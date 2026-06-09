Ameriški spletni ustvarjalec vsebin Justus Reid, ki je v zadnjih 11 mesecih iz popolnoma zapuščene nepremičnine v hrvaškem Zagorju zgradil in obnovil svojo sanjsko počitniško hišo, je zdaj v daljšem videu na svojem profilu na YouTubu razkril celotno prenovo, povedal, kaj ga je do nje pripeljalo, ter s sledilci delil tudi informacijo o celotni vsoti, ki jo je porabil za obnovo hiše, ki jo je od prijatelja lanskega junija kupil za pet tisoč evrov.

25-letni Justus Samuel Reid, ki se je iz ZDA na Hrvaško preselil pred tremi leti (leta 2023), je v daljšem videu na svojem kanalu na YouTubu pojasnil, kakšna je bila njegova pot, ki ga je v zadnjih letih pripeljala iz Amerike vse do Hrvaške, kjer se je v zadnjem letu lotil svojega največje in najzahtevnejšega projekta – obnove in prenove hiše, ki jo je lanskega junija za pet tisoč evrov kupil od svojega prijatelja.

Kako in zakaj je začel projekt?

Kot je pojasnil, ga je do večje prepoznavnosti na področju nekdanje Jugoslavije pripeljala prenova starodavnega juga, ob tem pa se je v naslednjih dveh letih odločil prepotovati območje Balkana, ustvarjati in deliti veliko videovsebin. A po koncu dvoletne epizode je bil, kot je pojasnil, izčrpan, brez doma in brez denarja, zato se je odločil, da bo poletje preživel v šotoru brez elektrike in vode, saj se je o prvinskem preživetju v naravi veliko naučil že v ameriški vojski. Že večkrat omenjeni prijatelj mu je ponudil boljšo idejo ter mu predlagal, da mu proda zapuščeno hišo sredi gozda, ki jo je Reid od njega kupil s skoraj zadnjim preostalim denarjem in ki naj bi mu služila kot zatočišče.

Celoten house tour "hiše za pet tisoč evrov" si oglejte v spodnjem videoposnetku:

Reid je v svojem videoposnetku pojasnil, da sprva zapuščene hiše ni želel renovirati in začeti prenove, a so se stvari postavile na glavo, saj so po prvih epizodah viralnih posnetkov, njegovi sledilci želeli videti napredek in pričakovali nove in sveže epizode obnove. Kot je pojasnil, pa brez pomoči sosedov, ki so se po objavi viralnih posnetkov začeli prostovoljno zbirati pri njegovi nepremičnini, ne bi mogel doseči želenega napredka.

Ko je od podjetja za strešno kritino dobil prvo ponudbo, se je zgodil prelomni trenutek v obnovi oz. pri projektu. Ker pa ni imel denarja, da bi najel delavce, so mu na pomoč priskočili trije znani obrazi, sosedi Igor, Mario in Kris, ki so mu ponudili pomoč in mu zastonj pomagali prenoviti streho zapuščene hiše. Tako se je začela velika prenova zapuščene in zaraščene hiše, ki je svojo končno podobo dočakala po 11 mesecih.

Koliko je v celoti stal projekt prenove hiše?

Reid je tudi držal obljubo, ki jo je dal svojim sledilcem, in naposled razkril, koliko je stala prenova njegovega "sanjskega počitniškega doma".

Povedal je, da je hišo, ki je lani ob nakupu stala pet tisoč evrov, s pomočjo sponzorjev in dela prijateljev prenovil v 175 tisoč evrov vredno domovanje. Američan je izračunal, da so k temu znesku v skupni vsoti sto tisoč evrov prispevali vsi njegovi sponzorji (materiali, delo in drugi stroški), preostali denar, kar znaša okoli 75 tisoč evrov (vključno s kupnino hiše), pa je iz svojega žepa prispeval sam. Kot je zapisal, v prihodnje in morda niti v daljni prihodnosti svoje počitniške hiše ne namerava oddajati niti jo prodati. Pojasnil je, da je ne bo prodal, saj je vanjo vložil svoj denar, znoj in solze ter čas in jo tudi zgradil. "V njej bom užival," je povedal.

Največ denarja je porabil za nakup skal in gramoza, kasneje pa je za delo plačeval tudi delavce in druge pomočnike oziroma sosede. Drug največji strošek so bili stroški goriva, materiala in orodja. "Je bilo vredno?" se je Reid vprašal in dodal: "Da, zagotovo se je splačalo. To je največja stvar, ki sem jo do sedaj naredil v življenju."

Prenovljena hiša z novimi objekti ter gozdno cesto s ptičje perspektive. Foto: Youtube/Justus_Reid

Reid je nedavno tudi razkril, da je v neposredni bližini obnovljenega "počitniškega doma" kupil tudi več zapuščenih objektov, enega izmed njih, bunker, ki ga je kupil za osem tisoč evrov, bo skušal do zime popolnoma prenoviti, saj kot je pojasnil, v "sanjski počitniški hiši", kot je poimenoval prenovljeno hišo za pet tisoč evrov, zaradi mraza in zimskih razmer, ne bo mogel preživeti še enega hladnega zimskega obdobja. A poletje je tu in Reid ga bo poleg dela na novih projektih z veseljem preživel tudi na popolnoma prenovljenem objektu sredi gozdov.

Oglejte si vse pretekle mesece obnove: