Grand Casino Emona odprl vrata v središču Ljubljane

Sreča je v Ljubljani dobila nov naslov, kjer se igra spremeni v doživetje. V središču Ljubljane so svoja vrata odprli v Grand Casino Emona , butičnem igralnem salonu, ki je zasnovan za udobje, sprostitev in vrhunsko izkušnjo.

Otvoritveni večer je obiskovalcem ponudil kombinacijo glasbe, plesa in sproščenega pogovora z znanimi o tem, kako vsak zase razume srečo, kot trenutek, občutek, naključje ali odločitev. Otvoritev je povezovala voditeljica Pia Pustovrh, ki je v pozdravnem nagovoru poudarila, da je Ljubljana dobila prostor, kjer se bo “vse dni v letu, 24/7 dogajalo pod srečno zvezdo”. Ob tem je izpostavila, da je Grand Casino Emona zasnovan za prijetno razburjenje, ko ne veš točno, kaj sledi, veš pa, da bo zanimivo in veselo.

Foto: David Keinne

Mestni šarm in butična duša

Grand Casino Emona je del širše družine lokacij Grand Casino Portorož, Grand Casino Mons in Grand Casino Lipica, nova lokacija v Ljubljani pa po besedah voditeljice, prinaša mestni šarm in butično dušo. Grand Casino Emona se razprostira na dveh nivojih in se ponaša s 120 igralnimi mesti, dvema vrhunskima elektronskima ruletama, izbranim naborom iger ter gostoljubnim osebjem. V uradnem delu programa je zbrane nagovoril Danijel Lazarov, vodja Grand Casino Emona, ki je predstavil vizijo nove lokacije in poudaril občutek gostoljubja ter moderne zasnove prostora. Sledil je slavnostni prerez traku, ki sta ga skupaj opravila Danijel Lazarov in Domen Bucek, vodja Grand Casino Mons.

Foto: David Keinne

Program so zaznamovali glasbeni nastopi evrovizijskega glasbenika Omarja Naberja in pevca Matjaža Kumlja, ki ga občinstvo pozna tudi z odrov slovenskih muzikalov ter Kristine Clé, pevke, ki s svojo energijo in prepoznavnim slogom osvaja tudi občinstvo širše regije.

Foto: David Keinne

Ko se je atmosfera stopnjevala, je glasbeni večer dobil še dodatno presenečenje: na odru sta se spontano pridružila tudi gosta, karizmatična pevka Regina in Peter Vode, katerega glas je občinstvo spoznalo v oddaji Slovenija ima talent.

Foto: David Keinne

Sreča je bila rdeča nit osrednjega vsebinskega dela večera, sproščenega pogovora, v katerem je Pia Pustovrh med gosti spraševala znane Slovenke in Slovence, ali je sreča bolj trenutek ali občutek, koliko tveganja si dovolimo ter kaj nas pri igri najbolj pritegne: napetost, družba ali ritual. Med gosti je bil tudi glasbenik Miki Vlahovič, ki je srečo opisal skozi odnos in življenjsko ravnovesje: "Sreča je zame to, da že toliko let deliš življenje z nekom, ki ga imaš rad," je povedal. Z ženo Petro sta imela tisti večer srečno roko tudi v casinoju; na vprašanje, za kaj bosta priigran denar porabila, pa je Miki hudomušno dodal, da bo tudi pri tej odločitvi zadnjo besedo imela Petra.

Svojo izkušnjo simbolike števil in "sreče po italijansko" je delila novinarka, voditeljica in turistična vodička Oriana Girotto, ki je opozorila na zanimivo kulturno razliko: "Ker sem italijanskih korenin, me zaznamuje število 17. V Italiji velja za nesrečno – in Italijani so glede tega res precej vraževerni," je dejala ter dodala: "Okoli "sedemnajstice" ljudje pogosto ne sprejemajo večjih odločitev in tudi manj potujejo. Včasih se mi res zdi, da je takrat v Ljubljani opazno manj italijanskih turistov." Glasbenik Omar Naber je priznal, da pri igrah na srečo najbolj zaupa instinktu: stavi na pravljična števila, ki mu prinašajo dober občutek. Pevka Regina pa je svoj recept za srečo povzela preprosto in toplo: "Treba se je prepustiti toku. Življenje je treba zajemati z malo žlico in z vztrajnostjo, ta te na koncu pripelje do Jackpota," je dejala.

Foto: David Keinne

Vrhunec večera: žrebanje pet tisoč €

Ob 22. uri je sledil vrhunec otvoritvenega večera – žrebanje v skupni vrednosti pet tisoč €, pri katerem so izžrebali tri nagrajence, ki so nato v izžrebanem vrstnem redu izbirali kuverte z nagradami 2.500 €, 1.500 € in 1.000 €.

Foto: David Keinne

Dogodek se je nadaljeval s slavnostnim razrezom torte in nadaljevanjem zabave, ob tem pa smo goste spomnili tudi na stalne promocijske aktivnosti, med njimi tedensko igra Bell Link Progresiva in nagradno igro Jeep Jackpot. Če je sreča potovanje, potem si včasih zaželimo tudi dober prevoz. In tudi na to so pomislili v Grand Casino Emona. Za 100 zbranih točk gost prejme 1 kupon (max. 5 kuponov/dan). Vsak petek izžrebajo 3 nagrajence: 500 € / 300 € / 200 € (skupaj tisoč € na teden). V finalnem žrebanju 20. 3. 2026 bodo podelili glavno nagrado, novi avanturističen Jeep Avenger.

Bell Link Progresiva je igra, ki se pri nas odvija redno, vsak teden, in prinaša hitro, intenzivno ter napeto igralno izkušnjo. Kuponi za sodelovanje se zbirajo tedensko na dva načina. Igralec prejme en kupon na dan že z vstopom v casino. Dodatne kupone je mogoče pridobiti z zbiranjem igralnih točk – za vsakih 50 zbranih točk prejme igralec en kupon, največ tri kupone na dan oziroma do 150 točk dnevno. Vsak četrtek ob 20.00 pa poteka žrebanje, na katerem izžrebajo šest nagrajencev. Vsak izmed njih prejme promocijski listič v vrednosti 100 €, ki ga je mogoče unovčiti na igralnih avtomatih Bell Link. Bell Link je igra, kjer se sreča vrača - večkrat.

Grand Casino Emona tako v Ljubljano prinaša nov prostor večernega utripa za druženje in doživetja, bodisi kot prijeten postanek pred odhodom v mesto ali kot eleganten zaključek večerje. Je stičišče sreče, kjer se igra naravno preplete z glasbo, eleganco in pravim mestnim vzdušjem.

