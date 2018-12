Znani voditelj ne mara praznične nakupovalne mrzlice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V duhu veselega decembra smo obiskali televizijskega in radijskega voditelja Klemna Bunderlo, ki nam je pokazal svojo novoletno jelko ter razkril, na kakšne božične običaje prisega. Priznal je, da obožuje piškote ter vonj po cimetu in vanilji, ne mara pa praznične nakupovalne mrzlice. Kaj pa je najbolj nenavadno darilo, ki ga je dobil, in kakšne otroške spomine ima na praznike, izveste v spodnjem prispevku.