V Singapurju je 19-letni francoski študent prejel denarno kazen, ker je polizal slamico iz avtomata za pomarančni sok in jo nato vrnil med ostale slamice. Posnetek je delil na družbenih omrežjih, kjer je hitro postal viralen.

Didier Gaspard Owen Maximilien, ki študira v Singapurju, se je moral zaradi neokusne viralne potegavščine pred kratkim zagovarjati na singapurskem sodišču. Na Instagramu je namreč objavil videoposnetek, na katerem poliže slamico iz avtomata za sveže iztisnjen pomarančni sok in jo nato vrne med preostale slamice.

19-letni študent je posnetek opremil z napisom "Mesto ni varno", ta pa se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Prevzeli so ga tudi lokalni mediji. Številni uporabniki spleta so dejanje študenta ostro obsodili kot nehigiensko in neodgovorno.

Sodišče ga je spoznalo za krivega povzročanja javne nevšečnosti in mu naložilo denarno kazen v višini 600 singapurskih dolarjev (približno 408 evrov), poroča BBC. Za tovrstni prekršek zakon v Singapurju sicer predvideva kazen do dva tisoč singapurskih dolarjev (okoli 1.360 evrov), do treh mesecev zapora ali oboje.

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Podjetje zamenjalo vseh 500 slamic

Dogodek je povzročil konkretne posledice za podjetje iJooz, ki upravlja avtomate za prodajo sveže iztisnjenega pomarančnega soka. Po objavi videa so iz podjetja sporočili, da so iz previdnosti zamenjali vseh 500 slamic, ki so bile shranjene v razdelilniku avtomata.

Avtomati iJooz so v Singapurju zelo razširjeni. Najti jih je mogoče v nakupovalnih središčih, na železniških postajah in v stanovanjskih soseskah, kozarec sveže iztisnjenega pomarančnega soka pa stane dva singapurska dolarja, kar je približno 1,36 evra.

Obramba: Resnično mu je žal

Tožilstvo in obramba sta se strinjala, da je denarna kazen primerna sankcija, odvetnik mladega Francoza pa je na sodišču poudaril, da se njegov klient zaveda resnosti svojega dejanja.

"Iskreno mu je žal za vse težave, ki jih je povzročil. Zdaj razume, da se je nekaj, kar se mu je takrat zdelo le nedolžna potegavščina, spremenilo v dejanje z resnimi posledicami."

Incident se je zgodil 12. marca v poslovnem središču Goldhill Centre, enem premožnejših predelov Singapurja. Po poročanju lokalnih medijev je Maximilien slamico polizal kmalu po treningu boksa.

Primer je v Singapurju znova odprl razpravo o odgovornem vedenju na družbenih omrežjih in o tem, kako lahko na videz nedolžne viralne potegavščine hitro prerastejo v kazniva dejanja z resnimi finančnimi in pravnimi posledicami.