Foto: Jože Bojec Mi2 Natur na Festivalu Bogenšperk

Po praznovanju 30-letnice delovanja skupina Mi2 nadaljuje turnejo v akustični preobleki. Na Festivalu Bogenšperk bodo obiskovalci doživeli prenovljen koncert Mi2 Natur z manj znanimi skladbami, tolkalistom Blažem Celarcem in spremljevalno pihalno sekcijo pod vodstvom Anžeta Zaveršnika. Umirjen rokenrol bo tudi tokrat ponudil večer, ki ga ljubitelji skupine ne bodo želeli zamuditi.

Ne zamudite – Mi2 Natur na Festivalu Bogenšperk – Siol Dogodki

Veronika Deseniška | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed Muzikal Veronika Deseniška

Po desetih letih uspehov in več kot 35 tisoč obiskovalcih se muzikal Veronika Deseniška še zadnjič vrača na Celjski grad. Jubilejna sezona prinaša pretresljivo zgodbo o prepovedani ljubezni Friderika II. in Veronike v veličastnem zgodovinskem ambientu z mogočnimi 3D-projekcijami. V naslovni vlogi bo znova nastopila Eva Černe Avbelj, pridružili pa se ji bodo številni priznani ustvarjalci.

Več na – Muzikal Veronika Deseniška – Siol Dogodki

Ulična hrana | Foto: STA Foto: STA Teden restavracij na ulici

Teden restavracij se letos prvič seli na prosto, saj bo Muzejski trg v Kopru gostil posebno kulinarično doživetje. Na enem mestu se bo predstavilo 15 vrhunskih chefov, ki bodo pripravljali svoje avtorske jedi in pokazali raznolikost slovenske kulinarike. Poseben poudarek bo na kakovostnih domačih sestavinah z znakom "izbrana kakovost – Slovenija".

Ne zamudite – Teden restavracij na ulici – Siol Dogodki

Lanskoletni zmagovalec MMS | Foto: STA Lanskoletni zmagovalec MMS Foto: STA Melodije morja in sonca

Portorož bo znova gostil enega najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih festivalov. Na glavnem festivalskem večeru bo predstavljenih 14 tekmovalnih skladb, nastopili pa bodo Anna, Balladero, Daniel Popović, Eva Kovačič, Gal Gjurin, Gašper Rifelj, zasedba Il Divji, Kavč, Kikifly in Maja Prašnikar, Lean Kozlar Luigi, Mef in Marina Martensson, Oto Pestner, skupina Poveri ma belli ter Ranr. Festival tudi letos obljublja večer novih poletnih uspešnic.

Več na – Melodije morja in sonca – Siol Dogodki

Aleksandra Prijović | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Aleksandra Prijović v Velenju

Regionalna glasbena senzacija se po dveh letih vrača pred slovensko občinstvo. Aleksandra Prijović bo nastopila na prizorišču Vista Park ob Velenjskem jezeru, kjer oder, obdan z vodo in naravo, ustvarja eno najbolj atraktivnih koncertnih kulis v tem delu Evrope. Obiskovalce čaka večer največjih uspešnic in spektakularne produkcije.

Ne zamudite – Koncert Aleksandre Prijović – Siol Dogodki

joga | Foto: Pexels Foto: Pexels Joga v parku

Poletni večeri v Arboretumu Volčji Potok vabijo na brezplačno vadbo joge v senci dreves. Program Joga v vsakdanjem življenju je primeren za vse, tudi za začetnike, in spodbuja telesno ter duševno ravnovesje. Prijava ni potrebna, obiskovalci plačajo le vstopnino v park.

Ne zamudite – Joga v parku – Siol Dogodki

Harmonika | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed Tekmovanje harmonikarjev za pokal Postojnske jame 2026

V okviru Furmanskega praznika bo tudi letos potekalo priljubljeno tekmovanje harmonikarjev za pokal Postojnske jame. Tekmovalci vseh generacij se bodo predstavili z eno skladbo, strokovna žirija pa bo ocenjevala nastop, zahtevnost, dinamiko in tehnično izvedbo. Najboljši bodo prejeli priznanja in nagrade, obiskovalci pa bodo uživali v pestrem glasbenem dogajanju.

Več na – Tekmovanje harmonikarjev za pokal Postojnske jame 2026 – Siol Dogodki
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