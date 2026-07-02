Američan že mesec dni gradi bunker, velike težave mu povzroča hrvaška birokracija

Američan Justus Reid, ki je pretekli konec meseca zaključil s svojim največjim projektom hiše, ki jo je kupil za pet tisoč evrov, se je že takoj lotil novega izziva. Nedaleč stran od dokončanega počitniškega domovanja je začel prenovo bunkerja (ki ga je kupil za osem tisoč evrov) in ki ga bo prenovil v hišo, v kateri bo lahko bival celo leto ter imel tudi tekočo vodo in elektriko. A kmalu je iznajdljivi ustvarjalec vsebin v hrvaški vasici že naletel na prve birokratske težave.

Justus Reid se je takoj po zaključenem projektu, ki ga je poimenoval Moja hiša za pet tisoč evrov, že lotil novega izziva. V začetku preteklega meseca je začel popolno prenovo bunkerja, ene izmed zgradb, ki jo je kupil za osem tisoč evrov. V prvi izmed epizod novega projekta je napovedal, da bo stavbo popolnoma prenovil in jo spremenil v pravo hišo.

Čiščenje zapuščenega bunkerja, ki bo kmalu spremenjen v pravo hišo

Najprej je s sosedi že opravil najnujnejša opravili v okolici in jo očistil ter pokosil travo. Kot je še pojasnil, je preteklo zimo v počitniški hiši zaradi mraza skoraj zmrznil, zato se je poleg "umetelno izgrajene in dokončane počitniške hiše" odločil za prenovo bunkerja, ki ima veliko lažji dostop, poleg tega pa tudi možnost elektrike in ne le uporabe solarnih panelov. Ključno pri novem domovanju bo tudi to, da ima dostop do pitne vode.

Na bunkerju je Reid s pomočjo pomočnikov in pridnih sosedov odstranil začasno streho, očistil notranjost objekta, lotili pa so se tudi podiranja nekaterih predelnih sten. Iz mavčnih plošč (knauf plošč) ter siporeksa so se lotili tudi izgradnje novih predelnih sten in drugačne, bolj funkcionalne ureditve prostorov v notranjosti, zazidali pa so tudi nekatera okna.

Velika pridobitev: tekoča pitna voda

Veliko večjo pridobitev na objektu je Reid razkril v četrti epizodi, saj so v okolici hiše napeljali cevi ter objekt povezali s pitno tekočo vodo. Tega Reid na prejšnjem objektu ni bil deležen, saj je bil objekt preveč oddaljen od glavne ceste in vasi, zato je ob objektu nabiral deževnico s strehe. Kot je pojasnil Reid, prav iz tega razloga tekoče vode ni imel več kot leto dni.

Umestitev septičnega tanka in urejanje notranjosti ter okolice

V peti epizodi obnove bunkerja se je ameriški vplivnež in ustvarjalec vsebin lotil urejanja notranjosti objekta, njegov prijatelj Vedran pa urejanja okolice. Reid se je zato sam lotil izgranje stopnic, ki bodo, ko bo zgrajeno tudi zgornje nadstropje hiše, vodile in omogočale prehajanje iz spodnjega v zgornje prostore. Vedranu je z mehanizacijo uspelo urediti parkirni prostor poleg hiše in za to porabil "nekaj tisoč evrov in tudi 75 ton gramoza", je razkril Američan. Na strmem terenu mu je naposled uspelo urediti popolnoma ravno površino. Z mehanizacijo so v bližino objekta v tla umestili tudi septični tank, še pred tem pa so zabetonirali tla.

Nastale so velike težave

"Uničen sem," je svoj nedavni posnetek začel Reid in pojasnil, da na električno energijo svojega bunkerja ne bo mogel priklopiti še dolgo časa, glavni krivec za to pa je hrvaška birokracija. "Ta bunker ima hišno številko, lahko prejema pošto, ima poskrbljen odvoz smeti ter tekočo vodo," je povedal Reid in dodal, da mu podjetje HEP Energija (elektro hrvaško podjetje) ne bo omogočilo priključitev na električno energijo, saj objekt v njihovem novem sistemu ni vpisan kot "legalen objekt", zato mu priključitev tudi onemogočajo.

Kot je še pojasnil, gre za administrativne zadeve, saj jim mora pokazati dokaz, da je objekt tudi uradno prekvalificiran. To je Reid v začetku meseca junija po njegovih besedah tudi storil in jih predložil vso potrebno dokumentacijo, ki so jo zahtevali. Kljub temu pa so zahtevali digitalno potrditev s strani drugega podjetja, ki pa podjetju HEP zaradi kadrovske podhranjenosti ne bo uspelo v naslednje pol ali celo enem letu obravnavati in posredovati ustrezne dokumentacije. Reidu so pojasnili, da elektrike ne bo dobil vsaj do leta 2027, kar je sam, kljub dobremu sodelovanju z vsemi preteklimi organi, označil za grozno novico.

Elektrike zaradi hrvaške birokracije in urejanja dokumentacije ne bo vsaj do leta 2027

"Ne prosim za poseben tretma in ne želim posebne obravnave ter ne želim preskakovati vrste, a samo prosim za sistem, ki deluje. Nisem edini, ki se sooča s takšnim problemom, saj se je moral vsak posameznik, ki je na novo gradil ali pa se prenavljal objekt, sooči s tovrstno nočno moro. Sem legalen prebivalec države in zato verjamem, da je zagotavljanje ključnih javnih storitev, kot je elektrika, v razumljivem časovnem okvirju moja pravica, kot je tudi pravica vsakega drugega prebivalca te države," je v videu povedal Reid.

Kot je pojasnil, so se nekateri že sprijaznili z dejstvom, da sistem pač tako deluje, a Reid se s tem ne namerava sprijazniti. "Ne želim se pritoževati in snemati takšnih videov, saj rad živim tukaj, a potrebujem podporo s strani države, kot jo prejemam tudi s strani moje skupnosti. Če je kdo, ki bi po ogledu tega videa lahko kakorkoli pomagal, naj me kontaktira," je še povedal vidno vzhičeni in razočarani Reid.

Številni komentatorji so mu zapisali, da končno lahko sam na lastni koži spozna in vidi, kako zahtevno je lahko urejanje formalne dokumentacije na področju Balkana in ukvarjanje z balkansko upravo oz. administracijo. V komentarjih pod posnetkom so se znašli tudi zapisi kot so Dobrodošel v balkanski birokraciji, kjer vedno potrebuješ "samo še en papir", spet drugi pa se je v šaljivem slogu, ki pa žal odraža tudi realnost, pošalil: "Dobrodošel na Hrvaškem. Tja moraš iti z od dva do tri tisoč evri v kuverti, ne s papirji."