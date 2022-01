Še ena znana dobrodelna poteza hollywoodskega igralca Keana Reevesa

Keanu Reeves se je odločil, da bo prispeval 70 odstotkov svoje plače od prvega filma Matrica za financiranje raziskav levkemije. To pa zaradi tega, ker se je s to boleznijo borila njegova mlajša sestra. Njegov sloves prijaznega mladeniča se samo še krepi. Sam pa daje vtis, kot da mu je vseeno za to.

Sedeminpetdesetletni kanadski igralec Keanu Reeves si je z leti ustvaril sloves enega od najbolj prijaznih igralcev Hollywooda. Počasi prihajajo na plan tudi njegova nova dobrodelna dejanja.

Igralec, ki je za film Matrica iz leta 1999 prejel predplačilo deset milijonov dolarjev in je do konca leta 1999 zaslužil skupaj 35 milijonov dolarjev, se je odločil, da bo svoje bogastvo namenil za financiranje raziskav krvnega raka. Njegova sestra Kim, ki je zdaj stara 55 let, je namreč leta 1991 zbolela za krvnim rakom. Keanu je v tem času postal sestrin primarni skrbnik in ji pomagal pri okrevanju.

Zaradi predanosti svoji ​​sestri je prodal svoj dom, da bi ji bil bliže. Prav tako je odložil snemanje nadaljevanja filma Matrica in namenil pet milijonov dolarjev za terapije, ki so Kim pomagale pri okrevanju. O svoji sestri je rekel: "Vedno je bila ob meni. Vedno bom tu zanjo."

Keanu Reeves z mamo Foto: Getty Images Priznani igralec je ustanovil dobrodelno fundacijo za pomoč tistim, ki se borijo z rakom. Leta 2009 je za Ladies Home Journal povedal: "Imam zasebno fundacijo, ki deluje že pet let in pomaga v otroških bolnišnicah in pri raziskavah raka."

"Svoje ime nerad pripisujem temu, samo pustim fundaciji, da naredi, kar mora."

Keanu je že dolgo znan po svoji dobrodelnosti. Glede na poročilo Wall Street Journala iz leta 2001 je zvezdnik velik del svojega dobička od filma Matrica predal ekipam VFX in kostumografiji. V poročilu je pisalo: "Menil je, da so oni tisti, ki so posneli film in bi morali sodelovati."

Ena najbolj znanih zgodb o Reevesu se je pojavila leta 1997, ko so ga fotografirali, kako je sedel ob cesti z brezdomcem. Govorilo se je, da se mu je Reeves približal, sedel z njim, si delil pijačo in prigrizke ter poslušal njegovo življenjsko zgodbo.

Keanu Reeves s svojim dekletom Alexandro Grant Foto: Guliverimage Prav tako je dal svoje milijone od plač, da bi rešil tvegana delovna mesta pri svojih filmih, pri čemer nekatera poročila trdijo, da se je odrekel kar 125 milijonom dolarjev, da bi ljudje lahko ostali zaposleni.

Leta 2011 so ga posneli, kako je svoj sedež ponudil sopotnici v newyorški podzemni železnici. Jasno je, da je video postal viralen.

Junija 2020 je Keanu na dražbi razpisal 15-minutni virtualni zmenek prek Zooma, da bi zbral denar za dobrodelno organizacijo za zdravljenje raka pri otrocih.

Trenutno je mogoče Keana Reevesa videti v kinematrografih v filmu Matrica Obuditev, v katerem sta se skupaj s Carrie Anno Moss ponovno združila v vlogah Nea in Trinity.

