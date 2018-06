Umrl je TV-zvezdnik, kuhar in popotnik Anthony Bourdain

"Z neizmerno žalostjo lahko potrdimo smrt našega prijatelja in kolega Anthonyja Bourdaina," je sporočila TV-mreža CNN, ki je predvajala Bourdainovo oddajo Parts Unknown (Neznani deli), v kateri je raziskoval kulinariko in druge kulturne značilnosti mest, regij in držav po vsem svetu.

"Zaradi ljubezni do velikih pustolovščin, novih prijateljev, dobre hrane in pijače ter izrednih zgodb je bil edinstven pripovedovalec. Njegovi talenti so nas vedno znova navdušili in zelo ga bomo pogrešali. Z mislimi in molitvijo smo v teh neverjetno težkih trenutkih pri njegovi hčerki in družini," so še zapisali pri CNN in potrdili, da je 61-letni Bourdain storil samomor.

Sporočili so še, da ga je danes zjutraj v hotelski sobi v Strasbourgu neodzivnega našel njegov dober prijatelj, znan francoski kuhar Eric Ripert. Bourdain je v Franciji snemal novo epizodo serije Parts Unknown.

Bourdain je bil izučen kuharski mojster, delal je v več newyorških restavracijah, najdlje je vodil kuhinjo restavracije Les Halles. Pozornost javnosti je pritegnil s knjigo Kuhinja strogo zaupno: prigode iz kulinaričnega podzemlja, v kateri je popisoval izkušnje iz zakulisja restavracij, v katerega gostje običajno nimajo vpogleda.

Uspeh knjige mu je prinesel prvo TV-oddajo, A Cook's Tour (Kuharjeva turneja) na kanalu Food Network, med zvezde pa ga je izstrelila oddaja No Reservations (Brez rezervacij), ki jo je za Travel Channel snemal kar sedem let. Zatem je za isti kanal posnel še oddajo Layover (Potepanja), leta 2013 pa je prestopil na CNN in z njimi vse do danes snemal oddajo Parts Unknown.

Rdeča nit vseh omenjenih oddaj je bilo Bourdainovo raziskovanje sveta skozi hrano, tudi takšno, ob kateri se je gledalcem obračal želodec, občinstvo pa ga je oboževalo zaradi njegove sproščenosti in ciničnega humorja.

Od lani je bil v zvezi z italijansko igralko Asio Argento. Spoznala sta se, ko je gostovala v epizodi njegove oddaje Parts Unknown, v kateri je raziskoval Rim. Foto: Reuters

Bourdain je za sabo pustil hčerko Ariane, ki se jima je s takratno ženo Ottavio Busia rodila leta 2007. Leta 2016 sta se z ženo razšla, od lani pa je bil v zvezi z igralko Asio Argento, eno najvidnejših članic gibanja #MeToo (Jaz tudi), ki ga je odločno podpiral tudi Bourdain.