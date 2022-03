Shaw Mendes: Sam sem in sovražim to

Ko sta se slavni pop par Shawn Mendes in Camila Cabello novembra lani razšla, je bilo to za številne presenečenje. Medtem ko sta o tej temi ostala večinoma tiho, je Mendes pred kratkim na Instagramu spregovoril o svojih občutkih po spremembi statusa razmerja.

Ko je sedel za klavir in razmišljal o svoji glasbi in besedilih, je pojasnil: "Ko se z nekom razideš, četudi misliš, da je to prava stvar, se ne zavedaš vsega tega s***, ki pride za tem."

Pravi, da se je po razhodu spraševal, na koga bi se lahko obrnil v času stiske. "Koga naj pokličem, ko imam napad panike? Koga naj pokličem, ko sem na robu? Mislim, da me je ta resničnost zelo prizadela. Zdaj sem pravzaprav sam in to sovražim. To je moja resničnost?"

Camila Cabello je v začetku tega meseca za Apple Music povedala, da še vedno ljubi Mendesa. "Obožujem Shawna in do njega ne čutim dobesedno nič drugega kot ljubezen," je dejala.

Foto: Guliverimage

Pevec in dve leti starejša Cabelleva sta zvezo začela julija 2019, svoj razhod pa sta naznanila v skupni izjavi za javnost. Takrat sta obljubila, da bosta ostala najboljša prijatelja.

