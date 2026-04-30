Kam za praznični vikend: med vrtnice, kresove ali na Rožnik? Idej ne bo zmanjkalo.

Pred nami je podaljšan praznični konec tedna, ko se Slovenija prebudi v vonju pomladi, zvokih godb in toplini prvomajskih kresov. Po vsej državi se vrstijo dogodki za ljubitelje narave, tradicije, kulinarike, filma in druženja na prostem. Pripravili smo izbor najbolj zanimivih idej za nepozaben konec tedna – od cvetoče Nove Gorice do živahne Ljubljane in gorske Kranjske Gore.

Festival vrtnic v Novi Gorici

Nova Gorica v teh dneh zaživi v znamenju kraljice cvetja. Središče festivala je vrt frančiškanskega samostana Kostanjevica, kjer uspeva slovita zbirka omamno dišečih vrtnic burbonk, ena najlepših daleč naokoli. Obiskovalce čakajo vodeni ogledi, razstave, delavnice in predavanja, mesto pa dodatno očara z rožnimi nasadi in kulinaričnimi razvajanji. Popoln izlet za vse, ki si želite miru, lepote in pomladnega navdiha.

Kresovanje v Kranjski Gori

Pod mogočnimi vrhovi Julijcev bo na predvečer praznika dela zagorel tradicionalni kres. Smučišče ob gostilni Oštarija se bo spremenilo v prizorišče prijetnega večera, kjer se bodo domačini in obiskovalci družili ob ognju ter glasbi skupine The West Band. Gorski zrak, praznično vzdušje in iskre v nočnem nebu ustvarijo posebno doživetje. Kranjska Gora je za kresovanje vedno odlična izbira.

Prvomajska proslava na Rožniku

Ljubljana bo tudi letos prvi maj praznovala na najbolj tradicionalen način – z vzponom na Rožnik. Dopoldanski program prinaša slavnostne govore, nastop Partizanskega pevskega zbora in Pihalnega orkestra Ljubljana, nato pa še koncert skupine Rock Partyzani. Rožnik vsako leto združi množice vseh generacij, ki praznik dela doživijo v sproščenem in ponosnem vzdušju. Če želite utrip prestolnice, morate biti tam.

Maraton slovenskih filmov v Kinodvoru

Za ljubitelje sedme umetnosti bo pravi praznik v ljubljanskem Kinodvoru. Tradicionalni maraton slovenskih filmov po izboru Marcela Štefančiča, jr. ponuja celodnevno filmsko potovanje od popoldneva do polnoči. Posebno čarobnost dogodku daje projekcija s 35-milimetrskega filmskega traku, ki pričara nostalgično kino izkušnjo. Popolna izbira za vse, ki želite praznični dan preživeti drugače.

Prvomajski pohod na Zavrh

Če vas vleče v naravo, je Zavrh prava smer. Pohod iz Lenarta do razglednega Zavrha združuje gibanje, druženje in pristne okuse Slovenskih goric. Na cilju pohodnike pričakajo lokalne dobrote, odlična vina in osvežilni napitki, za dobro voljo pa bo igral ansambel Petovia. Dan, ko se rekreacija sreča s pristnim štajerskim gostoljubjem.

24h endurance dirka s časom

Za vse, ki obožujete adrenalin, bo prava atrakcija 24-urna endurance dirka. Gre za preizkus vzdržljivosti, ekipnega duha in popolne zbranosti, kjer se dogajanje ne ustavi niti za trenutek. Poleg dirke bodo potekali še treningi, timeattack preizkušnje in sklepni spektakel v zadnjih urah. Vonj po bencinu, hrup motorjev in tekmovalna napetost bodo poskrbeli za nepozaben konec tedna.

Kresovanje v Moravskih Toplicah

V srcu Prekmurja bo pred praznikom dela zadišalo po tradiciji in druženju. V središču Moravskih Toplic bodo postavili mlaj, nato pa bo sledil večer ob kresu, glasbi in prijetnem prazničnem utripu. Dogodek je odlična priložnost za obisk kraja, ki navdušuje tudi s termalno ponudbo in gostoljubjem. Če si želite sproščenega večera, je to prava izbira.

Srečanje konjenikov treh dežel

Poseben prvomajski dogodek pripravljajo v Kranjski Gori, kjer se bodo srečali konjeniki iz Slovenije, Italije in Avstrije. Tradicionalno srečanje simbolizira prijateljstvo, povezovanje in skupno evropsko pot, hkrati pa ponuja čudovit pogled na konje in jezdece v alpskem okolju. Dogodek je lep poklon tradiciji in odlična ideja za družinski izlet. Redko se vidi toliko plemenite elegance na enem mestu.

Kino predstava: Super Mario: galaktični film

V Kranjski Gori bo praznični večer popestrila zabavna kino predstava za vso družino. V Ljudskem domu si boste lahko ogledali animirano pustolovščino Super Mario: galaktični film, ki bo navdušila tako mlajše kot starejše gledalce. To je odlična izbira po dnevu v naravi ali sprehodu po gorskem središču. Nasmehi in dobra volja so skoraj zagotovljeni.

Prvomajska proslava na Kremžarjevem vrhu

Kremžarjev vrh nad Slovenj Gradcem bo tudi letos gostil tradicionalno prvomajsko proslavo z lepimi razgledi in prazničnim duhom. Obiskovalce čakajo slavnostni nagovori, kulturni program in prijetno druženje v naravi. Takšni dogodki združujejo spoštovanje tradicije, gibanje na svežem zraku in občutek skupnosti. Popolna izbira za vse, ki želite prvi maj doživeti aktivno in srčno.