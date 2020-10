Umrl je Eddie Van Halen, "Mozart rock kitare"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za posledicami raka na grlu je umrl Eddie Van Halen, soustanovitelj legendarne rock skupine Van Halen, v kateri je bil glavni kitarist, napisal pa je tudi večino njihovih uspešnic.

"Moj oče je izgubil dolgo in naporno bitko z rakom," je na Instagramu sporočil njegov sin Wolfgang, "bil je najboljši oče, kar bi si ga lahko želel. Vsak trenutek z njim tako na odru kot stran od njega je bil darilo. Moje srce je strto in ne vem, ali bom kdaj prebolel to izgubo."

Na Van Halenovo smrt se je odzvala vrsta znanih rock glasbenikov in izrazila sožalje njegovi družini. Gene Simmons iz skupine Kiss je zapisal, da Van Halen "ni bil le bog kitare, ampak iskreno čudovita duša", Mike McCready iz skupine Pearl Jam pa ga je oklical za "Mozarta rock kitare".