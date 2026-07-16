Kam za vikend: Blejsko jezero bo zasijalo z deset tisoč lučkami, prihaja tudi Joss Stone

Poletni konec tedna prinaša številne razloge za izlet. Od enega najlepših večernih spektaklov na Bledu in koncerta svetovne zvezdnice Joss Stone do festivalov, kulinaričnih doživetij in sprostitve v naravi – izbira je pestra. Pripravili smo izbor dogodkov, ki bodo zaznamovali prihajajoče dni, še več idej pa vas čaka na zavihku Siol Dogodki .

Foto: STA

Vrhunec Blejskega poletja bo tudi letos čarobni večer, ko bo gladino Blejskega jezera osvetlilo kar deset tisoč ročno izdelanih jajčnih svečk. Svetlobna kulisa, ki nastane ob mraku, velja za enega najbolj prepoznavnih poletnih prizorov v Sloveniji in vsako leto navduši množice obiskovalcev. Če iščete romantičen večerni izlet ali nepozabno fotografsko kuliso, je to dogodek, ki ga preprosto ne gre zamuditi.

Foto: STA

Ptuj bo gostil eno največjih glasbenih imen letošnjega poletja. Britanska soul diva Joss Stone bo na odprtju 18. Festivala Arsana s svojo devetčlansko zasedbo predstavila uspešnice, ki so jo izstrelile med svetovne glasbene zvezde, pa tudi novejše skladbe z aktualne turneje Soul in Full Bloom. Obeta se večer vrhunskega soula, bluesa, popa in reggaeja v edinstvenem ambientu najstarejšega slovenskega mesta.

Foto: STA

Če si želite nekoliko mirnejšega vikenda, vas v Arboretumu Volčji Potok čakajo sproščujoči poletni večeri joge. Vadba poteka v senci mogočnih dreves po sistemu joge v vsakdanjem življenju in je primerna tudi za popolne začetnike. V prijetnem naravnem okolju boste poskrbeli za telo, um in nekaj prepotrebnega notranjega miru.

Foto: Mediaspeed

Capris Summer Arena bo gostila eno najbolj eksplozivnih koncertnih zasedb na Balkanu. Dubioza Kolektiv se po letu premora vrača na Obalo z neustavljivo energijo, prepoznavnim humorjem in mešanico rocka, skaja, punka ter elektronike. Njihovi koncerti slovijo po izjemnem vzdušju, kjer občinstvo od prve do zadnje pesmi ostane na nogah.

Foto: Gaja Hanuna

Eden najbolj posebnih glasbenih festivalov pri nas tudi letos oživlja kraško vrtačo v Plešivici pri Sežani. Dvodnevno dogajanje bo združilo odlično glasbo, sproščeno festivalsko vzdušje in naravno kuliso, kakršne ne najdete nikjer drugje. Za koncertni utrip bodo med drugim poskrbeli MRFY, Ana Pupedan, Partibrejkers, Alo!Stari in Dej še'n litro, organizatorji pa obiskovalcem zagotavljajo tudi kamp in brezplačno parkiranje.

Foto: Gaja Hanuna

Priljubljena kulinarična karavana se vrača v najstarejše slovensko mesto. Na stojnicah bodo dišale slovenske specialitete, sodobne kulinarične mojstrovine, jedi z različnih koncev sveta in izvrstne sladice, vse skupaj pa bosta spremljala dobra glasba in sproščeno poletno vzdušje. To bo že deseti obisk Odprte kuhne na Ptuju, kar dovolj pove o njeni priljubljenosti.

Foto: Bojan Puhek

Poletni športno-zabavni utrip v Žužemberku bo letos dopolnil koncert dveh legendarnih slovenskih rockovskih skupin. Šank Rock in Društvo mrtvih pesnikov bosta poskrbela za večer največjih uspešnic v okviru tradicionalnega turnirja v odbojki na mivki. Dogodek že vrsto let združuje šport, druženje in glasbo, letos pa obeta še posebej glasen zaključek dneva.

Foto: Matej Povše

Celjski grad bo obiskovalce popeljal naravnost v srednji vek. Animatorji, vitezi, srednjeveške igre, ples in prikaz grajskega vsakdana bodo ustvarili doživetje, pri katerem zgodovina ne bo ostala le za grajskimi zidovi, temveč bo oživela pred vašimi očmi. Razstava orožja in številne interaktivne dejavnosti bodo navdušile tako otroke kot odrasle.