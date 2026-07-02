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Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
2. 7. 2026,
13.38

Osveženo pred

27 minut

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tiger ZOO Ljubljana divje živali živali Sibirski tiger

Četrtek, 2. 7. 2026, 13.38

27 minut

Iz ljubljanskega živalskega vrta delili ljubek posnetek tigrčkov #video

Avtor:
A. P. K.

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Tiger | Mama Arisa mladim tigrčkom pomaga raziskovati zunanji svet. | Foto ZOO Ljubljana

Mama Arisa mladim tigrčkom pomaga raziskovati zunanji svet.

Foto: ZOO Ljubljana

Na družbenih omrežjih ljubljanskega živalskega vrta so delili posnetek ljubkih sibirskih tigrčkov in zapisali, da so ti postali že tako radovedni, da pogumno zapuščajo varno zavetje brloga in v spremstvu skrbne mame Arise že delajo prve korake po svoji okolici.

Konec maja so se v ZOO Ljubljana skotili trije mladiči sibirskih tigrov, zdaj pa so oskrbniki na družbenih omrežjih živalskega vrta delili ljubek posnetek vseh treh mladičkov, ki radovedno že raziskujejo zunanji svet in ga spoznavajo s pomočjo svoje mame, tigrice Arise.

Oglejte si video:

"Čudovite novice iz tigrove ograde! Naši mali sibirski tigrčki so postali že tako radovedni, da pogumno zapuščajo varno zavetje brloga in v spremstvu skrbne mame Arise že delajo prve korake po svoji zunanji okolici. Opazovanje njihovega nadobudnega raziskovanja in spoznavanja sveta je res nekaj najlepšega," so zapisali v ljubljanskem živalskem vrtu.

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Tigrčki in mama Arisa potrebujejo dovolj miru in zasebnosti

So pa poleg tega oskrbniki v živalskem vrtu navedli tudi, da je ravno to obdobje, ko so mladički še majhni in se šele navajajo na zunanji svet, ključno za njihov ustrezen razvoj. "Tigrčki in mama Arisa zdaj bolj kot kadarkoli prej potrebujejo dovolj miru, zasebnosti in občutka varnosti," so zapisali in se s sporočilom obrnili na vse obiskovalce.

Navodila za obiskovalce živalskega vrta in tigrov

"Dragi obiskovalci, prijazno vas prosimo, da nam pomagate soustvariti mirno okolje. Opazujte jih v tišini: prosimo vas, da ob ogradi ne kričite, ne kličete živali in ne trkate po steklu. Ohranite spoštljivo razdaljo: pustite jim prostor in jih opazujte iz temu namenjenih prostorov. Spoštujte označbe in napise: prosimo, da dosledno upoštevate vsa opozorila in usmeritve naših oskrbnikov okoli ograde," so zapisali na ZOO Ljubljana.

Dodali so še, da bodo obiskovalci z umirjenim in spoštljivim obiskom mladičkom omogočili, da bodo zrasli v močne in samozavestne tigre, hkrati pa jih bodo lahko ujeli v njihovih najbolj pristnih in čudovitih trenutkih. Vsem obiskovalcem živalskega vrta so se zahvalili tudi za skrb za varen razvoj tigrovih mladičev.

Mladi sibirski tigrčki so potomci samice Arise in samca Ussurija, predstavnikov redke in ogrožene podvrste sibirskega tigra.

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