Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
T. K. C.

Četrtek,
30. 4. 2026,
5.59

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

kresovanje prvomajski pohod prvomajski prazniki Kam za vikend?

Kam za praznični vikend: med vrtnice, kresove ali na Rožnik? Idej ne bo zmanjkalo.

kresovanje 1, maj | Foto Ana Kovač, Bojan Puhek

Foto: Ana Kovač, Bojan Puhek

Pred nami je podaljšan praznični konec tedna, ko se Slovenija prebudi v vonju pomladi, zvokih godb in toplini prvomajskih kresov. Po vsej državi se vrstijo dogodki za ljubitelje narave, tradicije, kulinarike, filma in druženja na prostem. Pripravili smo izbor najbolj zanimivih idej za nepozaben konec tedna – od cvetoče Nove Gorice do živahne Ljubljane in gorske Kranjske Gore. Vse podrobnosti in še več idej pa vas čaka na zavihku Siol Dogodki.

Festival vrtnic v Novi Gorici

Nova Gorica v teh dneh zaživi v znamenju kraljice cvetja. Središče festivala je vrt frančiškanskega samostana Kostanjevica, kjer uspeva slovita zbirka omamno dišečih vrtnic burbonk, ena najlepših daleč naokoli. Obiskovalce čakajo vodeni ogledi, razstave, delavnice in predavanja, mesto pa dodatno očara z rožnimi nasadi in kulinaričnimi razvajanji. Popoln izlet za vse, ki si želite miru, lepote in pomladnega navdiha.

Ne zamudite – Festival vrtnic – Siol Dogodki

vrtnice, rastline | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kresovanje v Kranjski Gori

Pod mogočnimi vrhovi Julijcev bo na predvečer praznika dela zagorel tradicionalni kres. Smučišče ob gostilni Oštarija se bo spremenilo v prizorišče prijetnega večera, kjer se bodo domačini in obiskovalci družili ob ognju ter glasbi skupine The West Band. Gorski zrak, praznično vzdušje in iskre v nočnem nebu ustvarijo posebno doživetje. Kranjska Gora je za kresovanje vedno odlična izbira.

Več na – Kresovanje v Kranjski Gori – Siol Dogodki

Prvomajska proslava na Rožniku

Ljubljana bo tudi letos prvi maj praznovala na najbolj tradicionalen način – z vzponom na Rožnik. Dopoldanski program prinaša slavnostne govore, nastop Partizanskega pevskega zbora in Pihalnega orkestra Ljubljana, nato pa še koncert skupine Rock Partyzani. Rožnik vsako leto združi množice vseh generacij, ki praznik dela doživijo v sproščenem in ponosnem vzdušju. Če želite utrip prestolnice, morate biti tam.

Ne spreglejte – Prvomajska proslava na Rožniku – Dogodki na Siol.net

Kresovanje na Rožniku | Foto: STA Foto: STA

Maraton slovenskih filmov v Kinodvoru

Za ljubitelje sedme umetnosti bo pravi praznik v ljubljanskem Kinodvoru. Tradicionalni maraton slovenskih filmov po izboru Marcela Štefančiča, jr. ponuja celodnevno filmsko potovanje od popoldneva do polnoči. Posebno čarobnost dogodku daje projekcija s 35-milimetrskega filmskega traku, ki pričara nostalgično kino izkušnjo. Popolna izbira za vse, ki želite praznični dan preživeti drugače.

Shrani dogodek – Maraton slovenskih filmov – Dogodki na Siol.net

Prvomajski pohod na Zavrh

Če vas vleče v naravo, je Zavrh prava smer. Pohod iz Lenarta do razglednega Zavrha združuje gibanje, druženje in pristne okuse Slovenskih goric. Na cilju pohodnike pričakajo lokalne dobrote, odlična vina in osvežilni napitki, za dobro voljo pa bo igral ansambel Petovia. Dan, ko se rekreacija sreča s pristnim štajerskim gostoljubjem.

Ne zamudite – Prvomajski pohod na Zavrh – Dogodki na Siol.net

hoja vadba šport sprehod | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

24h endurance dirka s časom

Za vse, ki obožujete adrenalin, bo prava atrakcija 24-urna endurance dirka. Gre za preizkus vzdržljivosti, ekipnega duha in popolne zbranosti, kjer se dogajanje ne ustavi niti za trenutek. Poleg dirke bodo potekali še treningi, timeattack preizkušnje in sklepni spektakel v zadnjih urah. Vonj po bencinu, hrup motorjev in tekmovalna napetost bodo poskrbeli za nepozaben konec tedna.

Več na – 24h endurance dirka s časom – Dogodki na Siol.net

Kresovanje v Moravskih Toplicah

V srcu Prekmurja bo pred praznikom dela zadišalo po tradiciji in druženju. V središču Moravskih Toplic bodo postavili mlaj, nato pa bo sledil večer ob kresu, glasbi in prijetnem prazničnem utripu. Dogodek je odlična priložnost za obisk kraja, ki navdušuje tudi s termalno ponudbo in gostoljubjem. Če si želite sproščenega večera, je to prava izbira.

Ne zamudite – Kresovanje v Moravskih Toplicah – Dogodki na Siol.net

Srečanje konjenikov treh dežel

Poseben prvomajski dogodek pripravljajo v Kranjski Gori, kjer se bodo srečali konjeniki iz Slovenije, Italije in Avstrije. Tradicionalno srečanje simbolizira prijateljstvo, povezovanje in skupno evropsko pot, hkrati pa ponuja čudovit pogled na konje in jezdece v alpskem okolju. Dogodek je lep poklon tradiciji in odlična ideja za družinski izlet. Redko se vidi toliko plemenite elegance na enem mestu.

Več na – Srečanje konjenikov treh dežel – Siol Dogodki

Konj | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kino predstava: Super Mario: galaktični film

V Kranjski Gori bo praznični večer popestrila zabavna kino predstava za vso družino. V Ljudskem domu si boste lahko ogledali animirano pustolovščino Super Mario: galaktični film, ki bo navdušila tako mlajše kot starejše gledalce. To je odlična izbira po dnevu v naravi ali sprehodu po gorskem središču. Nasmehi in dobra volja so skoraj zagotovljeni.

Ne spreglejte – Super Mario: galaktični film – Dogodki na Siol.net

Prvomajska proslava na Kremžarjevem vrhu

Kremžarjev vrh nad Slovenj Gradcem bo tudi letos gostil tradicionalno prvomajsko proslavo z lepimi razgledi in prazničnim duhom. Obiskovalce čakajo slavnostni nagovori, kulturni program in prijetno druženje v naravi. Takšni dogodki združujejo spoštovanje tradicije, gibanje na svežem zraku in občutek skupnosti. Popolna izbira za vse, ki želite prvi maj doživeti aktivno in srčno.

Shrani dogodek – Prvomajska proslava na Kremžarjevem vrhu – Dogodki na Siol.net
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.