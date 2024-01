Znano je, kakšne smrti je umrla irska glasbenica Sinead O'Connor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Irska glasbenica Sinead O'Connor je lani umrla naravne smrti, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili s sodišča za preiskavo smrti v Southwarku na jugu Londona. Kratka izjava sodišča navaja, da "je gospa O'Connor umrla zaradi naravnih vzrokov".

Z grammyjem nagrajeno pevko Sinead O'Connor, najbolj znano po pesmi Nothing Compares 2 U iz leta 1990, so julija lani našli neodzivno na njenem domu na jugu Londona. Stara je bila 56 let. Londonska policija je takrat sporočila, da njene smrti ne obravnavajo kot sumljive, je pa bila odrejena obdukcija, da bi ugotovili vzrok njene smrti.

Pevkina smrt je razžalostila številne njene oboževalce, vključno z drugimi glasbeniki in zvezdniki po vsem svetu, predvsem v njeni domovini Irski. Na stotine ljudi se je na dan njenega pogreba avgusta lani udeležilo pogrebnega sprevoda v irskem obalnem mestu Bray, ki leži približno 20 kilometrov južno od Dublina in kjer je pevka živela 15 let.

Njena agenta sta razkrila, da je pevka pred smrtjo dokončevala nov album in načrtovala turnejo ter film na temelju svoje avtobiografije Rememberings. Foto: Guliverimage

Pred smrtjo dokončevala nov album in načrtovala turnejo

Njena agenta sta razkrila, da je pevka pred smrtjo dokončevala nov album in načrtovala turnejo ter film na temelju svoje avtobiografije Rememberings.

Glasbenica je v preteklosti javno spregovorila o svojem duševnem zdravju. Ameriški televizijski voditeljici Oprah Winfrey je leta 2007 zaupala, da se bori z mislimi o samomoru in da so ji diagnosticirali bipolarno motnjo. Kasneje se je izogibala soju žarometov, predvsem po smrti sina Shana, ki je leta 2022, star 17 let, storil samomor, še navaja AFP.

Preberite še: