Američan Justus Reid deseti mesec zapored oziroma že več kot 300 dni obnavlja hišo, ki jo je lanskega junija za pet tisoč evrov kupil od prijatelja. 25-letnik se že zelo približuje koncu popolne obnove nepremičnine, prav tako mu je ob pomoči prijateljev uspelo že zelo lepo urediti tudi okolico in dostop do hiše. Ali to pomeni, da je dokončanje velikega projekta že zelo blizu?

V zadnjem mesecu je Justus Reid na svojih družbenih omrežjih objavljal manj videoposnetkov in se je svojim oboževalcem glede napredka na nepremičnini javil le nekajkrat.

Lepo spomladansko vreme prineslo lepše dni in napredek

Med drugim mu je od konca marca, ki je tudi v hrvaško Zagorje prinesel pomladno vreme, s pomočjo prijateljev uspelo iz opek zgraditi zunanje zidano ognjišče. Pri tem mu je bil v veliko pomoč prijatelj Mario, ki je vsa dela opravil z izjemno natančnostjo in predanostjo. Zunanje ognjišče so tako postavili med na novo zgrajene podporne zidove iz kamenja in zunanjim nadstreškom, v katerem Reid običajno gosti prijatelje in znance.

Reid se je lotil tudi spomladanskega čiščenja zunanjih prostorov, lope in nadstreška ter v red spravil vse stvari in nepotrebno kramo, ki jo je pridelal v zadnjih mesecih gradnje in obnove. In te res ni bilo malo. Na zunanji terasi je postavil tudi nove mize in kavče ter kupil nove posode in pribor, ki jih bo uporabljal v zunanji kuhinji. S pomočjo fantov, ki so se pri Reidovi nepremičnini pojavili nepričakovano in nenajavljeno, mu je uspelo urediti tudi prostor ob ognjišču ter obenj postaviti tudi klopi in stole. Zunanje ognjišče so preizkusili med peko krompirja, penic in klobas.

Reidovemu dedku do tal zgorela hiša

Justus je v enem izmed videov delil tudi žalostno novico iz Amerike, da je njegovemu dedku čez noč pogorela celotna hiša. Kot je pojasnil, so njegovega dedka po požaru zaradi vdihavanja dima sprejeli v bolnišnico, svojo platformo, kjer mu sledi nekaj milijonov ljudi, pa je Reid uporabil v dober namen, saj je svoje sledilce prosil tudi za finančno pomoč, s katero si bo lahko njegov ded po groznem dogodku vsaj delno opomogel.

Uredili vodovodni in električni sistem za samooskrbo hiše

Na Justusovi hiši so aprila namestili žlebove, ki deževnico z vseh streh zbirajo v zbiralnikih. Te so povezali tudi z avtonomnim čistilnim sistemom oz. greznico. Ob hiši so uredili pokrove za generator in zbiralnike ter jih odeli v pločevinasto ohišje. Na zunanjo verando so namestili dodatno ogrevanje, s katerim ogrevajo vodo v zunanji kuhinji, ter okoli zunanjega bazena zgradili leseni zid. V okolici hiše so do konca uredili tudi že skoraj vse podporne zidove, zgrajene iz kamenja.

Justus je prepričan, da se bližajo koncu prenove hiše za pet tisoč evrov

Kaj vse so v okolici nepremičnine še postorili v začetku aprila? Reid je med drugim v posnetku pojasnil, da so na ene izmed stopnic položili lepe in težke kamnite plošče, v okolici zunanjega ognjišča pa so nasuli tudi prodnike, ki so videz priljubljenega kotička še nadgradili, poleg tega pa je prostor zdaj veliko bolj uravnan. Mladi fantje, ki prihajajo iz vasi, so Reidu pomagali tudi pri dopolnjevanju podpornih zidov z velikimi kamni. Na dokončane podporne zidove so namestili lesene klopce, ki so dopolnili zunanji videz in mu dodali še bolj prijeten in udoben pridih.

Justus Reid, ki sliši tudi na vzdevek Amerikanac, je tega dobil, še preden se je lotil svojega največjega projekta – obnove hiše –, saj je pred tem že dve leti živel v državah Balkana oz. državah nekdanje Jugoslavije in po njih potoval. Američan že deset mesecev oziroma več kot 300 dni (vse od konca junija lani) na svojih družbenih omrežjih (na Instagramu, Facebooku, TikToku in tudi YouTubu) deli zgodbe, kako potekajo prenova in vse nove pridobitve na njegovi hiši ter v njeni okolici. Zaradi veliko dela na hiši so njegove objave vedno redkejše, a kljub temu njegovi sledilci z veliko vnemo spremljajo zelo viden napredek.

Reid je na terasi uredil t. i . zunanji pokriti kino: namestil je veliko platno za prenosni laserski projektor, s katerim lahko na veliki površini v zelo visoki ločljivosti predvaja filme ali videe in fotografije. Lokalni fantje so mu pomagali, da so s hriba očistili odvečna drevesa in grme, ki bi se lahko podrli na objekte ob hiši.

Reid obljubil, da bo razkril, koliko je stala celotna obnova po nakupu nepremičnine

Nekateri komentatorji so pod videi komentirali, da si ne morejo predstavljati, da je projekt tako blizu konca in da so obnovo in gradnjo spremljali vse od začetka te serije. Eden izmed njih je komentiral, da je celoten proces "sladko-kisli trenutek". Kot je v enem izmed komentarjev še obljubil dolgolasi in gostobradi Američan Reid, bo po koncu projekta s sledilci tudi delil, koliko je porabil za obnovo hiše, ki jo je kupil za pet tisoč evrov in katere videz je danes v primerjavi z lanskim junijem popolnoma spremenjen.

99. del Justusovih videov, ki ga je na svojih profilih objavil nazadnje:

