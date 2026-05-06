Pred začetkom beneškega bienala, na katerem se bo predstavila tudi Slovenija, je veliko pozornosti pritegnila umetnica z Dunaja Florentina Holzinger. Avstrijski portal Heute poroča o nastopu domače umetnice, ki so si ga lahko ogledali še pred uradnim odprtjem, ta pa jih je popolnoma šokiral.

S posnetka, ki so ga objavili, je razvidno, da bo umetnica svoj nastop izvedla popolnoma gola. "Priljubljena umetnica se je slekla: gola se vozi z vodnim skuterjem, narobe obrnjena visi iz velikega zvonca in sedi na vrteči se vodni instalaciji," so opisali nastop Dunajčanke, ki bo državo predstavljala v Benetkah.

Kot poročajo, naj bi se v sklopu predstave potapljala tudi v urinu obiskovalcev, ki naj bi ga sicer filtrirali. Njen umetniški nastop tako še pred uradnim odprtjem med Avstrijci povzroča veliko razburjenja.

Poglejte:

Odstopila mednarodna žirija

Beneški bienale, na katerem je ob osrednji razstavi z naslovom In Minor Keys (V molovskih tonskih načinih) napovednih sto nacionalnih predstavitev in 31 spremljevalnih dogodkov, se začenja 9. maja. Danes popoldne bodo v prostoru Arzenala odprli tudi slovenski nacionalni paviljon, slavnostna govornica na odprtju pa bo ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko. Slovenija se na 61. umetnostnem bienalu predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group, navaja STA.

Organizatorji so sporočili, da na bienalu ne bo sodeloval Iran, že tedne pa je predmet razprave tudi sodelovanje Rusije. Tej so namreč dovolili sodelovati, zaradi odločitve organizatorjev pa je konec aprila odstopila mednarodna žirija. Sredi marca je skoraj 200 udeležencev bienala z odprtim pismom izrazilo nasprotovanje sodelovanju Izraela.

Organizatorji so se v luči odstopa žirije in trenutnih mednarodnih geopolitičnih razmer odločili odpovedati tradicionalno slovesnost s podelitvijo nagrad ob začetku bienala. Podelitev nagrad bo tako 22. novembra ob zaključku bienala, ko bodo podelili zlata leva za najboljšega udeleženca letošnje razstave in za najboljši nacionalni paviljon po izboru občinstva.

Preberite še: